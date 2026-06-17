„Jsem v posledním trimestru,“ prozradila Gabriela Soukalová a okamžitě zavrhla, že by uvažovala o alternativním porodu. I když je tato metoda čím dál populárnější.
„Asi bych se bála. Pro mě by to bylo strašné riziko,“ říká Soukalová s tím, že by ráda rodila normálně v nemocnici. „Ideálně dva nebo tři primáře,“ směje se biatlonistka, která už má se svým snoubencem Milošem Kadeřábkem dceru Izabelu a ráda sdílí videa z jejich rodinného života.
Nebojí se ani zveřejnit nepořádek v domě. Chce tím nabourat falešnost sociálních sítí. „Lidi ovlivňuje realita, která ani není realitou, takže když jim ukážu, jak to vypadá ve skutečné domácnosti, se vším všudy, i s tím nepořádkem, tak je uklidním,“ míní Soukalová. „Zase jdu proti proudu a je to fajn. Je to pohoda,“ dodává.
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Do konce roku plánuje kromě porodu taky vydat novou knihu. „Píšu další knížku, kterou bych ráda vydala na podzim. Ještě nemám název, ale bude to knížka motivačního charakteru pro lidi, kteří končí třeba ve vrcholovém sportu a hledají své místo v životě. Ae i pro lidi, kteří se bojí udělat nějakou zásadní životní změnu, rozhodnout se pro něco nového, co by jim třeba do života přinášelo víc radosti,“ popsala Soukalová.
V předchozí knížce kritizovala zákulisí profesionálního biatlonu a vzbudila tím velký rozruch. „Nesetkala jsem se s tím, že když tu knížku někdo přečetl, že by mi řekl, že je to nějaká nehoráznost. Kolikrát mi spíš říkali, že jsem byla ještě moc hodná,“ uvedla Soukalová.
Ačkoli v knize popsala svá těžká období, zpětně by nic neměnila. „Jsem moc ráda, že jsem si tím vším prošla, protože mám pocit, že mě to všechno něco naučilo a posunulo v životě dál. Kdybych se měla vracet v čase, tak bych nic neudělala jinak. Jsem ráda, kde dneska jsem. Není na škodu zažít ty velké pády, protože ono vám to ukáže cestu ven. Když to vydržíte, ve finále je to všechno pozitivní,“ říká Soukalová.