Správa šlechtického majetku? Břemeno, povinnost, ale i radost, říká Kinský

Jaké pro vás bylo natáčení již čtvrté série pořadu Modrá krev?
Abych pravdu řekl, neviděl jsem příliš velký rozdíl od těch předchozích. Jednodušší to bylo proto, že už jsem byl naučený. Už jsem rutinovaným moderátorem a už jsem do toho vstupoval, prosím, ve velkých uvozovkách, „profesionálně“. Ale vždycky je to o objevení nové šlechtické rodiny a s mnohými z nich jsem se ve čtvrté sérii setkal opravdu úplně poprvé. Pro mě osobně bylo tedy natáčení čtvrté série hodně o objevování nového.
Jsou některá shledání taková, že si řeknete: Měli jsme se potkat již dříve?
Určitě. U všech by bylo radostí se s nimi setkat a u všech mi bylo líto, že jsme se nesetkali už dávno.
Nese si určité číslo těch šlechtických rodin a rodů podle vás s sebou generační trauma z toho, jak bylo s jejich majetkem nakládáno kvůli nacismu a komunismu?
Helejte, víte, co mají společné všechny ty rody? Že ani jeden z nich, z těch celkem šestatřiceti, si nikdy nestěžoval, nikdy nežehral a nikdy se k té době vůbec nevracel. Oni to prostě přijali. Tak to bylo a teď je jiná doba a teď máme jinou povinnost a teď se musíme starat o věci jinak. A na to, co bylo, zapomeňme. A hlavně se tím zbytečně netrapme.
Je podle vás jistým břemenem starat se o všechna ta dědictví a všechny ty majetky opečovávat a předávat je dál v perfektním stavu?
Tak je to trošku břemeno. Je to hodně povinnost. A když se to daří, tak je to i radost.
Je potřeba i k osobnímu životu přistupovat jako šlechtic, aby například vydrželo manželství?
Každopádně je třeba k tomu přistupovat s plnou zodpovědností, jako ke všemu v životě.
Co s sebou nese rodová šlechtická linie?
Má s sebou nést sílu ducha. Svou roli hraje křesťanská výchova a hierarchie hodnot. Důležité jsou vzory, kterými mohou být rodiče, prarodiče nebo příbuzní. Šlechtické tituly samy o sobě vám žádné výhody nepřinesou. Rozhodně to tak nebylo v padesátých letech minulého století.