Nechala jsem si radši zamrazit vajíčka, prozradila Florence Pughová

„Měla jsem náhlý, nutkavý pocit, že bych měla jít k lékaři a nechat si všechno zkontrolovat. Zdály se mi divné sny a myslím si, že se mi moje tělo snažilo něco dlouhodobě naznačit,“ prozradila.

Výsledky testů potvrdily, že se jedná o PCOS a endometriózu, což vysvětlovalo bolesti, kterými si herečka procházela. „Bylo to tak bizarní. Ženy z naší rodiny jsou doslova stroje na výrobu dětí. Moje máma rodila děti do svých 40 let, moje babička měla také spoustu dětí. Nikdy jsem nepředpokládala, že budu jiná a že s tím budu mít problém,“ přiznala.

Situace herečky se však změnila. Po konzultaci s lékaři dala na jejich rady a nechala si co nejdříve zamrazit vajíčka. V budoucnu by děti chtěla a doufá, že tento krok je pro ni jistota.

Florence Pughová apeluje na mladé ženy, aby nepodceňovaly příznaky a nechávaly se vyšetřit pravidelně. „Tyto věci a pravidelné kontroly jsou důležité, podobně jako naučit se najít bulky v prsu,“ vzkázala herečka.