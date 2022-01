Nemám rád název kapely, ani svůj hlas, prozradil frontman U2 Bono

„V naší hlavě to znělo jako to špionážní letadlo, byla to i ponorka, bylo to futuristické,“ řekl k názvu skupiny hudebník, občanským jménem Paul David Hewson.

Až poté se ukázalo, že U2 lidé vnímají jako vyjádření souhlasu. V angličtině zní stejně jako You Two (Vy dva) nebo You Too (Ty také). U2 jsou přitom známí svým zaměřením na společensko-politická témata.

„Ne, nemám tento název rád. Ještě pořád ten název nemám doopravdy rád,“ řekl Bono s tím, že čtveřice si nakonec jméno ponechala na radu svého prvního manažera, který usoudil, že se U2 bude dobře vyjímat na tričkách.

23. ledna 2019

Bonovi je nepříjemný i jeho vlastní hlas, který mu připadal nucený. Tvrdí, že zpěvákem se stal až nedávno. Na dotaz ohledně debutového alba Boy z roku 1980 však Bono připustil, že kapela zní neuvěřitelně.

Skupina, která byla založena v roce 1976 v Dublinu, vydala dosud 14 studiových alb, včetně kultovního The Joshua Tree (1987). S až 170 miliony nosičů se U2 stali jednou z nejprodávanějších kapel všech dob.

S písní Your Song Saved My Life (Tvoje píseň mi zachránila život) z animovaného muzikálu Zpívej 2 je kapela aktuálně nominovaná na Oscara. Pro irské rockery jde o třetí oscarovou nominaci v kategorii Nejlepší píseň.