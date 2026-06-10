Do finále grandiózní reality show o přežití se z původních 26 soutěžících dostala čtveřice hráčů. Dnes, ve středu 10. června 2026, je čeká velkolepý závěr.
V závěrečném dílu vybere porota sedmi vypadlých hráčů mezi posledními „přeživšími“ definitivního vítěze. Ten si kromě titulu Survivor 2026 odnese i odměnu 2,5 milionu korun a nový elektromobil Suzuki.
Poslední epizoda letošního Survivoru přinese i jednu novinku – historicky první živé zakončení v pražském Fóru Karlín, kde bude dnes po osmé večer korunován v přímém přenosu.
|
Survivor Česko & Slovensko 2026: Ve hře jsou poslední čtyři hráči. Kdo vyhraje?
Kdo je ve finále
Ve finále jsou čtyři hráči, kteří o přežití v divočině bojovali 72 dnů. Jsou to Kristina, Luki, Otakar a Jánko.
|Ján Palko (36)
|kuchař
|Padouši
|Lukáš Švec (28)
|policista a kuchař
|Hrdinové
|Kristina Alexandra Hrbková (31)
|policistka
|Padouši
|Otakar Šenkýř (32)
|webdesigner
|Padouši
Finále živě online, v televizi o den později
Zapečetěná truhla s hlasy porotců už přicestovala z Dominikánské republiky do Prahy. Teprve v září reflektorů se diváci i sami soutěžící dozví, kdo dokázal své spoluhráče nejlépe přelstít a stane se tak vítězem.
„Finálový díl bude několikrát přerušený a nakonec naživo zjistíme, jak se hlasovalo a kdo získá titul Survivora pro letošní rok. Na finále se extrémně těším, protože jsem o to už dlouho stál,“ napověděl moderátor soutěže Ondřej Novotný o průběhu dnešního večera.
Fanoušci Survivoru budou moci rozuzlení celé páté série sledovat také online na platformě OnePlay. Reprízu přinese zítra, tedy ve čtvrtek 11. června, ve 21:35 televize Nova.
Nejvěrnější diváci se nicméně dnes chystají přímo do karlínského areálu, ti s VIP vstupenkami se navíc budou moci na místě setkat s kompletní sestavou všech 26 soutěžících.
Divácké hlasování a casting na místě
O svém oblíbeném finalistovi navíc mohou už nyní hlasovat i sami diváci a to prostřednictvím oficiální aplikace Survivor, která je dostupná pro Android i iOS. Výsledky pak moderátor odhalí během přímého přenosu. Tímto způsobem sice nerozhodnou o vítězi, ale na neoblíbenějšího hráče čeká malý dárek.
Ještě před samotným živým přenosem chystá televize vysílání ze zákulisí. Moderátoři během něj zpovídají hráče, což doplní i exkluzivní sestřihy ze zákulisí. Dotazy hostům i soutěžícím budou moci pokládat i samotní diváci prostřednictvím vzkazovníku.
Přímo ve Fóru Karlín navíc bude během finálového večera probíhat casting na chystanou šestou sérii populární soutěže.