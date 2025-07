Zdraví je ten největší dar, říká česká Barbie Gabriela Jiráčková

„Zdraví je ten největší dar! A mít práci a kariéru, která vás motivuje, abyste se o sebe dobře starali, to je práce snů. Ale není to vůbec jednoduché a často to bolí. Jenže bez práce nejsou koláče,“ napsala Gabriela Jiráčková na Instagram a připojila pár fotek z běžeckého oválu.

Česká Barbie se loni svěřila s tím, že má zdravotní potíže a za její postavou a svaly jsou hodiny tvrdé dřiny.

„Když člověku nefunguje správně štítná žláza, do fitka musí každý den. Kdybych necvičila a striktně nedržela dietu pod přísným dohledem mého osobního trenéra Ondřeje a má kamarádka Martina mi na začátku nevysvětlila, jak správně užívat všechny suplementy, mám teď tak sto kilo,“ prozradila na sociálních sítích.

Jiráčková se živí převážně reklamou na Instagramu a je také ambasadorkou několika estetických klinik, kosmetických salónů, butiků a firem. Influencerka žije už devět let po boku svého partnera Maxmiliana Semely. Ten si život s kráskou nemůže vynachválit. „Baví mě být vedle atraktivní exkluzivní ženy. Čím více se na moji Barbie koukají, tím jsem radši,“ pochvaluje si.

Česká Barbie v minulosti popsala, že podstoupila několik kosmetických zákroků. „Mám takzvanou jaw line, což jsou výplně hran tváří podle vzoru herečky Angeliny Jolie,“ uvedla.

„Z neinvazivních zákroků chci také takzvané foxy eyes, někdo tomu říká i cat eyes. To je vlastně povytažení kůže v oblasti vnějších koutků očí, díky čemuž vznikne protažený kočičí tvar oka. Chci také lift lip, trvalé zvětšení rtů. Nad rtem se udělá malý řez, trochu se to povytáhne a ret se opticky zvětší,“ řekla v roce 2020 Jiráčková.

Je jí líto, že ji mnoho lidí vnímá jen jako prvoplánovou krásku a pochybuje o její inteligenci. „Mrzí mě, že lidé už nevidí dál za můj vzhled. Snažím se jejich předsudky vyvrátit tím, jak mluvím a píši. Nevyjadřuji se jen na téma vzhled. Ale předsudky lidé asi vždy měli, mají a mít budou,“ říká blondýna, která prý v minulosti studovala operní zpěv.