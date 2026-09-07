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Gabriela Lašková odstavila dvouletého syna. Pomohl jí i netradiční trik s octem

Autor:
  10:10
Gabriela Lašková na Instagramu (2026)

Gabriela Lašková na Instagramu (2026) | foto: Instagram @gabrielalaskovaofficial

Gabriela Lašková odstavila dvouletého syna. Pomohl jí i netradiční trik s...
Gabriela Lašková odstavila dvouletého syna. Pomohl jí i netradiční trik s...
Gabriela Lašková odstavila dvouletého syna. Pomohl jí i netradiční trik s...
Gabriela Lašková odstavila dvouletého syna. Pomohl jí i netradiční trik s...
57 fotografií
Bývalá Česká Miss Gabriela Lašková se podělila o zkušenost s odstavením svého nejmladšího syna Edvarda. Dvouletého chlapce přestala kojit ze dne na den. Kromě pevného rozhodnutí jí podle jejích slov pomohlo také trochu octa.

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Gabriela Lašková (za svobodna Kratochvílová), která v roce 2013 získala titul Česká Miss, má s manželem Filipem Laškem tři syny. Benedikt se narodil v dubnu 2018, Vincent v září 2020 a nejmladší Edvard přišel na svět v červenci 2024.

Právě s nejmladším synem si podle svých slov kojení užívala nejdéle. V červnu letošního roku přitom přiznávala, že už pro ni začíná být náročné. Eda tehdy kojení znovu vyžadoval i během dne a Laškovou budil v noci. Zároveň uvedla, že by potřebovala silnější léky na migrénu a ráda by měla také víkend sama pro sebe.

„Musela jsem to chtít hlavně JÁ, to bylo klíčové. Rozhodnout se a necouvnout. A pak takový den přišel, všeho bylo moc a já si řekla dost,“ popsala na Instagramu.

Gabriela Lašková na Instagramu (2026)
Gabriela Lašková odstavila dvouletého syna. Pomohl jí i netradiční trik s octem. (září 2026)
Gabriela Lašková odstavila dvouletého syna. Pomohl jí i netradiční trik s octem. (září 2026)
Gabriela Lašková odstavila dvouletého syna. Pomohl jí i netradiční trik s octem. (září 2026)
57 fotografií

Podle Laškové byl tehdy Eda velmi náročný na kojení. „Eda byl v té době urputný, chtěl ode mě mléko často, lezl pod triko, vztekal se. Nebylo mi to příjemné,“ uvedla.

Rozhodla se proto kojení ukončit ze dne na den. Pomohla si přitom poněkud neobvyklým způsobem. Synovi řekla, že mléko už není dobré, a podle svých slov použila trochu octa, aby změnila jeho chuť. „Řekla jsem mu, že už není dobré, pomohlo trochu octa a od té doby bylo pro něj mléko ‚ble‘,“ popsala Lašková.

První dvě noci pro ni ale nebyly jednoduché. Eda se budil s pláčem a kojení vyžadoval. Rodiče proto zkusili jako alternativu lahvičku s čajem a mlékem. „Zkusili jsme lahvičku s čajem, mlékem… a ta mu chutnala. Třetí noc už si skoro nevzpomněl,“ uvedla.

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Lašková zároveň přiznala, že si tím celý proces poněkud usnadnila. „Celé to bylo mnohem lehčí, než jsem si myslela, třebaže přiznávám, že jsem trochu vyrazila klín klínem,“ řekla.

Podle jejího současného vyjádření Eda stále dostává mateřské mléko, ale už pouze před spaním a výjimečně v noci. Lašková doufá, že časem přejde i od tohoto kojení k vodě. „Mlíko má pořád, ale už jen na spaní, když je hodně ouvej a jedno (dvě) v noci. Já byla dva dny smutná, ale když přišla migréna a já si mohla vzít prášky, byla jsem tak vděčná, že jsem to v sobě uzavřela,“ uvedla.

Konec kojení v ní přesto vyvolal nostalgii. „Ale to mám tak i s těhotenstvím, porodem a novorozencem na hrudi,“ přiznala. Lašková zároveň zdůraznila, že svůj postup nepovažuje za univerzální návod. Její příspěvek na sociálních sítích je podle ní pouze popisem vlastní zkušenosti.

Bývalá modelka a moderátorka se v posledních letech soustředí především na rodinu a práci z domova. Z televize Prima odešla z vlastního rozhodnutí. Už v roce 2024 pro iDNES.cz uvedla, že se věnuje fotografování a plánuje se zaměřit na focení dětí a rodin.

„Jsem spíš kreativnější typ a dlouho jsem mluvila o focení, kterému se amatérsky věnuji celý život. Rozhodla jsem se to posunout na profesionální úroveň,“ řekla tehdy.

ANKETA: Je podle vás kojení až do tří let věku dítěte zbytečné?

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