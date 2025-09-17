Musel jsem líbat přítele své sestry, prozradil nejmladší z rodu Prachařů

Autor:
Syn Davida Prachaře a Lindy Rybové František (17) pokračuje v rodinné tradici. Ačkoli rodiče nechtěli, aby šel na konzervatoř, nic jiného jim nezbylo. V show 7 pádů Honzy Dědka prozradil, v čem ho otec rozčiluje i jak to má s přítelem své sestry.

Linda Rybová doufala, že její syn František Prachař půjde na gymnázium a možná zkusí jinou kariéru. On jí tyto plány narušil. „Chtěl jsem se hlásit na konzervatoř a zrovna jsme jeli s maminečkou autem na chatu. A ona říkala, že konzervatoř není pro mě to nejlepší rozhodnutí. Ještě nevěděla, že František se na žádné gymnázium nedostane,“ prozradil František.

„Kdyby maminečka věděla, že František propadá ze čtyř předmětů, což ještě v autě nepřiznal, tak by možná zjistila, že to nemá smysl,“ vysvětlil.

František Prachař v show 7 pádů Honzy Dědka (16. září 2025)
František Prachař studuje konzervatoř, zároveň hraje fotbal
Linda Rybová, Mariana Prachařová, František Prachař a David Prachař
František Prachař a Mariana Prachařová.
17 fotografií

Studium herectví si velmi pochvaluje. „Na konzervatoři není nic. Není tam matika, fyzika, chemie, příroda,“ říká nejmladší z klanu Prachařů.

Jeho otec David Prachař ho doma trochu trápí, když mu opravuje výslovnost a jejich soužití je občas náročné. „Já tátu neprovokuju, on provokuje mě. A já vám řeknu jak. Představte si, že se díváte na televizi, máte hezký den. Já u toho jím, jsem šťastný a na něco se dívám. Pak přijde můj otec, stoupne si tam a začne předvádět dabéry. On mě odsune, já uraženě odejdu do svého pokoje, který tři a půl minuty nemůžu otevřít pro různý věci. On přijde, začne rozsvěcet, zhasínat...“ popsal.

Na svoji holku při tom nemyslím, říká Tomas Sean Pšenička o líbání s mužem

Jestli se ale v něčem s tátou otcem stoprocentně shodnou, je to fandovství klubu Slavia Praha, kterým je jejich rodina pověstná. Teď se ale do rodiny dostal sparťan. Je to přítel Františkovy sestry Josefíny, herec Tom Sean Pšenička.

„Takže, pane Pšenička, vy jste hrál za Spartu tenis, že? Vmísil jste se do naší rodiny s tím, že něco změníte, ale nezměníte vůbec nic. Když je v rodině devět slávistů, jeden s tím neudělá vůbec nic!“ vzkázal mu Prachař.

S Tomem Seanem Pšeničkou má už i pracovní zkušenost a to velmi intimní. „Hráli jsme homosexuální dvojici. Líbat se s klukem své sestry je víc v pohodě, než se líbat se sparťanem,“ dodal František Prachař, který si zahrál homosexuála v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se téměř nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Misska a vědkyně Michaela Tomanová předvedla sexy postavu v plavkách

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová (27) sklízí jeden úspěch za druhým. V Brazílii se zúčastnila jako jedna z mála vybraných světových Miss Universe přehlídek pro známé brazilské návrháře....

Padesátnice Longoria předvedla na španělské pláži skvělou postavu v bikinách

Herečka Eva Longoria (50) vyrazila na pláž se svým manželem Josém Bastónem (57) a sedmiletým synem Santiagem. Herečka v černých bikinách předvedla postavu, jakou by jí mohly závidět o polovinu mladší...

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace. Pánové se nebáli extravagance

Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i...

Nemám mikrovlnku ani fritézu, ale pronikám do umělé inteligence, říká Pohlreich

Slavný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se v Show Jana Krause nechal slyšet, že je „blbej“ na používání techniky v kuchyni. Moderní technologie mu ale úplně cizí nejsou. Dokonce má alternativní identitu v...

17. září 2025

Musel jsem líbat přítele své sestry, prozradil nejmladší z rodu Prachařů

Syn Davida Prachaře a Lindy Rybové František (17) pokračuje v rodinné tradici. Ačkoli rodiče nechtěli, aby šel na konzervatoř, nic jiného jim nezbylo. V show 7 pádů Honzy Dědka prozradil, v čem ho...

17. září 2025

Podstoupím asistovanou sebevraždu, trpím demencí, oznámil spisovatel Munsch

Kanadský autor dětských knih Robert Munsch (80), známý mimo jiné díky knize o dospívání s názvem Nepřestanu tě milovat, oznámil, že podstoupí asistovanou sebevraždu. V roce 2021 mu byla...

16. září 2025  17:30

Zapálený hrad a profík Růžičková, vzpomíná Blanarovičová na natáčení pohádky

Premium

Nesporné hudební i herecké vlohy prokázala Yvetta Blanarovičová v řadě rolí jak před kamerou, tak i na jevištích. Dalším jejím velkým nadáním je pomáhat druhým. Do Divadla Broadway před pár dny...

16. září 2025

„Pašeračka“ Tereza Hlůšková je maminkou. Prozradila i jméno miminka

Tereza Hlůšková, která je známá tím, že po obvinění z pašování drog strávila téměř čtyři roky v pákistánském vězení, je maminkou. S novinou se pochlubila na sociálních sítích.

16. září 2025  15:19

Polibek po světovém rekordu. Navždy hrdá, chlubila se Duplantisova snoubenka

Armand Duplantis (25) získal na mistrovství světa v Tokiu zlatou medaili a má i nový světový rekord. Švédský tyčkař oslavil opojné vítězství vášnivým polibkem se svou snoubenkou Desiré Inglanderovou...

16. září 2025  13:03

Mladá hvězda Barcelony Yamal randí s o sedm let starší argentinskou raperkou

V červenci oslavil teprve 18. narozeniny, ale fotbalista a mistr Evropy se Španělskem Lamine Yamal už plní stránky nejen sportovních, ale i bulvárních plátků. Hvězda FC Barcelona zaujala svým vztahem...

16. září 2025  11:36

Už je zase tlustá, psali o mně, popisuje Selena Gomezová celoživotní bodyshaming

Selena Gomezová (33) otevřeně promluvila o vztahu k sobě samotné a ke svému tělu. Kvůli zdravotním problémům a nemoci jí celý život kolísala váha, kvůli čemuž často čelí kritice ze strany fanoušků....

16. září 2025

Pořádek musí být. Magda Vášáryová vysvětluje dceři, co teď kde u sebe doma najde

„Když máma nečekaně v deset zaklepe na dveře, tak v jednu je tvůj život konečně v pořádku,“ napsala Hana Lasicová na sociální síti u milého videa, kde jí její maminka Magda Vášáryová vysvětluje, co...

16. září 2025

Přátelé patří do devadesátek, kritizuje Kravitzová seriál kvůli homofobním vtipům

Herečka Zoe Kravitzová (36) se v rozhovoru pro magazín People pustila do seriálu Přátelé. Podle ní by měl zůstat tam, kde vznikl – v devadesátých letech. „Jsou tam homofobní vtipy, které dneska...

16. září 2025

Těším se, až přejdeme od žvatlání k artikulovanému projevu, říká Honza Dědek

Talk show 7 pádů Honzy Dědka příští rok oslaví patnáct let od svého vzniku, ale na obrazovkách televize Prima je teprve pět let. Moderátor Honza Dědek (53) v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínal na...

16. září 2025

AI může hercům paradoxně pomoct, ale dabing asi zanikne, míní Lukáš Příkazký

Premium

Drama, detektivka, parodie... Tenhle herec škatulky moc neřeší. Spíš ho zajímá, aby každou postavu ztvárnil co nejlíp, poctivě. A třeba i s ohledem na to, jak často se s Lukášem Příkazkým potkáváme v...

15. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.