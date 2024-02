Uvidíme, jak si to miminko načasuje, říká Gabriela Lašková o třetím porodu

„Myslím si, že jsem si ověřila, že tohle je moje poslední přehlídka, že už na to asi nemám ani sílu. Byla ale nádherná, návrháři byli neskuteční, svatební šaty byly úžasné. Moje osobní pocity jsou o vyčerpání, protože už to není tak jednoduché, jako to bývalo. Přece jen v tom pátém měsíci těhotenství je to trošku náročnější, ale upřímně, po dlouhé době na mole si to užívám,“ přiznala nastávající maminka.

Česká miss z roku 2013 a bývalá primácká moderátorka přivítala na svět prvního syna Benedikta v dubnu 2018, druhý syn Vincent se narodil v září 2020 a třetí potomek má přijít na svět na začátku léta. „Termín mám nějak na pomezí června a července, uvidíme, jak si to miminko načasuje. U obou synů jsem přenášela, takže jsem realistka a vím, že to nemusí přijít přesně,“ prozradila.

Gabriela Lašková

Po odchodu z televize se bývalá modelka a moderátorka rozhodla pro kariéru v novém oboru. „Jsem spíš kreativnější typ a dlouho jsem mluvila o focení, kterému se amatérsky věnuji celý život. Rozhodla jsem se to posunout na profesionální úroveň. Chtěla bych fotit děti a rodinky. Postavila jsem si ateliér, ale je to úplně v začátcích. Učím se v něm pracovat a samozřejmě to chci posunout na trošku vyšší úroveň,“ řekla.

Když čekala prvního syna Benedikta, stíhala prý vše, pak přišel covid, znovu otěhotněla, porodila druhého syna Vincenta. V té době byly společenské události zcela zrušeny. Nyní příležitosti jsou, ale situace je opět jiná. „Přece jenom ten věk je znát nebo mi to možná víc sedlo,“ zamyslela se Lašková, která miluje předvádění šatů a dodala. „Je to opravdu moje srdeční záležitost. Jsou tu nádherné šaty, designéři se posouvají každou sezonu. Bylo to pro mě úplně neskutečné, je to nádhera sledovat.“