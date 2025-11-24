Na rozdíl od první řady, kdy se finále vysílalo až v prosinci, se tentokrát tvůrci rozhodli pro dřívější termín. Finále druhé řady Zrádců se odehraje v neděli 30. listopadu 2025 a TV Prima si pro diváky připravila speciální vysílací formát.
Poslední díl se bude vysílat zároveň na TV Prima, Prima+ a také v kinech, jako při finále první série. Diváci streamovací služby Prima+ měli k jednotlivým dílům přístup o týden dříve, ale pro finále to neplatí. Všichni ho uvidí ve stejný moment a nikdo se nemusí bát spoilerů, tedy předčasného vyzrazení jména vítěze.
Kdo přežil? Sestava finalistů a rozložení sil
Do finále druhé řady Zrádců postoupilo pět soutěžících, a to ve složení čtyři věrní a jeden zrádce.
Věra Kirchnerová alias Mia – vrchní komisařka
Mia je od začátku zrádce, který představuje velkou hrozbu pro obě strany. Mistrně se zbavuje věrných i spoluzrádců. Za tváří usměvavé jogínky se skrývá mistryně manipulace.
Také diváci jsou rozpolcení. Někteří jí věří, jiní ji považují za psychopatku – přece by to tak dobře nehrála. Velkým překvapením pro mnohé byla i spoluúčast Mii na vyřazení Daniely. Na jednu stranu jí dala Daniela výslovně zelenou, na druhou stranu nebyl jediný důvod nenapsat na tabulku u kulatého stolu Aničku.
Jiřina Hofmanová alias paní Kateřina – kriminalistka
Její profesní pozadí, kdy například v 90. letech rozmluvila pachatele orlických vražd, dává předpoklad pro silný profil ve skupině věrných, kde může vést finálovou taktickou debatu a využít analytické schopnosti. Zatím své detektivní schopnosti nepředvedla, uvidíme, jestli nepřijde s velkým odhalením zrádce až ve finále.
Dávalo by to smysl, protože od odhalení její pravé identity se díky své, snad zdánlivé, neškodnosti dostala až do finále. Teď má šanci ukázat, co v ní je.
Přesně v to doufá také režisér Markus Krug: „Upřímně, mně by se líbilo, kdyby se na poslední chvíli zaktivovala paní Kateřina, odhalila ji u ohně a řekla, že to věděla celou dobu, jen že si ji držela. To by bylo cool.“
Anna Kadlecová – právnička
Jako právnička má Anička bohaté zkušenosti s analyzováním složitých situací, hledáním důkazů a budováním logických argumentů. Má tak silný potenciál zrádce odhalit. „Do Zrádců jsem se přihlásila, protože jsem odmalička milovala deskové hry,“ říká.
Krátce před finále jsou ale věrní na vážkách. Opravdu mohou Aničce věřit? Nebo je tím posledním zrádcem na Křivoklátě právě ona?
Veronika Krajplová – modelka
Veronika do hry vstoupila s přiznanou ambicí být zrádcem a vyhrát. „Díky práci v modelingu jsem měla možnost spolupracovat s různými typy lidí, naučila jsem se přizpůsobovat situacím,“ prozradila Veronika, která fotila v New Yorku, Paříži či Londýně a její tvář zdobila titulní stránky mnoha světových módních fashion časopisů a stala se součástí celosvětových kampaní luxusních značek.
V současné době každou neděli zdobí ve Zrádcích, ale hráčsky zatím nebyla výraznou osobou. Změní to ve finále?
Marcel Procházka alias Marcell – hudebník a lékař
Marcell má díky lékařskému vzdělání cenné dovednosti v analyzování lidského chování a rozpoznávání neverbálních signálů, hudební zkušenosti mu zase pomáhají v komunikaci. Kombinace vědeckého myšlení s kreativitou z něj tak činí v psychologické hře plné intrik hráče s potenciálem. „Určitě se budu snažit trochu předvídat, co budou ostatní hráči dělat, a podle gest a chování poznat, jestli mluví pravdu. Tělo totiž často prozradí víc než slova,“ prozradil Marcell.
A právě Marcell získal obrovskou výhodu a stal se na poslední noc na Křivoklátě prorokem. Jak zamíchá kartami? Koho přinutí odhalit svou totožnost?
Ovládnou Křivoklát věrní, nebo zrádkyně?
Finále je vyvrcholením psychologické hry a má velmi jednoduché, ale osudové pravidlo: pokud se věrným podaří v posledním hlasování odhalit a eliminovat posledního zbývajícího zrádce, výhru si rozdělí mezi sebou. Jakmile ale Mia do konce hry přežije neodhalená, celou finanční výhru získá jen pro sebe.