František Kinský jako jeden z mála členů šlechtických rodů, které komunistický režim připravil o majetek, neemigroval. „Mně se odejít nechtělo, já jsem měl pocit, že jsem tady doma,“ říká k tomu. V 70. letech pracoval na nejnižších pozicích v tehdejší Československé televizi. Jeho původ ho ale doběhl.
„Pracoval jsem tam čtyři roky velmi poctivě a pečlivě na takových těch zásadních pozicích jako asistent scény, asistent režie, asistent produkce. Pak se to nějak pokazilo,“ popsal.
„Oni si všimli, že jsem Kinský. Způsobila to svatba, protože na tu přijelo příbuzenstvo. Když jsem v pondělí přišel do práce, tak to trvalo zhruba pět minut, než jsem dostal padáka,“ vysvětlil.
Po revoluci se jeho otec Josef Kinský rozhodl rekonstruovat empírový zámek v Kostelci, který komunisté nechali zpustnout. „Někteří žádali podpory a granty, některým bylo vyhověno, některým vyhověno nebylo a museli sáhnout do vlastní kapsy a když byla prázdná, museli vymyslet, jak ji naplnit. To byl třeba případ mého otce, který když si vymyslel, že to převezme, byl mladík v nejlepších letech, bylo mu 80 let a začal podnikat,“ vzpomíná Kinský na otce, který tehdy koupil cihelnu a začal vyrábět cihly.
|
Správa šlechtického majetku? Břemeno, povinnost, ale i radost, říká Kinský
Zámek pak nechtěl přenechat svým synům, protože nevěřil, že nejsou načichlí komunismem, ve kterém žili. „Opravdu nám nedůvěřoval. Říkal, že to je jako houba. To vroste, aniž byste o tom věděli. Tak jsem byl smířen, že mě to mine a on se zahleděl upřeným pohledem na mého syna. Ten z toho pochopil, že on to bude, kdo to převezme, tak odjel na Nový Zéland,“ popisuje Kinský.
„Pak jsme s otcem deset let nějak kooperovali, tak řekl, že to se mnou není tak hrozné, a že to teda převezmu. A já teď zase začínám hledět na svého syna, ale on se nikam nechystá,“ říká Kinský, který v Kostelci dělal dvě volební období starostu a teď pořádá na svém zámku různé kulturní akce. Dokonce tam občas dělá průvodce.
„Provádím. Ale na prohlídce, která trvá hodinu, dokážu lidi totálně zlikvidovat, protože o tom umím čtyři hodiny vyprávět. To pak odpadají. Ideální je to ukončit a ptát se, jestli chtějí přijít ještě jednou. A všichni říkají, že ne,“ směje se František Kinský.