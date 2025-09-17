Linda Rybová doufala, že její syn František Prachař půjde na gymnázium a možná zkusí jinou kariéru. On jí tyto plány narušil. „Chtěl jsem se hlásit na konzervatoř a zrovna jsme jeli s maminečkou autem na chatu. A ona říkala, že konzervatoř není pro mě to nejlepší rozhodnutí. Ještě nevěděla, že František se na žádné gymnázium nedostane,“ prozradil František.
„Kdyby maminečka věděla, že František propadá ze čtyř předmětů, což ještě v autě nepřiznal, tak by možná zjistila, že to nemá smysl,“ vysvětlil.
Studium herectví si velmi pochvaluje. „Na konzervatoři není nic. Není tam matika, fyzika, chemie, příroda,“ říká nejmladší z klanu Prachařů.
Jeho otec David Prachař ho doma trochu trápí, když mu opravuje výslovnost a jejich soužití je občas náročné. „Já tátu neprovokuju, on provokuje mě. A já vám řeknu jak. Představte si, že se díváte na televizi, máte hezký den. Já u toho jím, jsem šťastný a na něco se dívám. Pak přijde můj otec, stoupne si tam a začne předvádět dabéry. On mě odsune, já uraženě odejdu do svého pokoje, který tři a půl minuty nemůžu otevřít pro různý věci. On přijde, začne rozsvěcet, zhasínat...“ popsal.
Jestli se ale v něčem s tátou otcem stoprocentně shodnou, je to fandovství klubu Slavia Praha, kterým je jejich rodina pověstná. Teď se ale do rodiny dostal sparťan. Je to přítel Františkovy sestry Josefíny, herec Tom Sean Pšenička.
„Takže, pane Pšenička, vy jste hrál za Spartu tenis, že? Vmísil jste se do naší rodiny s tím, že něco změníte, ale nezměníte vůbec nic. Když je v rodině devět slávistů, jeden s tím neudělá vůbec nic!“ vzkázal mu Prachař.
S Tomem Seanem Pšeničkou má už i pracovní zkušenost a to velmi intimní. „Hráli jsme homosexuální dvojici. Líbat se s klukem své sestry je víc v pohodě, než se líbat se sparťanem,“ dodal František Prachař, který si zahrál homosexuála v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.