Přes šest let bolesti. Gabriela Gunčíková promluvila o svém onemocnění

„Více než šest let života s neúprosnou tíhou chronické lymské boreliózy mi dalo hluboké porozumění utrpení a vytrvalosti. Vícekrát jsem pochybovala o své existenci a přemýšlela, kolik bolesti může jedna duše unést,“ napsala Gunčíková k videu, na němž bravurně zazpívala píseň V zahradě getsemanské z muzikálu Jesus Christ Superstar.
„Ačkoli se to nedá srovnat s Kristovým utrpením, troufám si říct, že i já jsem nesla svůj vlastní kříž,“ píše zpěvačka.
„Bolest - pokud nás nezlomí - má však moc nás proměnit, utvářet hlubší charakter, větší soucit a neotřesitelnou vděčnost za život,“ dodává Gunčíková s nadějným poselstvím, že i „uzdravení, i když pomalé, je možné.“
Gunčíková se proslavila jako jedna z nejvýraznějších účastnic soutěže Česko Slovenská Superstar. Ačkoli ji ve finále porazil Lukáš Adamec, její kariéra se rozjela. Stala se objevem roku v Českém slavíkovi, účinkovala v muzikálech a reprezentovala Českou republiku i na Eurovision Song Contest v roce 2016.
Kromě toho se ale rozhodla zkusit štěstí za oceánem a v roce 2014 vyhrála na Floridě konkurz do kapely Trans-Siberian Orchestra. V Americe už zůstala a v současné době vystupuje pod jménem Gabriela Gun a stala se součástí švédské skupiny Ghost.