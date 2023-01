Je mi líp, vzkázal František Ringo Čech po návratu z nemocnice

„Už je mi líp a ve dvanáct hodin pojedu domů,“ citovala televize v pondělí hudebníka, který nechtěl potvrdit spekulace o cévní mozkové příhodě. „Ne, ne, ne. Nic se neví.“

„Tatínkovi je mnohem lépe. Je ale velmi unavený. A už je v domácím prostředí. Doufáme, že bude brzy natolik fit, že si z toho, jak je on zvyklý, udělá legraci,“ napsal iDNES.cz hudebníkův syn Michael Čech.

František Ringo Čech skončil v pražské Nemocnici Na Homolce v neděli. „Jak nám potvrdil syn Františka Ringo Čecha, jeho tatínek byl teď ve večerních hodinách převezen do Nemocnice Na Homolce s mozkovou příhodou,“ uvedli v primáckém pořadu Showtime.

Zpěvák, bubeník, skladatel a spisovatel mozkovou příhodu prodělal před třemi lety. V pořadu Všechnopárty prozradil, že byl tenkrát v Rakousku. „Měl jsem štěstí, že mě kleplo v Rakousku. Odvezli mě do nemocnice kardinála Schwarzenberga a přišla za mnou dcera se synem. Já ale myslel, že za mnou přišla maminka s tatínkem. Prostě než se dá ta hlava dohromady. Nakonec se ale všichni divili, že jsem se z toho takhle vylízal,“ řekl.

Rok předtím zase kvůli klíštěti skončil v kómatu. Opět se mu to přihodilo během návštěvy Rakouska. „Měl jsem klíšťovou encefalitidu, zápal mozkových blan. Vyzkoušel jsem si, jaké to je, když odcházíte. To vidíte stále hůř, hůř, hůř a pak je nic,“ prozradil na Rádiu Impuls v roce 2019 s tím, že je rád, že se mu to stalo u jižních sousedů. „Vrtulníkem mě převáželi po Rakousku, ale naštěstí to zaplatila pojišťovna. Okouzlilo mě nemocniční prostření u našich sousedů. Sestřičky nemají žádné náušnice v obličeji a ani náznak nějakého tetování. Sestry byly velmi příjemné a vlídné. Když pacient neudrží stolici, ty mladé, krásné holky se ani neušklíbnou a všechno uklidí.“