Ringo Čech promluvil o slavných milenkách, manželce i prodělané mrtvici

„Mám rád vtipné lidi a živím se tím, že lidi bavím,“ vysvětluje František Ringo Čech svou pro mnohé leckdy až přílišnou upřímnost a otevřenost. Tu neztrácí ani s věkem – letos v létě oslaví osmdesáté narozeniny. Příliš slavit se ale nechystá.

„To už není oslava, to je tryzna. Jediné, co je na osmdesátce pozitivní, je to, že se toho člověk dožil. Nemám umělej kloub, udržím stolici – to jsou v osmdesáti letech úspěchy,“ říká v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

Přiznává, že energii mu v poslední době dobíjejí hlavně vnoučata. „Myslím, že jsem pro ně velkým zdrojem zábavy, protože moji vnuci už všechno vědí lépe než já. Kdykoliv mám problém s internetem, tak jim volám,“ popisuje.

Ukázkový vztah má Ringo Čech také se svou manželkou Magdou, se kterou už léta žijí odděleně. Říká, že křivdy a smutky dávno vzala voda a dokážou spolu vycházet jako dobří přátelé.

Hudebník, výtvarník a někdejší superlídr Strany práv občanů (SPO) František Ringo Čech v diskusním pořadu iDNES.cz Rozstřel (12. září 2017)

„Kamarádi mi to závidí. Po sedmnácti letech jsme se s manželkou mírně rozešli. Moje žena prožila ještě jeden krásný milostný vztah. To už jsem jí to přál, po těch sedmnácti letech se mnou, říkal jsem si, ať si holka užije. Je to fajn ženská. Ke stáru jsme se nerozvedli, neprali jsme se. Teď se staráme společně o rodinné věci,“ říká.

Kolem Františka Ringo Čecha se celý život točily krásné ženy. Dokonce se proslýchá, že měl něco s každou, která prošla jeho divadlem, kde byl ředitelem.

„S každou ne. Ale samozřejmě jsem se o každou snažil! To by udělal každý. Tak se chovají všichni ředitelé divadel na celém světě. V Americe to teď odnášejí a zavírají je, zkrátka Me Too. Tenkrát to ale bylo běžné. Chlap se dvořil krásné ženské a ona řekla buď ano, nebo ne. Fakt je, že u takových pak nebyla velká touha si je držet v souboru,“ přiznává.

Ženy, se kterými si padl do oka, získávaly zajímavé pracovní nabídky. „Řešil jsem to smlouvou o externí spolupráci nebo smlouvou o díle. Jak říkal doktor Plzák, chlap není monogamní. A já jsem měl navíc to štěstí, že jsem vždycky pracoval s těma nejkrásnějšíma ženskýma. U mě v divadle byly Kubelková, Švandová, Kornová, Šeredová… prostě ty nejhezčí ženské,“ vzpomíná s tím, že krásné ženy jsou podle něj slabostí každého muže.

Mladý a dravý Olympic v roce 1965. Petr Janda (vpravo) s Ladislavem Kleinem, vzadu bubnuje František Ringo Čech.

„Vždycky jsem zastával názor, že každý divák má právo na to, aby se díval na krásné ženské. Ohyzda nemá na scéně co dělat! Od toho jsou tam chlapi. I role jsem psal tak, aby je ty missky a manekýny mohly hrát,“ říká Ringo Čech.

Dnešní dobu prý vůbec nechápe. „Teď je takový trend, dávat všechno do pořádku. Aby i ty šeredný se ukázaly. Přece mají taky právo. Já ji vidím, ona má ještě tři jména, Nováková Vopičková, teď si dokonce říká ještě třeba Karel Nováková. Tento trend myslím vezme časem za své. Když to někdy v televizi vidím… Ona sice vypadá hrozně a šilhá, ale dejme ji tam, ať lidé vidí, že i ty méně krásné se mohou uplatnit v naší vyspělé společnosti! A vy tu televizi pak raději vypnete,“ myslí sí bývalý politik.

Koncem ledna vystrašil všechny své příznivce, když médii proběhla informace, že měl mrtvici. „Volal mi tehdy syn Michal, zvedl jsem telefon a nedal jsem dohromady ani jednu větu. Něco se stalo. Věděl jsem, co chci říct, ale nešlo mi to. On hned volal záchranku. Odvezli mě do nemocnice, byl jsem tam den a noc, potíže s řečí odezněly. Doktor mi pak řekl, že neví, co to přesně bylo, že to mohl být buď mozek, nebo srdce,“ popisuje.

Na závěr lidem vzkazuje, aby nepodléhali žádným vlivům. „Nenechte se oblbovat. Přemýšlejte sami, koukejte se do historie, čtěte knížky. Nebuďte otroci idiotů. Jsme obklopeni idioty, vážení přátelé. Myslete na to,“ dodává.

Bubeník, zpěvák, textař, herec, publicista, scenárista, dramatik, naivní malíř a spisovatel František Ringo Čech, původním jménem František Čech, vstoupil do politiky po sametové revoluci, byl nezávislým kandidátem za Klub angažovaných nestraníků, pak přestoupil do ČSSD.

V letech 1996 až 1998 byl poslancem. V senátních volbách roku 1998 neúspěšně kandidoval za ČSSD do senátu na Jičínsku, 28. října 2015 ho tehdejší prezident Miloš Zeman vyznamenal Medailí za zásluhy.