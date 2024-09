Do výstřihu nekoukat! Fotbalové Ústí vzbudilo ve světě rozruch českou Pamelou

„Jde o novou příležitost v mém životě, i když jsem už dlouho modelkou,“ citoval bulvární The Sun blonďatou influencerku. „Je to úplně jiná výzva a moc mě to baví, protože miluji fotbal. Děláme bizarní propagaci, ale má to i sportovní jádro. Každý si v tom najde to, co mu vyhovuje.“

Právě The Sun ji nazval českou Pamelou Andersonovou podle americké herečky, která byla v devadesátých letech 20. století považována za sexsymbol.

Sama Bystroňová se netají tím, že do svého dekoltu investovala peníze v podobě jeho zvětšení. Některé zahraniční servery ji dokonce označují jako adult model čili ženu, která se zabývá produkcí lechtivých filmů či fotografií pro dospělé. Ona sama to vyvrací.

„Píše se, že jsem hvězda filmů pro dospělé. Takže tohle ne. Ani OnlyFans, ani filmy pro dospělé, nikdy jsem v této kategorii nepodnikala ani podnikat nehodlám,“ vzkázala. „Ano, možná sedím jedním zadkem na mnoha židlích, protože jsem zpěvačka, herečka, moderátorka, influencerka, vizážistka, dokonce mám vystudovanou pedagogickou školu a učila jsem ve školce. Ale kategorie filmů pro dospělé je pro mou osobu nepřípustná.“

I šéf klubového představenstva Přemysl Kubáň nařčení o pornoherecké kariéře Bystroňové odmítá: „Jsem přesvědčený, že žádný takový film neexistuje. Pokud ho někdo najde, vyvodíme z toho důsledky.“

Zároveň cizí weby zmiňují, že Viagem nafotil s pornoherečkami i klubový kalendář. „Jedna je studentka vysoké školy, druhá učitelka na základce, další žena v domácnosti. Je to charitativní kalendář, jeho výtěžek půjde na nadaci Vykopej se!“ uvedl majitel oddílu.

Fotbalové fanoušky Bystroňová rozděluje, jedni na sociálních sítích neskrývají nadšení, další jsou pobouření a hovoří o tom, že to není důstojné fotbalového klubu. A řada z nich si dělá legraci, když pozoruje, jestli se hráči či trenéři dívají spoře oděné Bystroňové do výstřihu nebo do očí. Ve skutečnosti jsou příspěvky s kráskami nejsledovanějšími na kanálech FK Viagem.

„Spousta lidí není zvyklá na pěkné holky, to je v pořádku. My v této věci provádíme osvětu,“ tvrdí s kamennou tváří Kubáň. „Fotbal je šoubyznys, ne raketová věda, pěkné holky k němu patří. Stejně tak pivo a klobása.“

Viagem už loni na podzim oblafl média po celém světě, když vyhlásil, že za půl milionu korun zařadí do sestavy cvalíka Martina Podhajského. Nakonec šel s pravdou ven, že šlo o mystifikaci s cílem upozornit na protekcionismus v českém fotbale i na nadaci Vykopej se!