Z modelky učitelkou. Je důležité učit děti umět se nudit, míní Gabriela Švamberová

Jak se vlastně přihodilo, že se paní učitelka stala známou modelkou?

Já jsem celý život chtěla být učitelka. To bylo pro mě prvořadé. Ale zároveň mě odmala bavila móda – oblékání, šperky, kosmetika. Pořád jsem se čančala. A přitom jsem doma stavěla plyšáky do řady a hrála si na školu. Můj mladší brácha z toho nebyl nadšený, ale musel poslouchat – byla jsem jeho „učitelka“. Takže mě vlastně vždycky bavily oba ty světy – svět dětí a svět estetiky. A dneska si říkám, že se mi to možná nějak splnilo. Věřím, že když si člověk jde za svým, může mít všechno, co opravdu chce.

Gabriela Švamberová

Vystudovala jste pedagogickou fakultu a momentálně jste třídní učitelkou na základní škole. Vždycky jste chtěla učit?

Ano, vystudovala jsem pedagogickou fakultu a učit jsem chtěla od malička. Přesně jak jsem už zmínila – to byl prostě můj sen. Děti mě přitahovaly přirozeně. Vždycky jsem si myslela, že budu učit na prvním stupni, ale když občas supluju na druhém, tak zjišťuju, že i práce s dospívajícími je pro mě hodně zajímavá. Je to fuška, ale obohacující. Ta práce mě naplňuje a těší. Prostě mě baví.

Učíte už více než deset let. V čem se podle vás nejvíce mění generace dětí, které vám procházejí pod rukama?

Děti se určitě mění, ale zároveň se hodně mění i přístup rodičů. Vnímám, že dnes je velkým tématem střídavá péče a rozvrácené rodiny – a to má na děti obrovský vliv. Nejde o to, že by dítě muselo být jen u jednoho z rodičů, ale o to, jestli mezi rodiči funguje komunikace.

Vidím, že rodiče se často bojí o dítě přijít, a tak mu dávají všechno. A pak dítě vlastně neví, co s tím. Je přehlcené. Ve škole ho pak běžné věci nebaví, protože je zvyklé na neustálé podněty. A tady vnímám, že je důležité učit děti umět se nudit. To není fráze – v nudě vzniká kreativita, zapojuje se fantazie, vznikají nápady. Když dítě umí vymyslet něco samo, má šanci být jednou skvělé v tom, co ho baví. Jenže dnes místo nudy přijde mobil. A rodiče často dítěti rovnou nabídnou řešení, místo aby mu dali prostor přemýšlet. Není to o kritice – i já dělám chyby. Ale je důležité se nad tím zamyslet.

Nikola Uhlířová, Gabriela Švamberová a Romana Šrámková

Jak reagují děti na to, že vás občas zahlédnou v časopisech coby známou modelku?

To je vtipné – občas mě zahlédnou třeba na fotce z jedné kampaně, kde jsem byla přímo ve výloze obchodního centra. Tak se mi pak smějí, že mě viděly „na obřím plakátu“. Někdy se chtějí fotit, někdy chtějí, abych o nich mluvila. Beru to s nadhledem, baví mě to. Děti jsou zvídavé a tohle je pro ně takové malé zpestření školního života.

Jak intenzivně se modelingu ještě věnujete?

Dnes už jen příležitostně. Spíš pro známé nebo menší značky, které mám ráda. Nedávno to bylo třeba focení pro značku Infinity s fotografkou Lenkou Hatašovou. Ta móda mě stále baví – když je to ženské, elegantní, smyslné. Ale už to není hlavní náplň mého života. Přenechávám to ráda i mladším, i když se stále cítím dobře a ženská.

Sledujete dění okolo módy? Jak vypadá váš šatník?

Módu miluju. Sleduju trendy, ráda kombinuju. Můj šatník je barevný – mám ráda barvy, ale i klasickou černou. Miluju kombinace „drahého a levného“, třeba věc z tržnice v Thajsku s kabátem od návrháře. Móda je pro mě hra, radost, způsob sebevyjádření. A když je čas, dokážu se v tom opravdu vyřádit.

Gabriela Švamberová

Vypadá to, že na své kondici pečlivě pracujete – nebo je to spíš otázka genů?

Je to kombinace. Geny možná hrají roli, ale já věřím hlavně v přirozený pohyb. Děti, škola, domácnost – to je nejlepší „fitko“. Ráda chodím do lesa se psem, s manželem, dětmi – tenhle klidný, každodenní pohyb považuju za nejzdravější. Občas zajdu na jógu, někdy i silový trénink. Ale není to rutina, spíš doplněk. Jóga a meditace mě navíc pomáhají zklidnit – i pár minut denně stačí. Jen si lehnout do trávy a vnímat dech.

Jak to u vás vypadá se stravováním? Prý jste skvělá kuchařka…

Vařím ráda, hlavně protože mám doma velké jedlíky. Vařím klasiku – svíčkovou, guláš, omáčky, ale i rychlé věci jako těstoviny nebo kuskus se zeleninou. O víkendech si ráda dám záležet a udělám něco poctivého. A když je prostor, rádi s manželem vyrážíme do restaurací. Jídlo je pro nás radost. Někdy i cíl výletu.

Máte dvě dcery a vychováváte i partnerova syna. Co spolu nejraději podnikáte?

Ano – Dorotka (6), Terezka (10) a Sebík, který je ve střídavé péči. Společně milujeme výlety, Chorvatsko, pobyt na lodi. Máme vlastní malou loďku, připravíme řízky a jedeme. Děti dělají zumbu, judo, jezdíme po závodech. Baví nás být spolu. Ta pestrost, klid, ale i akce.

Petr Švambera a Gabriela Švamberová

Čím teď nejvíc žijete?

Vedle učení a rodiny momentálně žiju naším rodinným statkem v Jižních Čechách. Je to nádherné místo, kde chceme pořádat svatby. Už jsme tam jednu měli. Je tam bazén, sauna, udírna, kavárna, hudební klub, stodola pro oslavy. A hlavně uzavřený dvůr plný herních prvků pro děti. Momentálně se tam dokončuje rekonstrukce. Je to velký projekt, ale srdcovka.

Co je vaší největší vášní?

Jednak určitě moje rodina – děti jsou pro mě vším. Ale zároveň mě poslední dobou čím dál víc baví psychologie a psychoterapie. Naslouchání lidem, jejich příběhům. Už jsem absolvovala pár kurzů a v budoucnu bych se chtěla víc věnovat práci s psychikou – třeba právě s dětmi. Fascinuje mě, co všechno dokáže slovo, empatie, opravdový zájem.

Máte nějaký svůj vlastní kompas, životní filozofii?

Ano. Řídím se tím, že to, co vyzařuju, to si také přitahuju. Věřím na klid v duši, na pozitivní myšlení a na to, že když se člověk chová dobře k ostatním, obklopí se podobnými lidmi. Nesnažím se žít dokonalý život – snažím se žít dobrý život. A věřit v to, že všechno má svůj důvod.