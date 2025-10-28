Co je s hvězdou seriálu Báječná léta? Herce vyhodili před třemi lety

  10:02
Fred Savage (49), bývalý dětský idol známý ze seriálu Báječná léta, zažil v posledních letech tvrdý pád. V roce 2022 byl po obviněních ze sexuálního obtěžování vyhozen z rebootu seriálu, který původně nastartoval jeho kariéru. Z Hollywoodu definitivně odešel a dnes se zabývá autentizací a oceňováním luxusních hodinek.
Josh Saviano, Fred Savage a Danica McKellarová v seriálu Báječná léta (1988)

Josh Saviano, Fred Savage a Danica McKellarová v seriálu Báječná léta (1988) | foto: © ABC

Fred Savage a jeho manželka Jennifer Stone v New Yorku (14. února 2025)
Fred Savage v seriálu Báječná léta (1988)
Fred Savage a Danica McKellarová v seriálu Báječná léta (1988)
Fred Savage a Josh Saviano coby Kevin Arnold a Paul Pfeiffer v seriálu Báječná...
Jeho dramatický odchod z herectví přišel po tom, co ho šest členek štábu obvinilo ze sexuálního obtěžování. „Je zdrcující slyšet, že se někdo cítil zraněný mým jednáním. Některé incidenty se rozhodně nestaly, ale pokud jsem zranil i jednoho člověka, je to příliš,“ uvedl herec tenkrát pro The Hollywood Reporter.

Nešlo přitom o první podobný případ. Už v roce 1993 čelil jako teenager žalobě od kostýmní výtvarnice, která tvrdila, že ji on a jeho kolega na place obtěžovali. A v roce 2018 byl obviněn z vytváření nepřátelské pracovní atmosféry během natáčení seriálu Podvodník. Oba případy skončily mimosoudním vyrovnáním.

Josh Saviano, Fred Savage a Danica McKellarová v seriálu Báječná léta (1988)
Fred Savage a jeho manželka Jennifer Stone v New Yorku (14. února 2025)
Fred Savage v seriálu Báječná léta (1988)
Fred Savage a Danica McKellarová v seriálu Báječná léta (1988)
Po ukončení spolupráce se stanicí ABC se Savage prakticky stáhl z herectví a režie. Na obrazovkách se od té doby objevil jen jednou – v dramatu Tři ženy.

Letos pak překvapil novým směrem, kterým se vydal po pracovní stránce. Založil společnost na autentizaci a oceňování luxusních hodinek. „Začalo to jako koníček, fascinovalo mě, že strojky v hodinkách dokážou fungovat i po sto letech. Postupně jsem se do toho ponořil a obohatilo to každý aspekt mého života,“ řekl The New York Times.

Dnes Fred Savage vede firmu Timepiece Grading Specialists z Daytonu v Ohiu, ale s rodinou stále žije v Los Angeles. S manželkou Jennifer Stone vychovává tři děti.

