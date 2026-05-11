„Konečně budeme mít vůbec poprvé v historii živé vyhlášení výsledků Survivora!“ raduje se moderátor populární reality show Ondřej Novotný. Finálový díl letošního ročníku soutěže bude mít speciální průběh. Poslední osudové momenty prožijí fanoušci společně s finalisty i ostatními soutěžícími na velkoplošné obrazovce.
„Finálový díl bude několikrát přerušený a nakonec naživo zjistíme, jak se hlasovalo a kdo získá titul Survivora pro letošní rok. Já se na finále extrémně těším, protože jsem o to už dlouho stál, a navíc živé přenosy miluji,“ prozradil Novotný.
Po týdnech neúprosných intrik, formování i přeskupování aliancí a fyzického i psychického vyčerpání se fanoušci dozví, kdo byl letos nejlepší a neodolnější hráč.
Nejdůležitějším bodem bude otevření zapečetěné truhly s hlasy poroty, která pod přísným dohledem dorazí přímo z Dominikánské republiky. Teprve v záři reflektorů v Karlíně se ukáže, kdo v letošní řadě dokázal nejlépe přelstít, přežít a přehrát své soupeře.
Kompletní sestava všech 26 trosečníků
Večer ale nebude patřit pouze finalistům. Na místě bude přítomna kompletní sestava všech 26 soutěžících letošní řady. Pro nejvěrnější fanoušky je připravena exkluzivní možnost zakoupit VIP vstupenky, které zahrnují Meet & Greet se všemi soutěžícími. Majitelé těchto vstupenek tak získají jedinečnou příležitost osobně probrat zákulisí hry, získat autogramy nebo se s trosečníky vyfotografovat.
Letošní ročník Survivora měl premiéru v pondělí 23. února 2026 na platformě Oneplay a o den později na televizi Nova. Nové díly se vysílají častěji než dříve, třikrát týdně – v pondělí, úterý a středu večer na platformě Oneplay, na Nově vždy o den později.
Stejně jako předchozí řady se i tato série natáčela v Dominikánské republice, konkrétně v oblasti La Romana, kde vznikla také rumunská a turecká verze show. Moderátorem zůstal Ondřej Novotný. Poslední přeživší obdrží 2,5 milionu korun a nové auto v hodnotě dalšího milionu korun.