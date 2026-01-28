Boj s rakovinou i škatulkování. Chůva k pohledání se bála, že už si nezahraje

V biografickém snímku o přeborníkovi ve stolním tenisu Martym Reismanovi si Drescherová zahrála jeho matku. Film jí získal nominaci na Zlatý glóbus a od kritiků sklízí samou chválu. Představitel samotného Martyho Timothee Chalamet svou nominaci na Glóbech dokonce proměnil.
Po těžkém boji s rakovinou dělohy, kterou Drescherové lékaři diagnostikovali v roce 2000, se tak naplno vrátila na filmová plátna. Návrat na červený koberec si užívá, přiznává totiž, že ji v minulosti po roli ve slavném sitcomu spíše podceňovali. Na druhou stranu si prý ale užívá, že je seriál stále populární. „Lidé jsou tou show pořád posedlí,“ řekla s úsměvem.
O své zkušenosti s rakovinou později napsala knihu s názvem Cancer Schmancer a založila také stejnojmennou neziskovou organizaci, která se zaměřuje na prevenci a včasnou diagnostiku rakoviny.
Tam ale její proaktivita během její herecké pauzy neskončila. V roce 2023 vedla jako předsedkyně herecké unie SAG-AFTRA stávku proti velkým studiím a streamingovým platformám. I přesto, že se bála, že jí to může profesně uškodit, se do boje pustila a dnes se před sedmdesátkou pyšní dalším hereckým úspěchem. „Nemůžete mě zastavit,“ shrnula herečka s tím, že prioritou je pro ni vždy smysluplná práce, osobní naplnění a radost z toho, že může stále dělat to, co miluje.