Mrazivá noc bez spánku a výstup na skálu. Soukalová promluvila o ztracení

„Bohužel v jednom místě byla přerušená cesta, protože se tam strhla celá stráň, tak mi dalo hodně zabrat překonat s kolem tuhle překážku… Vzhledem k tomu, že už jsem byla vysílená a chtěla jsem jet zpátky, snažila jsem se najít cestu přes GPS, až jsem došla do místa, kde jsem si uvědomila, že to kolo musím nechat,“ vysvětlila Gabriela Soukalová pro ShowTime na CNN Prima NEWS.

Moderátorka a bývalá biatlonistka se tedy dál vydala pěšky po vyznačené trase, po dvou kilometrech ale tato cesta náhle skončila. Telefon po několikahodinovém pobytu v přírodě a následném neustálém používání GPS navigace nevydržel a vybil se. „Ve chvíli, kdy jsem došla do toho bodu, který jsem si stanovila za cíl, jsem pochopila, že to byl optický klam, že ta hráz zabíhala za zatáčku, takže hráz tam nepokračovala, ale byla vlastně na druhé straně celou dobu,“ řekla.



V té chvíli věděla, že se už nedokáže vrátit zpět a bude muset v horách nejspíš strávit noc. V ten moment zúročila veškeré dovednosti a přepnula se do režimu přežití. Nejvíce ji děsil strach z medvědů. „Takže jsem si tam našla místo v závětří a vylezla jsem kvůli zvěři výš nad břeh. Snažila jsem se i pomocí cvičení, abych neztrácela tělesnou teplotu, abych v tom mrazu byla schopná přežít,“ přiblížila co všechno předcházelo nocování v ledové v divočině.

Celou noc nespala a cvičila. Teploty v této době v italském Livignu padají až 7 stupňů pod nulu. Druhý den ráno věděla, že ji čeká další těžký úkol.

„Víceméně mi došlo, že jediná moje záchrana bude vylézt nahoru po skále několik set metrů nad tím údolím. Čekala jsem, že ráno při rozednění bude kolem lítat vrtulník a bude mě hledat, ale oni mě hledali na jinejch místech, než kde jsem se vyskytovala. Říkala jsem si, že to snad je osud, že si mě tam ty hory chtějí nechat, ale jsem ráda, že mám za sebou tolik let tréninku a takovou fyzičku, protože jinak by to bylo hodně náročný, všechny ty zkoušky zvládnout,“ prozradila.



To, jak se se vším v přírodě Gabriela Soukalová vypořádala, nepochopili dokonce ani místní záchranáři, kteří nakonec moderátorku ve čtvrtek po poledni našli. „Když se mě ptali, kudy jsem byla schopna vylézt nahoru, tak jsem jim ukazovala tu cestu a oni mi řekli, že jsem wonder woman, že by nevěřili, že to někdo může vylézt,“ svěřila se.



Bývalá sportovkyně nakonec s velkým štěstím skončila jen s odřeninami a únavou. To, na co se nejvíc těšila, tedy setkání se svou dcerou a partnerem, se dočkala hned večer po tom, co ji lékaři propustili. „Celou dobu, co jsem byla pryč, jsem si představovala to setkání, hlavně s maličkou a s Milošem. A když jsem je pak mohla obejmout, tak to byl asi nejhezčí okamžik v mým životě. To si člověk asi nedokáže ani představit, dokud něco takovýho nezažije,“ dodala.