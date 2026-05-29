Značky dnes táhnou na nákup svlékáním, míní fotograf Arthur Koff

Jak vnímáte inkluzi a trend body positivity ve světě módy?
V dnešní módě je spousta různých inspirativních věcí, ale za mě převažuje trend, který de facto nemám moc rád. Dnešní návrháři modely spíše svlékají, než oblékají. Někteří mají vycítěnou hranici, ale většinou jdou přes ni a už je to nepříjemné i pro ty modelky. Hodně si stěžují: Arthure, mně se to nelíbí, ale nemůžu říct ne. Nebudu uvádět velké značky, které by přitom před pěti lety do toho nešly a prostě řekly „takhle ne“.
Přitom se říká, že v devadesátkách bylo více erotiky než dnes. Co vy na to?
Ta erotika tam byla, je v módě vždycky. Ale když se podíváte na to, jak tvořil Maison Margiela, jak tvořil Galliano, jak tvořil McQueen, Mugler, Versace... Každý měl svůj rukopis, to je první věc. A další věc, oni používali jako umění lásku k ženě a erotika byla něčím úplně jiným než dnes. Teď je to spíše předmět obchodu. Svlékají a tím jakoby táhnou lidi na nákup. Ale za mě tyhle věci, které oni propagují, pro běžného člověka nejsou použitelné.
Přeje podle vás dnešní doba modelkám, které nemají „expirační dobu“, a módní průmysl přestává být ageistický?
Fotograf, když se dostane na nějakou pozici a dává stejný výkon, tak se tam udrží. U modelky je to horší, hlavně v dnešní době. Tam je fakt obrovská konkurence. Vidím to u Fashion Weeků v Miláně a Paříži, jsou obrovské fronty u castingových agentur a holky se tam trápí v mrazu, v dešti, aby se dostaly jenom dovnitř té budovy. Asi 95 procent z nich tím castingem neprojde. Pokud jde o „životnost“, stačí trošičku přibrat nebo porodit a už je venku a zpátky se nedostane, což je škoda. Dřív to bylo jinak, dostala se na top pozici a byla tam léta.
Na co jste ze svého portfolia pyšný? S jakými velkými jmény jste měl možnost spolupracovat?
Těch jmen byla spousta, obrovských. Jediná věc, která mi strašně vadí, že ti nejvíc inspirativní, velcí návrháři umírají: Valentino, Lagerfeld, Mugler. Celá řada lidí, kteří nejsou nahraditelní, už neexistuje. Armani taky. To jsme se potkávali s nimi kolikrát. Fakt je to obrovská ztráta a nevidím náhradu. Byly dvě vlny. První byla Chanel, Dior, Balenciaga, Schiaparelli a pak následovala ta další generace. Ale dneska ten další nástup nevidím, bohužel.
Kdo vám byl osobnostně ze supermodelek nejbližší?
Bella Hadidová. Ze začátku se mi zdálo, že byla taková ledová královna, úplně nepřístupná. Že její sestra Gigi byla taková lidštější a více kamarádská. Ale to bylo jenom do určitého okamžiku. Pak jsme se skamarádili a zjistil jsem, že Bella je fakt roztomilá, kamarádská a příjemná.
Pocházíte z bývalého Sovětského svazu. Setkal jste se někdy s konfrontací ohledně války Ruska a Ukrajiny?
Já se s tím v práci nepotkávám. Pokud jde o současnou situaci, možná na začátku, když jsem přiletěl do Paříže, moji spolupracovníci, kamarádi na molu se ptali, co se děje, jak to probíhá a jaký mám na to názor. Já jim říkám: „Děcka, my jsme sem přijeli pracovat, když o tom začneme povídat, tak se prostě nedostaneme k práci. Navíc já tam nebyl třicet let, o tom nic nevím a nemám chuť o tom nějak diskutovat.“
A vracet se...
No a vracet se. Prostě nevidím důvod. Dělám módu. Nedělám politiku. Pro mě jsou to úplně jiné branže.