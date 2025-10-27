Darovala Seleně Gomezové ledvinu, pozvánky na svatbu se ale nedočkala

Autor:
  14:00
Herečka Francia Raisa, která před lety darovala ledvinu Seleně Gomezové, se po delší době vyjádřila k přetrvávajícím spekulacím o jejich údajné roztržce. V novém rozhovoru označila zprávy o napětí mezi nimi za nepodložené a popřála Seleně Gomezové vše nejlepší ke svatbě.
Selena Gomezová a Francia Raisa v Los Angeles (30. listopadu 2017)

Selena Gomezová a Francia Raisa v Los Angeles (30. listopadu 2017) | foto: Profimedia.cz

Selena Gomezová a Benny Blanco na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2025)
Francia Raisa darovala v roce 2017 svou ledvinu Seleně Gomezové.
Francia Raisa na Zlatých glóbech (Los Angeles, 6. ledna 2019)
Selena Gomezová a Francia Raisa (Los Angeles, 30. listopadu 2017)
„Vím, že se bude vdávat, a mám z toho radost. Má svůj život, už je miliardářka, a já jsem vděčná, že jsem pro ni mohla něco takového udělat,“ řekla Raisa ve španělštině během rozhovoru, který se odehrál v prostorách blíže neurčeného knihkupectví.

Seleniny svatby s producentem Bennym Blancem se pak Francia podle všeho osobně nezúčastnila, takže zůstalo jen u blahopřání. Mezi svatebčany se podle médií vyskytli například Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short či Paris Hiltonová.

Sedmatřicetiletá herečka zároveň podotkla, že darování orgánu nikdy nevnímala jako závazek, ale jako bezpodmínečnou pomoc, kterou poskytla z vlastní vůle a ochoty. „Lékaři mi od začátku říkali, že je to dar. Když pošlete dolar na charitu, taky už se pak nezajímáte, jak přesně s ním naložili,“ uvedla. „Těší mě, že jsem to mohla udělat, že jsem mohla někomu zachránit život.“

Na dotazy, zda ji někdy naštvalo, jak obdarovaná po transplantaci pečuje o své zdraví, tudíž Francia reagovala odmítavě. „To, na co se ptáte, jsou nesmysly z médií. Nikdy jsem nic takového neřekla,“ prohlásila. „Prý jsem se na ni zlobila kvůli tomu, že kouří nebo tak něco… Já ani nevěděla, že nějaké takové drby kolují.“

Třiatřicetiletá Selena Gomezová podstoupila transplantaci v roce 2017 kvůli autoimunitní nemoci zvané lupus. Ta se projevuje tím, že hyperaktivní imunitní systém napadá jinak zdravé orgány a tkáně. Zpěvačka a někdejší dětská hvězda zákrok málem nepřežila, protože jí během něj praskla tepna. „Varovali mě, že to bude náročný proces, a skutečně byl. Selena i já jsme z toho měly deprese,“ vzpomíná Francia.

Selena Gomezová se provdala za Bennyho Blanca. Sdílela snímky ve svatebním

V dalších letech pak vztah obou žen procházel proměnami – někdy byly v kontaktu méně, jindy se znovu sblížily. To, že spolu chvílemi nekomunikovaly, však nemělo znamenat rozkol. „I ti nejlepší přátelé spolu někdy nemluví třeba rok, a když se pak potkají, baví se spolu, jako by se viděli včera. Takže asi tak,“ okomentovala to Francia v loňském rozhovoru pro E!News.

Například v roce 2022 tak sice Selena znejistila své fanoušky poznámkou o Taylor Swift jakožto „jediné přítelkyni z branže“, následně však zdůraznila, že tím nemyslela nic proti Francii. „Nikdy, nikdy nikomu nebudu více zavázaná než právě Francii,“ dodává zpěvačka v dokumentu Dear... na Apple TV+. „Už to, že je někdo schopen bez váhání druhému darovat část vlastního těla, bylo dočista ohromující.“

Darovala Seleně Gomezové ledvinu, pozvánky na svatbu se ale nedočkala

Býval bych rád hrál idioty! Táhly se se mnou role kliďasů a fešáků, říká Saic

Premium

Jen málokdo by neznal ten nezaměnitelný hlas, který Miroslav Saic propůjčil řadě oblíbených, zejména seriálových postav. V malebné roubence v Kytlicích, vesnici, kterou objímají Lužické hory, mi...

26. října 2025

Norská princezna reaguje na spekulace o sexualitě svého manžela šamana

Norská princezna Martha Louise a zejména její výstřední americký manžel Durek Verrett jsou opět centrem pozornosti. Tentokrát čelí spekulacím, že jejich manželství je pouze na oko, protože Durek je...

26. října 2025  14:05

