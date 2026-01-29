Nejhůře jedí lidé kolem třetí hodiny odpoledne. Co s tím? Radí Gabriela Peacock

V únorovém čísle Harper’s Bazaar najdete interview s vyhledávanou nutriční specialistkou Gabrielou Peacock (46) o tom, proč pohodlí ničí naše těla, jak přežít chuť na sladké a o rizicích, která se ukrývají v „zázračných“ injekcích na hubnutí.
Česká i britská média ji s oblibou nazývají „nutriční poradkyně královské rodiny“. Gabriela Peacock, zakladatelka značky GP Nutrition, má opravdu zajímavý rejstřík klientů a přátel.

Blízké přátelství ji pojí s princeznou Beatrice a pro rady ohledně životosprávy si k ní chodí nejen britská smetánka, ale i řada známých osobností včetně muzikanta Jamese Blunta nebo slavného moderátora Jeremyho Clarksona. Poradenství před svatbou poskytovala i princi Harrymu, jehož svatebního obřadu se spolu se svým manželem Davidem osobně účastnila.

Když jsme spolu před několika lety mluvily, byla jste stoupenkyní přerušovaného půstu (intermittent fasting). Pořád je to podle vás ten nejlepší způsob, jak si hlídat zdravou váhu?
Já skutečně neznám lepší metodu hubnutí, která by navíc podporovala dlouhověkost. Na přerušovaný půst jsem narazila ještě při studiích, kdy jsem se věnovala právě intermittent fastingu a prevenci rakoviny. Když jsem se později věnovala dlouhověkosti, opět na mě z odborných publikací přerušovaný půst vyskočil.

Gabriela Peacock

Jeho nespornou výhodou je, že jeho princip je jednoduchý.
Lidé tomu rozumějí, nemusíte míchat nějaké magické prášky. Celé to spočívá jen v tom, kdy jíte a nejíte – a samozřejmě, co jíte. Taky si ho můžete navrhnout, jak chcete. Když je poměr 16/8 – tedy šestnáct hodin bez jídla a pak osmihodinové okno, během kterého jíte – pro někoho náročný, může začít s poměrem 14/10.

Nemusí hned nastat drastická změna, kdy si řeknete, že od pondělí přestáváte jíst a váš život končí.
Přerušovaný půst ani nemusíte držet každý den, třeba já o víkendu ráda snídám s dětmi. Přes týden jsem si ale už snídat úplně odvykla, protože mi to dělá dobře a taky mám pocit, že mi pak lépe pracuje mozek.

Nedržte drastické diety, všechno je o rovnováze, říká Gabriela Peacock

Jakou největší chybu podle vás lidé obecně dělají ve stravování?
Z mé zkušenosti lidé jedí nejhůře kolem třetí čtvrté hodiny odpoledne. Sedíte v kanceláři, honí vás mlsná, sáhnete po sušence. Klientům radím, aby nečekali, až budou mít vlčí hlad. Když už máte na něco chuť, sáhněte po něčem, co je zdravé a obsahuje bílkoviny. Bílkovina zpomalí ty chutě, zasytí vás, a pak si toho dortu, co na vás kouká v lednici, dáte jen třetinu a ne celý.

Co může být onou bílkovinou, kterou je snadné mít při ruce?
Například oříšky s tmavou čokoládou, ochucená semínka obalená v chilli, malý jogurt, vajíčka natvrdo, kousek sýra, šunky, avokádo či uzený losos. Ten den si tím pak úplně změníte, protože jste si kolem čtvrté hodiny dali hodně bílkovin a večer už nevyluxujete ledničku a nepůjdete si lehnout s plným žaludkem.

Celý rozhovor s Gabrielou Peacock naleznete v novém čísle magazínu Harper’s Bazaar, které je právě nyní v prodeji.

Únorové číslo Harper’s Bazaar vyšlo 22. ledna

Měsíc vášně a briliantů: únor patří především lásce a vášni. V novém čísle si můžete přečíst například o tom, kam se při hledání nové definice významu „sexy“ posunula nálada a proč útok na první signální už příliš nevzrušuje.

Pohltí vás také příběh opravdové lásky, které se (i po letech odloučení) nedalo ubránit, nebo se dozvíte něco o maderoterapii – masážní technice, která se na první pohled jeví téměř jako drastická, avšak dokáže zbavit celulitidy, odplavit toxiny, zkrášlit pokožku i kontury těla.

