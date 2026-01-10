Správa šlechtického majetku? Břemeno, povinnost, ale i radost, říká Kinský

Renato Salerno
Na Františka Kinského (78) v roli průvodce se mohou diváci těšit i v nové čtvrté sérii pořadu Modrá krev, který představí deset šlechtických rodů. Přestože byly oficiální šlechtické tituly zrušeny po vzniku samostatného Československa, aristokraté žijí stále mezi námi. Kinský rozplétá v rozhovorech jejich někdy dost složité příbuzenské vztahy, naslouchá vyprávění o historii dávné i nedávné, ale také o současnosti.

Jaké pro vás bylo natáčení již čtvrté série pořadu Modrá krev?
Abych pravdu řekl, neviděl jsem příliš velký rozdíl od těch předchozích. Jednodušší to bylo proto, že už jsem byl naučený. Už jsem rutinovaným moderátorem a už jsem do toho vstupoval, prosím, ve velkých uvozovkách, „profesionálně“. Ale vždycky je to o objevení nové šlechtické rodiny a s mnohými z nich jsem se ve čtvrté sérii setkal opravdu úplně poprvé. Pro mě osobně bylo tedy natáčení čtvrté série hodně o objevování nového.

Průvodcem dokumentární série o české šlechtě s názvem Modrá krev je František Kinský. (2026)
Desetidílná, v pořadí již čtvrtá řada dokumentární série o české šlechtě. Projekt Modrá krev nabízí nový pohled na českou šlechtu a diváci i odborníci se vzácně shodují na tom, že přinesl řadu překvapivých svědectví o životech šlechticů i náhledech na minulost i současnost. (2026)
Průvodcem dokumentární série o české šlechtě s názvem Modrá krev je František Kinský. (2026)
Z natáčení cyklu Modrá krev IV ve Vídni a v Palfau. Na snímku režisérka Alena Činčerová a František Kinský, který pořadem provází.
24 fotografií

Jsou některá shledání taková, že si řeknete: Měli jsme se potkat již dříve?
Určitě. U všech by bylo radostí se s nimi setkat a u všech mi bylo líto, že jsme se nesetkali už dávno.

Nese si určité číslo těch šlechtických rodin a rodů podle vás s sebou generační trauma z toho, jak bylo s jejich majetkem nakládáno kvůli nacismu a komunismu?
Helejte, víte, co mají společné všechny ty rody? Že ani jeden z nich, z těch celkem šestatřiceti, si nikdy nestěžoval, nikdy nežehral a nikdy se k té době vůbec nevracel. Oni to prostě přijali. Tak to bylo a teď je jiná doba a teď máme jinou povinnost a teď se musíme starat o věci jinak. A na to, co bylo, zapomeňme. A hlavně se tím zbytečně netrapme.

Nejen relikviář. Šlechta za války ukryla na českých zámcích poklady i mumii

Je podle vás jistým břemenem starat se o všechna ta dědictví a všechny ty majetky opečovávat a předávat je dál v perfektním stavu?
Tak je to trošku břemeno. Je to hodně povinnost. A když se to daří, tak je to i radost.

Je potřeba i k osobnímu životu přistupovat jako šlechtic, aby například vydrželo manželství?
Každopádně je třeba k tomu přistupovat s plnou zodpovědností, jako ke všemu v životě.

Co s sebou nese rodová šlechtická linie?
Má s sebou nést sílu ducha. Svou roli hraje křesťanská výchova a hierarchie hodnot. Důležité jsou vzory, kterými mohou být rodiče, prarodiče nebo příbuzní. Šlechtické tituly samy o sobě vám žádné výhody nepřinesou. Rozhodně to tak nebylo v padesátých letech minulého století.

Průvodcem dokumentární série o české šlechtě s názvem Modrá krev je František...
  • František Kinský, moderátor a průvodce dokumentárního cyklu Modrá krev na České televizi, se narodil 27. prosince 1947 v Hradci Králové.
  • Je českým šlechticem z kostelecké větve rodu Kinských a majitelem Nového zámku v Kostelci nad Orlicí.
  • V Modré krvi působí i jako odborný poradce, který představuje významné české šlechtické rody a jejich příběhy.
  • Kromě moderování se věnuje i péči o rodový majetek a veřejnému životu.
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Herečka Paulina Gaitánová šla v odvážné roli seriálové vražedkyně donaha

Mexická herečka Paulina Gaitánová se v seriálu Mrtvý holky ukázala nahá. (2025)

Netflix opět dokázal, že se nebojí kontroverzních témat ani odvážného zpracování. Seriál Mrtvý holky (Las Muertas), inspirovaný skutečnými událostmi kolem nechvalně proslulých vražedných sester...

Proč chodí Bianca Censori na veřejnosti nahá? Komplimenty ani kritiku nehledá

Bianca Censori s manželem Kanyem Westem (Soul, 11. prosince 2025)

Manželka rappera Kanyeho Westa Bianca Censori se poprvé vyjádřila k tomu, proč na veřejnosti vystupuje v extrémně odhalujících a provokativních outfitech. Vysvětlení za ni nicméně v třetí osobě...

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

Mickey Rourke šokoval svým vzhledem, peníze na nájem odmítá. Ponižující, říká

Mickey Rourke (Los Angeles, 2. ledna 2026)

Herec Mickey Rourke (73) se ohradil proti veřejné sbírce na platformě GoFundMe, která byla nedávno založena jeho jménem, aby zabránila jeho vystěhování. Kampaň měla za cíl vybrat 100 tisíc dolarů...

Prachař a Rybová potvrdili konec vztahu. Již delší dobu žijeme odděleně, oznámili

David Prachař a Linda Rybová (Praha, 5. ledna 2020)

David Prachař (66) a Linda Rybová (50) potvrdili, že spolu už nežijí. Přestože si soukromí střeží, rozhodli se nyní o svém vztahu promluvit. Vyjádřili se poté, co herce vyfotili, jak se vede za ruku...

Dostala facku a začalo se točit, vzpomíná Ivan Hubač na Baarovou

Ivan Hubač je český scenárista, dramaturg a autor rozhlasových a televizních...

„Je to samozřejmě inspirativní, ale nedokážu přesně říct v čem,“ říká Ivan Hubač (72) o svém vztahu k Veronice Žilkové (64), jenž by se mohl odrazit i v jeho práci na scénáři k celovečernímu filmu o...

10. ledna 2026

Správa šlechtického majetku? Břemeno, povinnost, ale i radost, říká Kinský

Průvodcem dokumentární série o české šlechtě s názvem Modrá krev je František...

Na Františka Kinského (78) v roli průvodce se mohou diváci těšit i v nové čtvrté sérii pořadu Modrá krev, který představí deset šlechtických rodů. Přestože byly oficiální šlechtické tituly zrušeny po...

10. ledna 2026

Opět Markovičem. Poprvé se ostatní řídili podle mě, neužíval jsem si to, líčí Lněnička

Premium
Petr Lněnička. Mohl propadnout trudnomyslnosti, že mu sice chodí pěkné role v...

Seděli jsme v rohu maličké kavárny a povídali si o úspěšném kriminálním seriálu Metoda Markovič, jehož druhá série s podtitulem Straka právě přichází na obrazovky. Když už se téma zdálo být...

9. ledna 2026

Svým pohádkám říkám vydírací, herecký svět se mi uzavřel, říká Marie Doležalová

Premium
„Mně je v tom dětském světě dobře. Děti jsou upřímné, všechno řeknou na rovinu,...

Byla úspěšnou herečkou a blogerkou, triumfovala i ve StarDance, ale dnes je Marie Doležalová hlavně maminkou na plný úvazek, která si ve volném čase odskakuje ke psaní.

9. ledna 2026

Zpěvačka Billie Eilish ukázala vnady, foto během chvíle nasbíralo miliony lajků

Zpěvačka Billie Eilish vyvolala na Instagramu poprask svou fotkou v tílku....

Popová hvězda Billie Eilish (24) dokázala na Instagramu během několika hodin nadchnout přes sedm milionů lidí jedinou fotografií. Jednoduché „ahoj“ a nenápadná momentka z domova vyvolaly lavinu...

9. ledna 2026  12:38

Trávníček má za sebou operaci srdce a leží na JIP. Znovu se narodil, uvedla manželka

Monika a Pavel Trávníčkovi na natáčení pořadu Malé Vánoce Magdy Malé, Praha,...

Herec Pavel Trávníček (75) tento týden úspěšně podstoupil náročnou operaci srdce v Nemocnici na Homolce. „Manžel se znovu narodil a moc ráda bych poděkovala za záchranu našeho věčného prince,“...

9. ledna 2026  12:10

Dcera Ivany Jirešové Sofie Höppnerová vystupuje ve striptýzovém klubu

Sofie Höppnerová v pražské Lucerně na premiéře filmu Jarek (27. srpna 2025)

Psala hry, na svém kontě má účinkování v několika seriálech. Z konzervatoře ale odešla a spíše než dráze herečky se nyní Sofie Höppnerová (21) věnuje tanci. Dcera herečky Ivany Jirešové vystupuje v...

9. ledna 2026  9:50

Patří mezi nejoblíbenější členy královské rodiny. Kate slaví 44. narozeniny

Princ William, princezna Kate a jejich děti Charlotte, Louis a George na snímku...

Princezna Kate má za sebou náročné období. Bojovala s rakovinou, kterou porazila a vrátila se k pracovním povinnostem souvisejícím s královskou rodinou. Dlouhodobě patří mezi její nejoblíbenější...

9. ledna 2026  8:50

Kvůli Sarah Haváčové se svlékl. David Prachař to ale nebyl

Sarah Haváčová neměla na premiéře Davida Prachaře

Tak tohle byla premiéra pro otrlé. Přítomné však neděsil spartakiádní vrah Jiří Straka ztvárněný na plátně Maxmiliánem Kockem, ale neskutečná zima v prostorách kina Lucerna. Jakoby provozovatel chtěl...

9. ledna 2026

Bára z Extrémních proměn znovu přibrala. Neodsuzujte mě, žádá fanoušky

Bára a Ivan Deméterovi

Barbora Deméterová (23) je jednou z největších hvězd pořadu Extrémní proměny. Během roku zhubla 56 kilo a musela si nechat udělat modelaci prsou, která po rapidním zhubnutí neměla ideální tvar. Nyní...

9. ledna 2026

Myslel jsem, že mám na Straku moc hodnej obličej, roli mi nejdřív nedali, říká Kocek

Premium
Maxmilián Kocek. Už ve dvaceti dobře ví, jak nevyzpytatelné povolání si...

Už ve dvaceti letech herec Maxmilián Kocek dobře ví, jak nevyzpytatelné povolání si zvolil. V sedmnácti přišel nadšeně domů: „Mami, budu v televizi! Teď se mi rozjede kariéra!“ Po prvním úspěchu ale...

8. ledna 2026

Zellwegerová pro roli Bridget podstoupila mnoho. Typově hrdince neodpovídala

Premium
Renée Zellwegerová v Paříži (27. ledna 2025)

Když vyslovíte jméno Renée Zellwegerová, většině lidí se vybaví ztřeštěná Bridget Jonesová z komediální série. Americká herečka má ale na kontě desítky filmových rolí a významná ocenění v podobě dvou...

8. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.