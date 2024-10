Opustil práva, přežíval z peněz od babičky. Teď je Bravo hvězdou seriálu

V osmnácti letech, po prvním semestru na právnické fakultě, se připojil ke kamarádovi na dovolenou v Los Angeles. Přespávali v západním Hollywoodu u kamarádova otce, filmaře Jeana-Christopha „Pitofa“ Comara, režiséra filmu Catwoman z roku 2004. Poslední den ve městě si Bravo prý nemohl dovolit taxíka, a tak požádal přátele, aby ho odvezli na letiště. Odmítli, aby ho přiměli zůstat. A on zůstal. Dalších pět let. „Hledal jsem sám sebe, snažil jsem se sám sebe pochopit,“ řekl deníku LA Times.

Studium práv přerušil a rodiče s ním v té době přestali mluvit. Nemohl pracovat, protože neměl vízum. Přežíval hlavně z peněz od babičky nebo od přátel. Ale aspoň měl střechu nad hlavou.

Lucas Bravo v seriálu Emily in Paris (2021)

Po návratu domů věděl, že se chce věnovat herectví. Zapsal se na hereckou školu a přitom pracoval v restauracích a supermarketech. Když se jednou zastavil na oběd, narazil na starého přítele, který pracoval ve filmovém průmyslu a nabídl mu, že mu pošle nějaké scénáře. Jeden z nich byl právě k seriálu Emily in Paris.

Prošel několika castingovými koly, šéfům seriálu ale nakonec přišlo, že má za sebou málo hereckých zkušeností. Po prvotním odmítnutí se Bravo podle svých slov „cítil poražený“. To ale ještě nevěděl, že si ho za pár týdnů pozve zpátky producent seriálu Darren Star. „Přivedli jsme ho zpátky a on četl s Lily - ta chemie byla nepopiratelná,“ řekl Star. „Má přirozené charisma, jiskru v oku a úžasný smysl pro humor. Chtěl jsem se řídit svým instinktem.“

Lucas Bravo tak konečně získal svou průlomovou roli, která ho proslavila po celém světě. Na slávu si ale prý i po čtyřech letech stále zvyká. „Jsem pořád na začátku své kariéry a globální zviditelnění neznamená zkušenost. Neznamená to, že jste zavedení. Dlouho jsem měl silný pocit, že si svůj úspěch nezasloužím,“ vysvětlil Bravo, který hrál také ve filmech Vstupenka do ráje, Paní Harrisová jede do Paříže nebo Holky z balkónu.

Herečka Lily Collinsová, která v seriálu hraje hlavní hrdinku Emily, ale říká, že cítí, že Bravo přišel na to, jak se nenechat slávou pohltit. „V této sezoně jsem u Lucase viděla nový pocit svobody a radosti, jak se do toho všeho opřel a víc se bavil,“ říká herečka.