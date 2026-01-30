Potomci slavných Prachař, Čech a Čtvrtníčková zbořili sítě společným singlem NEPO

Vnuk Františka Ringo Čecha, Matěj Čech, který působí na hudební scéně pod pseudonymem MAT213, vydává píseň s názvem NEPO. Ve videoklipu k singlu se objeví kromě jeho dědy například i František Prachař s tátou Davidem či dcera Petra Čtvrtníčka, Anna Mercedes Čtvrtníčková.

Matěj Čech (syn režiséra Michaela Čecha), František Prachař a Anna Mercedes Čtvrtníčková spojili síly a vydali společný singl NEPO. Na svých instagramových profilech zveřejnili tři různé ukázky z nového videoklipu, ve kterém si zahráli i členové jejich rodin – Matějův děda František Ringo Čech, Františkův táta David Prachař i otec Anny, Petr Čtvrtníček.

Potomci slavných Prachař, Čech a Čtvrtníčková zbořili sítě singlem Nepo. (leden 2026)
Matěj Čech, František Prachař a Anna Mercedes Čtvrníčková spojili síly a vydali společný singl Nepo. (leden 2026)
Anna Mercedes Čtvrtníčková a její otec Petr Čtvrtníček ve videoklipu k singlu Nepo (leden 2026)
František Prachař se svým otcem Davidem ve videoklipu k singlu Nepo (leden 2026)
Text písně se věnuje tématu nepotismu, tedy určité formě protekce. Jde o obsazování výhodných funkcí, při kterém se upřednostňují příbuzní nebo jinak spřátelení lidé, i když jsou k dispozici kvalifikovanější a vhodnější kandidáti.

„Co těžkýho na tom, bejt povoláním syn? Prostě vstanu, dám si vanu a dobře se narodim,“ zpívá v ukázce ze singlu NEPO Mat213, hudebník a producent.

Textem i hereckým výkonem pobavili i Prachařovi. „Ty ses NEPOtatil, NEPOvedl, NEPOpásek, NEPOsvetr... Moc aut, moc kalb, jedem do rána. Život jako pláž, brácho, Copacabana. Povolání syn, všechno zadara, nešlapu na plyn, cesta je vyšlapaná,“ zní další úryvek.

Na featu nechybí ani Anna Mercedes Čtvrtníčková: „Můj recept na úspěch? Musíš se umět narodit. Tahat se s chudákama si pak nemůžeš dovolit. Vyšlapaná cesta, neopouštím centrum města, já jsem z VIP těsta, svý geny nemůžu ušpinit,“ pokračuje dcera Petra Čtvrtníčka.

Ukázky z videoklipu sklízejí na instagramových profilech všech zúčastněných nadšené reakce jejich sledujících. Nový hudební počin velmi kladně hodnotí také například Ewa Farna, Petra Nesvačilová, Oskar Hes, Janek Rubeš, Hana Vagnerová, Adam Mišík, David Gránský, Ornella Koktová a mnoho dalších známých tváří.

Pojem nepotismus se používá přibližně od 15. století, kdy papeži obsazovali díky svým pravomocím významná místa svými synovci a příbuznými, například levobočky a dalšími lidmi v blízkém příbuzenském vztahu.

Nepotismus je typický také pro mafii a zločinecké organizace. V Hollywoodu se pojem rozšířil v posledních letech, o dětech celebrit, které se věnují showbyznysu, se často mluví jako o takzvaných nepo babies.

Matěj Čech působil v minulosti v kapele See You Inside, jako Mat213 debutoval nahrávkou Forest Behind Prague v roce 2021. Se singlem 7teen vyhrál v roce 2023 cenu Apollo v kategorii Singl roku a cenu Vinyla za Objev roku.

Anna Mercedes Čtvrtníčková se kromě herectví, zpěvu a produkce úspěšně věnuje i dabingu, je českým hlasem postavy Eleven v seriálu Stranger Things. Slyšet jí můžete například také v sérii Squid Game, seriálu The Crown (Koruna) a v hlavní roli filmu Já, padouch 4.

František Prachař pokračuje v rodinné tradici a věnuje se studiu herectví, které si velmi pochvaluje. „Na konzervatoři není nic. Není tam matika, fyzika, chemie, příroda,“ řekl loni během rozhovoru v show 7 pádů Honzy Dědka nejmladší z klanu Prachařů, kterého už mohli diváci vidět například v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.

