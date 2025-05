Další Heřmánek začal hrát. Předtím ho zajímala výpočetní technika

Loni se Shakespearovských slavností zúčastnil jeho bratr Karel Heřmánek junior, který mimo jiné vede Divadlo Bez zábradlí. Hrál v Hamletovi.

František Heřmánek bude hrát Edgara v Králi Learovi. Předpokladem pro to, aby roli získal, byla mimo jiné dobrá angličtina. A tu má, protože se v ní přirozeně zdokonaloval během svého čtyřletého studia na oceňované King’s College v Londýně. Překvapivé ovšem je, že se tam věnoval výpočetní technice, programování a vytváření softwaru. Geny ho však odjakživa táhly k divadlu.

„Sen stát jednou na jevišti a hrát jsem v sobě nosil už dlouhou dobu. Ale rodiče chtěli, abych šel dělat něco pořádnějšího, protože věděli, že tohle povolání je ekonomicky nejisté. Říkali, že k herectví se můžu vrátit v podstatě kdykoliv na jakékoliv úrovni. Tak jsem se rozhodl nejdříve vystudovat computer science,“ říká František Heřmánek.

Karel Heřmánek mladší a jeho bratr František Heřmánek

„Po vyučování jsem chodil hodně do divadel a sledoval místní produkce. Dostal jsem se i do nějakých divadelních spolků a taky na univerzitě jsem hrál asi ve dvou studentských představeních. Takže jsem se tam snažil vzdělávat touto formou,“ přibližuje svoje studentská léta v Londýně. Postupně se snažil přivyknout i ne právě skvělé anglické kuchyni. „S fisch and chips jsem měl trošku problém, ale zamiloval jsem si jejich páje,“ vypráví.

Kdysi působil v pražské umělecké skupině Oldstars, další herecké zkušenosti sbíral v Londýně, ale na profesionální úrovni je Edgar, syn hraběte s Glostru, jeho první významnější rolí. „Je to pro mě velká výzva hrát takhle velkou postavu, navíc na začátku něčeho, čemuž doufám za pár let budu moci říkat kariéra. A k tomu na tak prestižním místě jako je Pražský hrad a při tak významné příležitosti, jakými jsou Shakespearovské slavnosti. Pouštím se do toho s vervou a uvidíme, jak to dopadne,“ říká pokorně.

Naučit se svoji roli pro něj přitom nebylo lehké. „Z větší části jsem textu rozuměl, ale jak říká i pan překladatel Martin Hilský, shakespearovský jazyk trošku stárne, takže někdy jsem musel použít slovník a hledat další pomoc, abych se zorientoval. Ale jiná věc je sžít se s textem. A to je pro mě těžké, protože na emoční úrovni je mi bližší čeština. Ne, že by mi to v té angličtině nešlo, ale je to trochu výzva, tak snad si tu cestu k tomu najdu,“ vypráví.

Režisér Guy Roberts a herec František Heřmánek (27. května 2025)

A neopomene zmínit, že kruh se symbolicky uzavírá. Jeho otec Karel Heřmánek totiž v Divadle Bez zábradlí v inscenaci Garderobiér ztvárnil kdysi stárnoucího herce, který hraje svoje poslední představení – Krále Leara. Mimochodem právě v této roli se otec Františkovi líbil nejvíc.

Karel Heřmánek starší ovšem z tohoto světa nedávno dobrovolně odešel, když spáchal sebevraždu. „Myslím, že nejvíc mi pomohlo divadlo,“ říká František, jak se s tragédií vyrovnával. I když Bez zábradlí prošlo těžkou zkouškou, neboť Heřmánek starší s manželkou byli i poté, co scénu předali svým dětem, dál jejich poradci co se týče výběru repertoáru a jiných praktických záležitostí, neplánuje se údajně jeho prodej.

„Teď se připravuje nový dramaturgický plán do budoucna,“ prozrazuje František Heřmánek. Jestli i on dostane příležitost zahrát si v některé z příštích inscenací Divadla Bez zábradlí zatím neví, ale rozhodně by o to stál.

Karel Heřmánek

Ve vedení divadla stáli na počátku jeho bratři Karel a Josef. Ti se však nepohodli a divadlo dál vedl Karel junior, jemuž s propagací pomáhá manželka a zároveň herečka Nikol Kouklová. I jejich vztah ale prošel krizí.

Momentálně je Karel Heřmánek v Americe, kam odjíždí pravidelně v letních měsících, aby se dál vzdělával. V minulosti tam působil dlouhodobě a posléze se vrátil a absolvoval kurz scenáristiky i filmové režie. Teď zkouší v New Yorku představení s tamní shakespearovskou společností. Zatím se zdá, že navzdory tomu, že je držitelem zelené karty, jež by mu usnadnila v Americe nejen pobývat ale i pracovat, se bude ke svým povinnostem v divadle začátkem příští sezony vracet.

„Naše vztahy jsou vřelé,“ tvrdí, ovšem nikoliv přesvědčivě, František Heřmánek, když popisuje sourozenecké fungování.

Nikol Kouklová a Karel Heřmánek mladší

A jestli se bude i on sám podílet na chodu divadla? „To nevím, zatím mi bratr nic nenabídl, ale určitě bych se rád nějak angažoval,“ dodává.

Hlavní postavu krále Leara bude hrát na Pražských shakespearovských slavnostech americký herec Lane Davies. Zajímavostí je, že od roku 1660 se tato tragédie v Anglii hrála se šťastným koncem, protože pro diváky bylo představení příliš depresivní.

„Zemřeli jenom ti zlí – Edmund, Regan a Goneril a také tam nesměl vystupovat šašek. V té době vládla v Anglii klasicistní kultura a v ní nebylo možné, aby šašek stál vedle tak vznešené postavy jakou je král,“ říká překladatel Martin Hilský. „A takhle upravenému a podle mě zmrzačenému Králi Learovi publikum nadšeně tleskalo celých sto padesát let.“

Pražské uvedení Krále Leara v režii Guye Robertse ovšem vychází z původní Shakespearovy hry.