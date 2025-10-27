Darovala Seleně Gomezové ledvinu, pozvánky na svatbu se ale nedočkala

„Vím, že se bude vdávat, a mám z toho radost. Má svůj život, už je miliardářka, a já jsem vděčná, že jsem pro ni mohla něco takového udělat,“ řekla Raisa ve španělštině během rozhovoru, který se odehrál v prostorách blíže neurčeného knihkupectví.
Seleniny svatby s producentem Bennym Blancem se pak Francia podle všeho osobně nezúčastnila, takže zůstalo jen u blahopřání. Mezi svatebčany se podle médií vyskytli například Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short či Paris Hiltonová.
Sedmatřicetiletá herečka zároveň podotkla, že darování orgánu nikdy nevnímala jako závazek, ale jako bezpodmínečnou pomoc, kterou poskytla z vlastní vůle a ochoty. „Lékaři mi od začátku říkali, že je to dar. Když pošlete dolar na charitu, taky už se pak nezajímáte, jak přesně s ním naložili,“ uvedla. „Těší mě, že jsem to mohla udělat, že jsem mohla někomu zachránit život.“
Na dotazy, zda ji někdy naštvalo, jak obdarovaná po transplantaci pečuje o své zdraví, tudíž Francia reagovala odmítavě. „To, na co se ptáte, jsou nesmysly z médií. Nikdy jsem nic takového neřekla,“ prohlásila. „Prý jsem se na ni zlobila kvůli tomu, že kouří nebo tak něco… Já ani nevěděla, že nějaké takové drby kolují.“
Třiatřicetiletá Selena Gomezová podstoupila transplantaci v roce 2017 kvůli autoimunitní nemoci zvané lupus. Ta se projevuje tím, že hyperaktivní imunitní systém napadá jinak zdravé orgány a tkáně. Zpěvačka a někdejší dětská hvězda zákrok málem nepřežila, protože jí během něj praskla tepna. „Varovali mě, že to bude náročný proces, a skutečně byl. Selena i já jsme z toho měly deprese,“ vzpomíná Francia.
Selena Gomezová se provdala za Bennyho Blanca. Sdílela snímky ve svatebním
V dalších letech pak vztah obou žen procházel proměnami – někdy byly v kontaktu méně, jindy se znovu sblížily. To, že spolu chvílemi nekomunikovaly, však nemělo znamenat rozkol. „I ti nejlepší přátelé spolu někdy nemluví třeba rok, a když se pak potkají, baví se spolu, jako by se viděli včera. Takže asi tak,“ okomentovala to Francia v loňském rozhovoru pro E!News.
Například v roce 2022 tak sice Selena znejistila své fanoušky poznámkou o Taylor Swift jakožto „jediné přítelkyni z branže“, následně však zdůraznila, že tím nemyslela nic proti Francii. „Nikdy, nikdy nikomu nebudu více zavázaná než právě Francii,“ dodává zpěvačka v dokumentu Dear... na Apple TV+. „Už to, že je někdo schopen bez váhání druhému darovat část vlastního těla, bylo dočista ohromující.“