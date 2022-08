Moje rodina je celá trochu ezo, i sestra, směje se syn Gabriely Filippi

ČÍM MĚ NEJVÍC INSPIRUJE

Sofie: Svojí odvahou, laskavostí, svobodou. Baví ho si hrát, provokovat, jít přes. Asi i proto je tak skvělý v tom, co dělá. Je to úleťák, ale zároveň na sebe umí dávat pozor. Někdy je pořádně ostrý, ale zároveň je nejvíc úžasný brácha i kámoš.

KDY V NÍ/NĚM NEJVÍC VIDÍM NAŠE RODIČE

Gabriel: Sofie mě nejvíc vytáčí, když se mě snaží vychovávat a dělat mi mámu. Moje rodina je celá trochu ezo, takže to má zásadní vliv i na Sofii. Já jsem zatím v pohodě (smích)

Sofie: Když má nervy, projevuje se jako táta. Je hodně dominantní, je to ve výsledku zábavné. Vzhledem je do mamky, já zas do táty. Je skvělé vnímat, jak je přirozeně napojený na zdroj života. To máme oba po obou. Jsme vychovávaní v přirozené spiritualitě. Akorát já už ji praktikuji, zatím co brácha to „nechává být“. Přitom je v tom duchovním procesu taky.

Gabriel Karoch a Sofie Filippi

NAŠE POSLEDNÍ HÁDKA

Gabriel: Víceméně se hádáme kvůli blbostem. Když mi bere oblečení, nabíječku anebo má trapné poznámky.

Sofie: Jsme schopní se brutálně pohádat z minuty na minutu. Láska, nenávist. Ale teď dlouho nic. Ale nejčastěji, když si to neuvědomím a začnu ho vychovávat.

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJEME

Gabriel: Sofie žije asi nejvíc svým rapem. Vydala EP Ze mě a já jsem jí k tracku Vesmír natočil onetake. Cením její texty, flow a jsem rád, že jsme na Vesmíru spolupracovali spolu. Pak ji můžete vidět v divadle, v komedii Terapie rodinou. Je to vtipná komedie, kterou máma napsala a protože mě neustále zneužívají (smích), tak jsem jim natočil a sestříhal promo showreal. A pak pořád něco točí, v září asi nastoupí do jednoho z nekonečných seriálů a taky má svoji taneční školu, která patří k našemu letnímu campu Multi Art Camp.

Sofie: Gabriel, žije život! Kamarádi, holky, noční Praha. Věnuje se parkouru, miluje basket. Do toho studuje filmovou školu. Skvěle fotí, natáčí, stříhá… A věnuje se sociálním sítím, TikToku, Instagramu. V tom je mi inspirací.

Gabriel Karoch a Sofie Filippi

KDY JSEM SE O NÍ/NĚJ NEJVÍC BÁL/BÁLA

Gabriel: Nejvíc se o ni bojím, když ji učím nová salta.

Sofie: Bála bych se furt, obzvlášť když dělá parkour a tricking. Tak jsem s tím strachem musela přestat a jak říká táta, posílám tam anděly. Brácha je moje všechno.

JAK VNÍMÁM JEJÍ/JEHO ZEVNĚJŠEK A STYL OBLÉKÁNÍ

Gabriel: Její oblékaní mě celkově baví. Jednou za čas si vezme brašnu a to se za ni stydím.

Sofie: Má geniální styl, celkově je vkusný a má vizuální cítění. Kromě toho všeho, s láskou říkám, že je nádherný. Takový beachboy. A taky od té doby, co je vyšší než já, ho vnímám s respektem.

Gabriel Karoch a Sofie Filippi

V ČEM SE NAPROSTO SHODNEME

Gabriel: Ve stylu muziky. Shodujeme se, že oldschool je nejlepší.

Sofie: Řekla bych v ničem a někdy se stane zázrak!

CO NÁS NEJVÍC ROZDĚLUJE

Sofie: Když ho chci vychovávat. Tak se to snažím nedělat a dobrý.

Gabriel: Když si hraje na mou mámu.

NAŠE NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÉ TAJEMSTVÍ, KTERÉ UŽ NENÍ TAJEMSTVÍM

Sofie: Jedno nevím. Ale když jsem byla v pubertě, Gabriel byl držák. Věděl spoustu věcí a nikdy mě nepráskl.

Gabriel: Nějaké naše domácí party. Ale když něco provedeme, tak s tím jdeme ven.

Gabriela Filippi, Gabriel Karoch a Sofie Filippi

KDE JI/HO VIDÍM ZA DESET LET

Gabriel: Jestli bude pokračovat s rapem, tak to může dotáhnout za deset let daleko. Stejně tak i s tancem.

Sofie: S Gabrielem je možné všechno. Vidím ho v Hollywoodu, točí, má hlavní role, je fakt skvělý herec. Taky jak skáče světem a dělá všude po světě workshopy. Natáčí, fotí, hraje. A největší třešnička nakonec, možná i se mnou na jevišti. Protože rap má taky v těle.

CO MY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Sofie: Brácha jede bomby! Už jako malý točil parkour videa. Teď jede hlavně TikToky a já se už konečně musím donutit a začít s ním. Je hezké, že má na svoje sledující pozitivní vliv, ať už v pohybu, nebo tím, ať jsou osobití. Myslím, že ho čekají velké spolupráce. Pro firmy je jedinečný.

Gabriel: Sofie má potenciál. Je vtipná, skvěle tancuje. Před nějakým časem na dlouho Instagram vypnula a teď se vrací k původním číslům. Myslím, že to teď nechávala jen tak žít. Ale když se do toho pustí, lidi ji budou milovat. Umí vytvářet skvělý obsah. Až se mnou konečně začne, TikTok uvidí ten hype!