Je Gábina Partyšová milovnicí zimy a zimních zábavních parků?
Ano, zimních zábavních parků i letních zábavních parků. Já totiž miluju zábavu a jsem všude velmi ráda, kde jsou zvány děti. Nevím, kdo to věděl, ale pozvali mě sem do Winter Wonderlandu a já jsem strašně ráda, že všechna ta světýlka, všechny ty atrakce tady můžu zažít, prožít a ještě nádherně dneska u toho sněží, takže je to opravdu taková zimní krásná atmosféra.
Jak moc jste odolná vůči tomu uměle vytvořenému vánočnímu šílenství?
Mám to ráda, řekla bych, všechno přiměřeně. Když je toho moc, jako třeba, kdy jsem zažila v Americe Vánoce, takové to všeho moc a všechno velké, tak z toho už mám trošku strach. Ale tohle mi přijde takové decentní, takže já jsem opravdu pro takový ten balanc, rovnováhu ve všem.
Co se týče vánočních návštěv a dárků, jste spíš střídmá, abyste nebyla ve stresu?
Jo, já všechno řeším strašně brzy, takže píšeme Ježíškovi a prosíme Ježíška, aby už v listopadu ty dárky nějak pořizoval a už jsme je pak měli doma. A jsem střídmá, co se týče nakupování dárků, protože mám pocit, že přes rok si člověk dopřeje kdeco a ty Vánoce nechci, aby byly jenom o dárcích a o hmotě. Já třeba vymýšlím pro své blízké dárky, že nazpívám nějakou pěknou písničku, anebo něco takového, co můžeme prožít spolu. Nebo dám lísky na nějaký koncert. Mám dárky ráda takové, které si potom vybereme a jsou spíš prožitkové.
Když máte lásku doma, jste zamilovaná, tak nepotřebujete ani jeden materiální dáreček?
Já si myslím, že materiální dáreček je vždycky hezký, i když jsi zamilovaná, i když nejsi zamilovaná. Ale pro mě, čím jsem starší, tak Vánoce jsou opravdu víc o tom, že prostě jsme spolu, že se potkáváme s celou rodinou a mám ráda koledy a vánoční cukroví a všechny ty věci kolem a ta hmota je fajn, ale prostě v malém množství.
Když se ohlídnete do svojí minulosti, tak jste byla k médiím vždycky vstřícná, sdílná. Ona toho samozřejmě potom zneužila. Dáváte si teď pozor na svoje skutečné soukromí?
Ani moc ne, protože já to beru tak, že jsem vlastně tak trošku věc veřejná, jsem známá, a to patří k mojí osobě. Sama mám pořad teď na Praha TV, kde zpovídám známé osobnosti a taky se jich ptám na všechny možné otázky, naposledy Leoše Mareše, jak to má doma. Takže bylo by ode mě strašně hloupé vlastně potom na ty otázky neodpovídat. Mám to v hlavě tak srovnané v tomto případě, že když já vyzvídám na ostatních a chci od nich, aby byli upřímní, tak já jsem upřímná vždycky taky. Snažím se o to.
Naučila jste svoje fanoušky, aby za vámi přešli na tu televizní stanici, nebo se vám stýská po té velké komerční televizi? Protože spoustě lidí jste sešla z očí.
Já si to úplně nemyslím, protože ten, kdo se třeba nedíval na ranní vysílání, ve kterém jsem byla x let, tak vlastně si myslel, že v té televizi nejsem, takže se mě ptali lidi: ‚A ty jsi ještě na Nově?‘ Vlastně si dnes myslím, že naše mobily jsou naší malou televizí v našich rukou a je úplně jedno, v jakém médiu působíš, důležitý je ten kontent, obsah, který tvoříš a vlastně ti lidé si tě najdou, a pokud chtějí poslouchat tvoje rozhovory, tak si tě najdou třeba na iDNESu nebo na Praze TV nebo na Nově. Prostě kdekoliv v jakýmkoliv médiu a myslím si, že úplně nejvíc si tě najdou v té ruce, v tom mobilu, na nějakým storíčku nebo na nějakém TikToku.