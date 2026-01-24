Jezdila rychle a bez pásu, často telefonovala, říká Boráros o zesnulé expartnerce

Monika Jákliová havarovala ve středu krátce před čtvrtou hodinou ranní, v levotočivé zatáčce vyjela s osobním vozidlem Mercedes-Benz S 580 z vozovky a narazila do stromu. Podle předběžných zjištění jela influencerka velmi vysokou rychlostí odhadovanou na 180 km/h, což potvrzuje i rozsah poškození vozidla.
Hasiči z Velkého Medera byli k nehodě přivoláni ve 3:53 a dorazili na místo ještě před zdravotníky. Velitel zásahové jednotky Tibor Hodosi pro maďarský deník Blikk uvedl, že žena ležela po příjezdu hasičů nedaleko hořícího automobilu. Přibližně ve čtvrt na pět ráno byla Jákliová převezena z místa nehody, její život se však již zachránit nepodařilo.
Na místo nehody dorazil ráno Moničin partner, obchodník s luxusními automobily. Přesný čas jeho příjezdu není znám, podle některých svědků se objevil v doprovodu dalšího člověka asi půl hodiny po příjezdu záchranářů. O nehodě Jákliové byl podle jeho slov informován prostřednictvím aplikace systému Mercedes me, která v případě vážné havárie automaticky upozorňuje záchranné složky i majitele vozidla.
Zatímco server Pluska.sk uvedl, že podnikatel se měl za každou cenu snažit získat Moničin mobilní telefon, jiní svědci tvrdí, že byl v hlubokém šoku, plakal a prosil záchranáře, aby jeho partnerce zachránili život.
Objevily se i spekulace o možném pronásledování Jákliové, pro tuto verzi však zatím neexistují žádné důkazy. Bulvární média rozebírají i její vztah s partnerem, který měl být „dlouhodobě nestabilní“. Týden před tragédií dal podnikatel své přítelkyni 2 500 růží, což někteří interpretují jako gesto usmíření po další velké hádce.
Slovenská influencerka Mikela Vlček napsala na Instagram znepokojivou zprávu. „Vím, co se stalo, ale nebudu to nikde rozebírat.“ Na stories pak sdílela text od jisté Tamary, která měla mít k Monice také blízko.
„Tato tragédie by měla být pro nás všechny silným mementem. Možná právě tím bolestným impulsem, aby se ženy, které se ve vztazích trápí, zastavily a zamyslely. Mnohé z nás žijí s malými dětmi ve vztazích, které je doslova ničí, berou jim sílu, klid a radost ze života. Navenek však ukazujeme tisíce růží, úsměvy a dokonalé momenty. Nikdo netuší, co se skrývá za nimi. Turbulentní vztah v různých podobách zažívá mnoho žen... Trápení trvá měsíce, jeho následky mohou být navždy,“ uvedla Tamara na svém profilu.
Den po tragické nehodě zveřejnil na instagramovém profilu svého autosalonu emotivní příspěvek také partner Moniky Jákliové. „V mém srdci budeš žít věčně. Byla jsi můj splněný sen. Byla jsi moje nevěsta, moje spřízněná duše, se kterou jsem plánoval budoucnost. A přestože nás čas rozdělil příliš brzy, naše láska je silnější než jakákoli hranice. Chybíš mi, bolí to, jak moc mi chybíš, ale přesto jsem vděčný za každou chvíli, kterou jsem s tebou mohl prožít,“ připsal R. D. ke společné černobílé fotografii.
K tragédii se vyjádřil také MMA zápasník Gábor Boráros, s nímž Monika v minulosti tvořila pár a mají spolu malou dceru. Přiznal, že má ohledně smrti bývalé snoubenky mnoho otázek, které mu nedají spát a slíbil, že se brzy ke všemu vyjádří na svém instagramovém profilu, ale až ve chvíli, kdy bude mít všechny potřebné informace. „Jsem překvapený, kolik informací už jsem dostal a ještě to není všechno,“ napsal ve čtvrtek v jednom z příspěvků.
V jednom z rozhovorů pro maďarský web Blikk uvedl, že Monika Jákliová „ráda řídila, ale bohužel v tom nebyla moc dobrá“. „Navíc nikdy nepoužívala bezpečnostní pás a často telefonovala za volantem. Je celkem možné, že tomu tak bylo i v tomhle případě,“ řekl s tím, že doufá, že policie brzy zjistí, co bylo příčinou tragédie.
„Pokud utekla z Komárna před svým přítelem, kterého jsem nikdy neviděl, ale věděl jsem, že jejich vztah byl bouřlivý, jak se mohla tragédie stát v opačném směru?“ uvedl. „Stopy nehody, které jsem viděl na vlastní oči, naznačují, že se nehoda stala na cestě z Dunajské Stredy do Komárna a ne naopak, jak se píše,“ dodal Boráros.
Policie nadále hledá případné svědky, kteří by mohli poskytnout jakékoliv informace související s případem, ideálně pak přímo kamerové záznamy z automobilů řidičů, kteří se na stejné trase pohybovali v době tragické nehody.
Boráros se fanouškům ozval i v pátek odpoledne. „Dnes jsem navštívil dětskou psycholožku, která mi zodpověděla mé otázky a poradila mi, připravila mě, jak to oznámit mé dceři. Je to obrovská zodpovědnost a obrovská tíha, která však zůstává jen na mně. Poradila mi, jak jí mám odpovědět na její otázky, které by mohla mít. Děkuji, že se o nás zajímáte,“ řekl sportovec.
