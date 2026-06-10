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Finále Survivoru 2026: závěr bude naživo v Praze i online. Kdo ale vyhraje?

Matouš Waller
  13:30
Pátá řada oblíbené reality show Survivor Česko & Slovensko se blíží ke svému konci. Vítěz velkolepé soutěže bude korunován v živém finále z pražského Fóra Karlín už dnes večer. Epický závěr si diváci užijí v přímém přenosu, ti nejvěrnější pak přímo na místě.
Posledních deset hráčů Survivoru 2026

Posledních deset hráčů Survivoru 2026 | foto: TV Nova

Porota z vypadlých hráčů brzy rozhodne o celkovém vítězi Survivora 2026.
Mezi posledními pěti hráči Survivoru 2026 byli Luki, Kristina, Otakar, Viviane...
Survivor Česko & Slovensko 2026 odstartuje 23. února.
Jánko byl se stavěním věže z kachlí úspěšnější a postoupil do finálové čtveřice.
16 fotografií

Do finále grandiózní reality show o přežití se z původních 26 soutěžících dostala čtveřice hráčů. Dnes, ve středu 10. června 2026, je čeká velkolepý závěr.

V závěrečném dílu vybere porota sedmi vypadlých hráčů mezi posledními „přeživšími“ definitivního vítěze. Ten si kromě titulu Survivor 2026 odnese i odměnu 2,5 milionu korun a nový elektromobil Suzuki.

Poslední epizoda letošního Survivoru přinese i jednu novinku – historicky první živé zakončení v pražském Fóru Karlín, kde bude dnes po osmé večer korunován v přímém přenosu.

Survivor Česko & Slovensko 2026: Ve hře jsou poslední čtyři hráči. Kdo vyhraje?

Kdo je ve finále

Ve finále jsou čtyři hráči, kteří o přežití v divočině bojovali 72 dnů. Jsou to Kristina, Luki, Otakar a Jánko.

Finálová čtyřka soutěže Survivor 2026
Ján Palko (36)kuchařPadouši
Lukáš Švec (28)policista a kuchařHrdinové
Kristina Alexandra Hrbková (31)policistkaPadouši
Otakar Šenkýř (32)webdesignerPadouši

Finále živě online, v televizi o den později

Zapečetěná truhla s hlasy porotců už přicestovala z Dominikánské republiky do Prahy. Teprve v září reflektorů se diváci i sami soutěžící dozví, kdo dokázal své spoluhráče nejlépe přelstít a stane se tak vítězem.

„Finálový díl bude několikrát přerušený a nakonec naživo zjistíme, jak se hlasovalo a kdo získá titul Survivora pro letošní rok. Na finále se extrémně těším, protože jsem o to už dlouho stál,“ napověděl moderátor soutěže Ondřej Novotný o průběhu dnešního večera.

Fanoušci Survivoru budou moci rozuzlení celé páté série sledovat také online na platformě OnePlay. Reprízu přinese zítra, tedy ve čtvrtek 11. června, ve 21:35 televize Nova.

Nejvěrnější diváci se nicméně dnes chystají přímo do karlínského areálu, ti s VIP vstupenkami se navíc budou moci na místě setkat s kompletní sestavou všech 26 soutěžících.

Posledních deset hráčů Survivoru 2026
Porota z vypadlých hráčů brzy rozhodne o celkovém vítězi Survivora 2026.
Mezi posledními pěti hráči Survivoru 2026 byli Luki, Kristina, Otakar, Viviane a Jánko
Survivor Česko & Slovensko 2026 odstartuje 23. února.
16 fotografií

Divácké hlasování a casting na místě

O svém oblíbeném finalistovi navíc mohou už nyní hlasovat i sami diváci a to prostřednictvím oficiální aplikace Survivor, která je dostupná pro Android i iOS. Výsledky pak moderátor odhalí během přímého přenosu. Tímto způsobem sice nerozhodnou o vítězi, ale na neoblíbenějšího hráče čeká malý dárek.

Ještě před samotným živým přenosem chystá televize vysílání ze zákulisí. Moderátoři během něj zpovídají hráče, což doplní i exkluzivní sestřihy ze zákulisí. Dotazy hostům i soutěžícím budou moci pokládat i samotní diváci prostřednictvím vzkazovníku.

Přímo ve Fóru Karlín navíc bude během finálového večera probíhat casting na chystanou šestou sérii populární soutěže.

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