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Toto jsou finalisté SuperStar. V O2 areně se zrodí nová pěvecká hvězda
Natálie Schielová bojovala delší dobu se zdravotními problémy. Její matka už před týdnem sháněla na sociálních sítích pro dceru inhalátor, protože se potýkala s laryngitidou.
Na generální zkoušce k poslednímu přímému přenosu nedokázala Schielová zazpívat píseň Zatmění od Leony Machálkové, kterou si připravila. Během přenosu ji ale zvládla bravurně a porotkyni Ewu Farnou tím dojala k slzám. „Ty jsi to dala!“ křičela. Celá porota ji chválila pro její bojovnost.
Problémy s dýcháním ale u mladé zpěvačky přetrvávaly a skončila v Nemocnici Na Homolce.
„Natálka má plicní embolii, proto to ztížené dýchání. Naštěstí jde o mikro ložisko, takže má medikaci. Chtěli si ji tam nechat, čekali jsme na jeden rozhodující krevní test, který vyšel negativně, takže jsem si ji mohla odvést na hotel a budu tady s ní do té doby, dokud bude potřeba,“ zveřejnila diagnózu její matka na sociální síti. Příspěvek ale později smazala, ačkoli měla údajně s produkcí soutěže domluveno, že může vydat prohlášení ke zdravotnímu stavu dcery.
Schielová teď musí mít klidový režim a není jisté, jestli ve středečním přímém přenosu soutěže SuperStar vystoupí. Její matka věří, že se to podaří.