Cristiano Ronaldo trhl rekord na YouTube, po pár dnech má 45 milionů odběratelů

„Čekání je u konce. Můj YouTube kanál je konečně tady! SIUUUbscribujte a připojte se ke mně na této nové cestě,“ napsal Cristiano Ronaldo ve středu na sítě X a Instagram.

The wait is over 👀🎬 My @YouTube channel is finally here! SIUUUbscribe and join me on this new journey: https://t.co/d6RaDnAgEW pic.twitter.com/Yl8TqTQ7C9