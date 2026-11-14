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Finalistka SuperStar Schielová skončila v nemocnici s plicní embolií

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  9:00
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Natálie Schielová je součástí TOP 8 SuperStar 2026

Natálie Schielová je součástí TOP 8 SuperStar 2026 | foto: Instagram SuperStar

Natálie Schielová poté, co se dozvěděla, že postupuje do finále SuperStar 2026
Natálie Schielová v SuperStar 2026
Natálie Schielová během vystoupení před porotou
Ewa Farna před finále SuperStar 2026
61 fotografií
Natálie Schielová patří k nejzářivějším hvězdám letošní Superstar. Ohromila porotu na castingu a v semifinále zazpívala i přes silnou bouřku. V posledním kole porota upozornila, že na tom Natálie není zdravotně dobře, přesto zazpívala bezchybně náročnou píseň. Její další účast v soutěži je ale ohrožena. Podle matky má plicní embolii.

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Natálie Schielová bojovala delší dobu se zdravotními problémy. Její matka už před týdnem sháněla na sociálních sítích pro dceru inhalátor, protože se potýkala s laryngitidou.

Na generální zkoušce k poslednímu přímému přenosu nedokázala Schielová zazpívat píseň Zatmění od Leony Machálkové, kterou si připravila. Během přenosu ji ale zvládla bravurně a porotkyni Ewu Farnou tím dojala k slzám. „Ty jsi to dala!“ křičela. Celá porota ji chválila pro její bojovnost.

Problémy s dýcháním ale u mladé zpěvačky přetrvávaly a skončila v Nemocnici Na Homolce.

Natálie Schielová je součástí TOP 8 SuperStar 2026
Natálie Schielová poté, co se dozvěděla, že postupuje do finále SuperStar 2026
Natálie Schielová v SuperStar 2026
Natálie Schielová během vystoupení před porotou
61 fotografií

„Natálka má plicní embolii, proto to ztížené dýchání. Naštěstí jde o mikro ložisko, takže má medikaci. Chtěli si ji tam nechat, čekali jsme na jeden rozhodující krevní test, který vyšel negativně, takže jsem si ji mohla odvést na hotel a budu tady s ní do té doby, dokud bude potřeba,“ zveřejnila diagnózu její matka na sociální síti. Příspěvek ale později smazala, ačkoli měla údajně s produkcí soutěže domluveno, že může vydat prohlášení ke zdravotnímu stavu dcery.

Schielová teď musí mít klidový režim a není jisté, jestli ve středečním přímém přenosu soutěže SuperStar vystoupí. Její matka věří, že se to podaří.

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