Tvůrčí prezentace reality, hájí advokát „fiktivní citace“ v Soukupově pořadu

„V takovém stavu jsem spor ještě neviděl… Není vůbec jasné, co je předmětem řízení,“ řekl na úvod právním zástupcům obou stran předseda odvolacího senátu Tomáš Novosad.

„Žalobě není co vytknout, ale v každém dalším podání jste přidávali další tvrzení a udělali jste z toho prakticky nesrozumitelný spor,“ obrátil se na Janečkova advokáta. Ten nesouhlasil. Zároveň se omluvil, že se do spisu omylem dostala pracovní verze jednoho dokumentu.

Novosad kritizoval i práci soudkyně z Obvodního soudu pro Prahu 5, která nerozhodla o případných změnách žaloby a zmatek ve věci nevyřešila ani rozsudkem. Odvolací senát se proto ve čtvrtek věnoval zejména tomu, aby si předmět sporu vyjasnil. Poté jednání o týden odročil.

Konflikt mezi hudebním producentem a televizí Barrandov odstartoval v únoru 2022, když se Jaromír Soukup pustil do Františka Janečka ve svém pořadu VIP Svět kvůli údajné covidové dotaci.

„Tento normalizační popularizátor Pavla Horňáka a Markéty Muchové, který tady třicet let vypráví, že je hudební boss a producent všech producentů a že tomu jako rozumí, a když si pořádá opulentní narozeniny, tak tam musí všichni přijít a on tam všem kyne, a do bulváru žvaní o tom, jak tady všechny vychoval, požádal o šedesát tisíc korun, aby neumřel hlady. Že jako chudák umělec František Janeček je bez příjmů, tak potřebuje šedesát tisíc, aby neměl existenční těžkosti. Ten člověk je zcela evidentně mimořádný gauner,“ prohlásil Soukup.

Když vyšlo najevo, že o šedesátitisícovou dotaci požádal jiný František Janeček a a že chce uražený producent televizi žalovat, hájil se moderátor tím, že informaci převzal z jiného mediálního zdroje.

„Fanda se rozčílil. A že na mě podá žalobu a trestní oznámení. A jak je jeho zvykem, tak obvolal všechny bulváry a říkal: ‚Soukup je gauner, on mě ponížil, já jsem nevzal žádných šedesát tisíc, já jsem vzal jenom blbý tři miliony (dotaci získala společnost GOJA, pozn. red.), já ho zažaluju, až zčerná!‘ Fando, promiň, tos nebyl ty. Tys vzal jenom tři miliony na to divadlo. Fando, nezlob se. A tak mě zažaluj. Nebude to poprvé, ani naposledy. Nazdar, Fando,“ vzkázal z obrazovky Janečkovi.

Způsob omluvy vnímá Janeček podle advokáta jako „krajně posměšný“:

Cherchez la femme

Producent poté podal trestní oznámení, oznámení o přestupku, podnět Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a do TV Barrandov poslal předžalobní výzvu, ve které žádal za dehonestující kampaň omluvu a tři miliony korun.

Jestli se mě, Fando, budeš ptát, proč tě nemám rád, proč se ti tady každý den věnuju, tak je to proto, že mě tak nějak štveš. Jaromír Soukup o Františku Janečkovi (z pořadu VIP Svět, 16. 3. 2022)

Nezůstalo u jednoho nebo dvou pořadů. Žaloba, kterou teď řeší soudy, jich zmiňuje asi třicet, v nichž se měl Soukup do Janečka navážet. Přitom ještě v roce 2019 mluvili jeden o druhém slušně. Producent byl také pozvaný na oslavu Soukupových padesátin, kam dorazil s dárkem mezi prvními.

Zhruba o půl roku později začal šéf TV Barrandov randit s Janečkovou expartnerkou Terezou Mátlovou. „Ať si klidně pořídí dvojdomek a mají tucet dětí, to mě vůbec nezajímá. My měli vztah jako otec a matka. Jde mi jen o blaho dítěte,“ reagoval Janeček, který měl s Mátlovou tehdy dvanáctiletou dceru. V médiích zároveň kritizoval Soukupa, že chce dělat jeho dítěti „kvazi tatínka“.

„Cherchez la femme (za vším hledej ženu),“ míní soudkyně Eva Harmachová z Prahy 5, která loni v září Janečkovu žalobu z velké části zamítla. Místo požadovaných milionů mu přiznala jen sto tisíc korun. Podle ní si vzal Soukupovy invektivy zbytečně příliš k srdci.

„Vhlédl mu do mysli?“

Janečkovi vadí nejen urážky, které o něm moderátor pronesl, ale třeba i takzvané „fiktivní citace“. Soukup například v televizi uvedl: „Janeček říkal (...) já jsem vzal jenom blbý tři miliony.“ Žalobce však odmítá, že by někdy něco takového prohlásil. Podle právního zástupce televize šlo o Soukupovu dedukci.

„To je způsob komunikace, který je moderátorovi žalované (TV Barrandov) vlastní. Když někdo něco dělá a moderátor s někým komunikuje o tom, co ten člověk dělá, tak ho imituje. Je to jakoby nadsázka. Když vidíte, jak někdo dělá něco pobuřujícího, někdo by třeba močil na veřejnosti, tak on by o tom vyprávěl způsobem – No, tak ten člověk šel a řekl: ‚Tak tady prostě vykonám potřebu.‘ Ten člověk to nikdy neřekl, ale tímto způsobem ji vykonal. Je to způsob, jakým je komunikováno. V podstatě se dá říct – tvůrčí prezentace reality,“ vysvětloval advokát.

Totéž prý platí pro další Janečkovu „fiktivní citaci“: Soukup je gauner, on mě ponížil. „To (moderátor) vhlédl do mysli pana žalobce (Janečka) a řekl, co si tak asi pan žalobce o něm myslí?“ zajímalo předsedu odvolacího senátu. „Je to také dedukce z jednání, z konkrétních projevů žalobce, že si to o něm (o Soukupovi) myslí,“ odpověděl právní zástupce.

„Že žalobce o sobě tvrdí, že je mafián, že je boss hudebního průmyslu a vše řídí a že má ze všeho provize. To je to samé?“ pokračoval soudce. „Ano,“ ujistil ho advokát. „Dedukce, že si to pan žalobce myslí…,“ podivoval se předseda senátu.

„Takže je to vlastně umělecká licence pana Soukupa v rámci moderátorské činnosti?“ tázal se dál. „Dá se to tak říct. Tvrdíme, že to je lidská přirozenost. To, že někdo říká, že někdo něco řekl, tak neznamená v běžném styku, že to skutečně verbálně vyslovil, ale používá se to jako určitá nadsázka pro popsání toho, co někdo dělá,“ obhajoval moderátora advokát.

„Pořad má formát televizních zpráv z VIP světa, není prezentován jako názory pana Soukupa,“ ohradil se Janečkův právní zástupce. Jeho klient žádá vedle peněz ústní i písemnou omluvu, dále to, aby se Soukup zdržel dalších podobných útoků vůči žalobci a aby televize odstranila sporné pasáže z videí, která jsou stále dostupná na internetu.

Podle předsedy senátu se některé požadavky v žalobě dublovaly. I to si ve čtvrtek s advokátem vyjasnil. Janeček ani Soukup se jednání nezúčastnili. Příští týden mají právní zástupci přednést závěrečné návrhy a poté by měl soud rozhodnout.

