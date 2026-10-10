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František Prachař má problém s holkami. Líbí se mu všechny, to se nelíbí jim

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František Prachař a herečka Ines Ben Ahmed na křtu klipu (Planetarium Praha, 8....

František Prachař a herečka Ines Ben Ahmed na křtu klipu (Planetarium Praha, 8. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Herec František Prachař v komediálního seriálu České televize G.O.A.T.
František Prachař (Esprit Club, Karlovy Vary 2026)
Rozálie Prachařová, Linda Rybová, František Prachař
František Prachař v show 7 pádů Honzy Dědka (16. září 2025)
42 fotografií
Příbuzenstvo se mu během pár dní tak rozrostlo, že pro jistotu jednotlivé členy neoslovuje křestními jmény, ale pozdravem ‚Čau rodino‘. „Mám v tom guláš, tak abych se nespletl,“ usmívá se František Prachař, syn Lindy Rybové a Davida Prachaře.

Jeho otec se nedávno znovu oženil, takže František získal mladou macešku, herečku Sarah, za svobodna Haváčovou. Sestra Josefína chodí se Seanem Tomem Pšeničkou a nevlastní bratr Jakub Prachař si vzal za ženu Saru Sandevu. Vzhledem k tomu, že předtím byl ženatý s Agátou Hanychovou, lze i její příbuzenstvo včetně Veroniky Žilkové zařadit do širší rodiny.

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Není divu, že si František oslovováním křestními jmény nechce komplikovat život. Jinak je ale spokojený. „Pro mě se nic nezměnilo, všechno je v pohodě,“ říká na adresu táty, který je čerstvým novomanželem.

František, kterého Jakub Prachař už dávno prohlásil za nejhezčího člena rodinného klanu, se nechal obarvit na blond. „Je to kvůli roli. V lednu začnu točit s režisérem Rudolfem Havlíkem jeden projekt. Ale i já jsem to chtěl. Když mi bylo patnáct, dal jsem si svoje černé vlasy odbarvit na blond, tak teď jsem se k tomu vrátil. Dělala mi to Adriana Bartošová, nejlepší kadeřnice. Pár hodin jsem si u ní poseděl, ale dopadlo to myslím, dobře. Nevypadá to šmucich,“ říká spokojeně.

František Prachař a herečka Ines Ben Ahmed na křtu klipu (Planetarium Praha, 8. října 2026)
Herec František Prachař v komediálního seriálu České televize G.O.A.T.
František Prachař (Esprit Club, Karlovy Vary 2026)
Rozálie Prachařová, Linda Rybová, František Prachař
42 fotografií

S novou image přišel do pražského Planetária pokřtít videoklip Věřím v nás zpěvačky Ines Ben Ahmed, v němž si zahrál jejího manžela, který nakonec skončí v hrobě. Ines je stálicí Hudebního divadla Karlín. Začínala jako malá v muzikálu Čas růží, dnes hraje jednu z hlavních rolí v Beetlejuice a v Andělu páně je Dorotkou.

„Je pěkná, ale je to kamarádka. Poznali jsme se na nějaké party. A pak jsme se potkávali přes společné přátele,“ vypráví. Jeho idolem je ale někdo jiný. „Líbí se mi Margot Robbie (australská herečka, která na sebe upozornila sexy rolí v komedii Vlk z Wall Street, pozn. red.),“ prozrazuje. „Nejde o barvu vlasů, ta je mi jedno, mně se prostě líbí ženy obecně a mám s tím trochu trabl, protože bych měl mít jednu,“ usmívá se.

Momentálně je nezadaný. „Když mě některá něčím baví, tak zase něčím jiným mě nebaví, a když už mi něčím imponuje, tak zase v něčem jiném mi vadí. Nebo jim taky často vadím já,“ popisuje, že najít tu pravou je těžké.

Letos ho čeká maturita na konzervatoři. A tam to taky nevidí ideálně. „Teď je to na h… Ale já ji udělám. Nevím, jestli na první nebo druhý pokus, ale dám to,“ přesvědčuje sám sebe. Čeština je těžká, literatura, četba… Herectví je jednoduchý, to udělá každý, angličtina problém není, ale dějiny divadla? To je historie, jenomže o divadle, což je ještě o kus nudnější,“ vypočítává, z jakých předmětů bude maturovat.

A do toho pracuje. Celé léto jsem točil s Adamem Sedlákem. Hrajeme v tom s Tomem (Seanem Pšeničkou) bratry. Byly tam těžké scény, tak jsme byli na práci hodně soustředěni, ale bylo to super natáčení,“ vzpomíná.

„A pak jsem natáčel ještě pro Českou televizi seriál G.O.A.T. Je o naší generaci. Většina lidí si myslí, že jsme banda idiotů, protože mluvíme slangy, kterým nerozumí. Ale to není pravda. Když o nás scenáristé píšou, dělají to často blbě. Dávají nám do pusy slova, která vůbec nepoužíváme. A tady to bude tak, jak opravdu mluvíme,“ vysvětluje. „Moje postava je hodně do sebe zahleděná, narcistní typ, ale nakonec se ukáže, že přece jenom má i duši,“ prozrazuje.

Teď se hodlá soustředit na hudbu. „Chci vydat EP, pět písniček,“ prozrazuje. Doprovázet ho budou jeho kamarádi. „Kapela žádný název nemá, ale jsou to nejlepší hudebníci, jaké znám,“ říká František, který sám hraje na kytaru. „Dřív jsme dělali rock pop, teď hrajeme pop, ale temný, spíš kytarový. A trošku indie,“ popisuje. Zpívá česky a texty si píše sám.

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