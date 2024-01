TV Barrandov šikanovala Janečka. Omlouvejte se dva týdny, nařídil soud

Podle soudu neexistuje žádné vysvětlení, proč TV Barrandov schválně zasahovala do Janečkových osobnostních práv. „Žalovaná, která je nadána licencí celostátní televize, toto právo (vysílat) zneužila a využila k tomu, že se zaměřila na jednu fyzickou osobu, kterou dlouhodobě a pro nás z neznámých důvodů začala šikanovat,“ uvedl předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad.

Moderátor a šéf TV Barrandov Jaromír Soukup poprvé zaútočil na Františka Janečka v únoru 2022, kdy ho ve svém pořadu VIP svět označil za „mimořádného gaunera“, protože si jako „hudební boss a producent všech producentů“ osobně zažádal o covid-dotaci ve výši šedesáti tisíc korun.

Následně se ukázalo, že šlo o shodu jmen a tuto dotaci dostal jiný František Janeček. Soukup tvrdil, že informaci převzal z jiného bulvárního zdroje a v dalším pořadu se svérázným způsobem producentovi omluvil.

„Fanda se rozčílil. A že na mě podá žalobu a trestní oznámení. A jak je jeho zvykem, tak obvolal všechny bulváry a říkal: ‚Soukup je gauner, on mě ponížil, já jsem nevzal žádných šedesát tisíc, já jsem vzal jenom blbý tři miliony (dotaci získala společnost GOJA – pozn. red.), já ho zažaluju, až zčerná!‘ Fando, promiň, tos nebyl ty. Tys vzal jenom tři miliony na to divadlo. Fando, nezlob se. A tak mě zažaluj. Nebude to poprvé ani naposledy. Nazdar, Fando,“ vzkázal v roli moderátora z obrazovky.

Janeček považuje tento způsob omluvy za výsměch. Podobný názor má i senát městského soudu, který ji v jednací síni přehrál. „Byla pronesena takovým tónem a s takovým obsahem, že v žádném případě není přiměřeným zadostiučiněním, tedy morální satisfakcí, jak to má na mysli občanský zákoník. Ta takzvaná omluva byla ironizující, výsměšná, opět útočící na žalobce a obsahující sdělení, která jsou nepravdivá,“ řekl Novosad.

Soukupovy útoky na Janečka navíc pokračovaly až do dubna 2022, kdy producent podal žalobu, v níž žádá od televize třímilionové odškodnění a několik omluv. Žaloba zmiňuje dalších přibližně třicet pořadů, v nichž se měl moderátor do Janečka nevybíravě navážet.

Za to se mu má nyní TV Barrandov dva týdny omlouvat. „Žalovaná je povinna do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku uveřejnit omluvu po dobu dvou týdnů v úvodu každého dílu pořadu Týden Jaromíra Soukupa prostřednictvím ústního sdělení moderátora,“ rozhodl odvolací senát a přesně formuloval znění omluvy.

Stejným způsobem se má televize prostřednictvím moderátora omlouvat Janečkovi dva týdny i v Soukupových pořadech VIP svět a VIP svět speciál a rovněž písemně na internetové stránce pořadu.

Podle soudu Soukup v pořadech o Janečkovi nepravdivě hovořil nejen v souvislosti s údajnou šedesátitisícovou dotací, ale také například prohlásil, že mu nepatří divadlo GOJA Music Hall, které je placeno z daní, nebo že o sobě Janeček tvrdí, že „je mafián, že je boss hudebního průmyslu, vše řídí a že má ze všeho provize … že je boháč, king, milionář či miliardář“. Vedle omluvy soud televizi nařídil, aby se v budoucnu takových výroků na adresu žalobce zdržela.

U první instance, konkrétně Obvodního soudu pro Prahu 5, vysoudil loni Janeček odškodnění sto tisíc korun, ale žádnou omluvu, což je základní forma satisfakce. Odvolací soud to považuje za nelogické. Ve čtvrtek to sám napravil a omluvu televizi nařídil.

V části žaloby – ohledně některých Soukupových výroků o Janečkovi, například, že ve spojení s představiteli komunistického režimu neeticky likvidoval konkurenci nebo zastrašuje umělce a brání jim ve svobodném vyjádření v médiích – věc vrátil na obvod „k řádnému komplexnímu dokazování“.

Nalézací soud má znovu rozhodovat i o odškodnění. Podle nadřízené instance není jasné, proč Janečkovi přiznal právě sto tisíc korun. Předseda odvolacího senátu naznačil, že mu tato částka přijde nízká, zároveň však upozornil, že žalobcem požadované tři miliony jsou mimo běžnou rozhodovací praxi. Obě strany vyzval k mimosoudnímu jednání.

Janečkův advokát označil čtvrteční verdikt za velký úspěch. Na dotaz iDNES.cz uvedl, že by za „rozumný základ“ jednání s protistranou považoval částku jeden milion korun. Právní zástupce TV Barrandov rozsudek komentovat nechtěl.