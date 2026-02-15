Obsluhoval lyžařský vlek a změnil si jméno. František Polívka je teď Blanc

Vyrůstali v Brně mimo dosah médií, a tudíž v „utajení“. Kdyby je jejich rodiče občas nevyvedli na filmový festival do Karlových Varů, nevědělo by se ani, jak nejmladší děti Bolka Polívky vypadají. Nakonec je herec představil veřejnosti originálním způsobem.
Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jana a Františka obsadil společně se svým nejstarším synem Vladimírem do hry Anděl v lihu, jejíž pražská premiéra se uskutečnila v Divadle Bez zábradlí. „Když táta někde hrál, tak jsme s ním jako rodina jezdívali, ale nebylo to o mně, tak jsem se nepotřeboval nějak angažovat a zviditelňovat,“ vysvětluje František, proč o něm nebylo slyšet dřív.

Teď se situace mění, protože hraje v inscenaci, která je vzpomínkou na Bolkova životního kamaráda a kolegu herce Jiřího Pechu zvaného Peca. A jak z ní vyšlo najevo, když Františka rodiče jako malého brávali do divadla, trpěl a mezi zuby cedil: Kdy už to skončí! „To je pravda, byl jsem takový, ale to jsem byl fakt malý. Čím jsem starší, tím mě divadlo baví víc. Tenkrát jsem ještě nechápal, o co jde, a přišlo mi to zdlouhavé,“ vrací se do dětství.

Bolek Polívka, jeho manželka Marcela a jejich synové Jan a František Antonín (Praha, 4. října 2021)

Na jevišti se předvádí dokonce v ženských šatech, paruce a s dámskými lodičkami velikosti 45 na nohou. Vtipné jsou situace v šalině, kde mají s bratrem komické výstupy. „Táta mi říkal, že se nemám snažit napodobovat ženskou, že mám být přirozený a ty lodičky, na kterých jsem se musel udržet, mě samy navedly, jak na to. Hraje se mi to v pohodě, není to na sílu, ale přirozené. Tím nechci říct, že bych se cítil jako žena,“ vypráví František, který vystudoval brněnskou International School.

Bolek přicházel s nápady a jeho synové se s nimi museli poprat. „To bylo neustálé opakování a opakování, dokud si to nesedlo,“ popisuje dril, který zkoušení provázel. „A pak jsme si s bráchou vymysleli ještě sami nějaké srandy. Bylo to fajn, šlo to přirozeně. Táta nám vždycky řekl, jak bychom to měli udělat, aby to vypadalo věrohodně, a pak už přišlo jenom to opakování,“ vysvětluje proces vzniku.

Ale na rozdíl od Jendy, který studuje JAMU, František se hercem stát nechce. „Uvědomil jsem si, jak je to náročné, a nehrnu se do téhle kariéry, ale za tuhle roli jsem rád, baví mě,“ říká.

Bolek Polívka v inscenaci Anděl z lihu

Chce se koncentrovat na hudbu, speciálně R&B. Věnuje se jí dlouhodobě. „V lednu jsme vypustili do světa projekt Franklyn,“ informuje František, jenž na hudební scéně působí jako Blanc. „Je to takové moje alter ego, ve skutečnosti mi tak nikdo neříká. Ale o to ani nejde, pomáhá mi trošku distancovat se od svého původního jména. Nikdy jsem nechtěl dělat hudbu jako syn Bolka Polívky. Ne, že bych se za to styděl, naopak, jsem na to jméno hrdý, ale chtěl jsem být vnímán jinak,“ vysvětluje.

Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“

Se svým kamarádem Samuelem, který si říká „GTA Houbou“, chystají na 27. února v brněnském Kabinetu MÚZ koncert. „Samuel taky rapuje, udělali jsme společné album, které jsem produkoval. Plánujeme i další projekty,“ vypráví František, který si v minulosti vyzkoušel nejrůznější hudební žánry. „Dělám všechno, snažím se neomezovat, ale primárně mě zajímá rap.“

Za sebou má ale i zkušenost z úplně jiného světa. V zimě strávil šest měsíců jako vlekař ve Švýcarsku. „Měl jsem právě po střední a makal v Brně v jednom podniku. Byl jsem z té práce úplně vyřízený, tak jsem napsal svému dobrému kamarádovi Vojtěchu Žáčkovi, který už druhou sezonu pracoval ve Švýcarsku, jestli by tam nebylo místo i pro mě. Přimluvil se, a tak jsem ho dostal. Jsem mu za to vděčný, tím pádem jsme si to tam mohli spolu užít. Byla to skvělá zkušenost,“ popisuje.

Tři synové Bolka Polívky společně na jevišti v inscenaci Anděl z lihu

„Starali jsme se o bezpečnost provozu. Dohlíželi, jestli si lidi nasazují správně kotvu, stavěli tyčky s cedulemi, aby věděli, kudy nastupovat, kontrolovali výstup…,“ popisuje svou náplň práce. Zbyl mu i čas zalyžovat si. „Párkrát jsem se svezl na snowboardu, ale preferuji lyže. Koupil jsem si ale skialpy a několikrát jsme si vyšli i na nich.“

Svoji podobu s rodiči nezapře. „Po tátovi mám nos a asi charisma. Po mamce emoční citlivost a empatii. Stejně jako ona cítím z lidí různé energie,“ říká František.

Pechu v Andělu v lihu hraje Bolek Polívka a Bolka jeho nejstarší syn Vladimír, jehož matkou je Chantal Poullain. Jak už několikrát předvedl v různých televizních show, nedokonalou češtinu francouzské herečky umí její syn napodobit dokonale. A neméně dobře mu jde parodovat svého otce.

Další Polívka hercem. Jan podobu se svým otcem Bolkem nezapře

Představení sledovala i Marcela, současná manželka Bolka Polívky, která se kdysi také pokoušela stát herečkou. Studovala odbornou školu, ale nedokončila ji. Nakonec se ale i ona dočkala divadelní role, ovšem v jiném Bolkově představení – Sága aneb Vizovský zázrak.

Premiéra se nesla ve slavnostním duchu. Pozvaní byli přátelé Bolka i známí Hanky Heřmánkové, které to v bordó upnutých šatech mimořádně slušelo. Hosty vítala osobně s úsměvem na tváři, ale nejvíc si měla co vyprávět s vdovou po Jiřím Bartoškovi Andreou, kterou doprovázel její syn Janek.

Nejmladší Polívkova dcera Marie, která má před maturitou, se premiéry nezúčastnila, zato prostřední Anna, jejíž matkou je Evelyna Steimarová, přišla se svým manželem Giuseppe Mellem i jejich psem. Na ty jsou prostory Divadla Bez zábradlí zvyklé. Pes Karla Heřmánka mladšího tam dokonce „hraje“ v představení.

