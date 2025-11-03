Ve hře je nejen titul nejoblíbenější dvojice, ale i výhra dva miliony korun. A rozhodnutí je v rukou diváků, kteří mohou hlasovat prostřednictvím aplikace až do posledních minut.
Tři finálové páry
Ve finále zůstávají tři páry. Každý z nich během soutěže procházel nástrahami, které prověřily jejich vztahy a odhodlání.
Dušan se do soutěže vrátil po účasti v předchozí řadě a tentokrát našel silnější spojení. Jeho partnerkou se stala Kika, která má za sebou účast v televizní show Růže pro nevěstu. Přestože se ve vile objevili až v pozdější fázi soutěže, svým přirozeným vystupováním a upřímným projevem si rychle získali přízeň diváků. „Poslala jsem hlasy Kice a Dušanovi. Jsou autentičtí a na nic si nehrají,“ říká divačka Nikola Loučková.
Na posledním společném rande stráveném na jachtě se symbolicky ohlédli za dosavadní cestou a do lahve vložili společná přání – svatbu, dítě a psa – s výhledem na jejich naplnění v následujících pěti letech.
Honza dostal během soutěže druhou šanci, když do vily dorazila Adriana. Jejich vztah se posunul nečekaně rychle. Přesto se kolem nich objevují pochybnosti. „Honza s Adri se na sebe jen pořád culí, ti nejsou nijak zajímaví, hlavně jim to nikdo nevěří,“ komentuje jedna z fanynek pořadu na sociálních sítích.
Patricie a Honzi se drželi stranou větších konfliktů a jejich vztah od začátku působil vyrovnaně. Vedle upřímnosti a vzájemného respektu si diváky získali i svérázným humorem. Patricie se mimo jiné postarala o jeden z nejvtipnějších momentů série, když přesvědčeně prohlásila, že „neexistuje mořský koník“ nebo že „svíčkovou vaří jen staré babičky, mladí lidé vaří rýži s avokádem.“
Rekordní množství hlasů
„Letos se do finálového hlasování zapojilo historicky rekordní množství fanoušků. Rozdíly v hlasech mezi páry jsou velmi těsné, takže rozhodování o vítězích páté série bude napínavé až do posledního momentu,“ říká kreativní producentka Love Islandu Tereza Krčméry.
Pátá řada soutěže se vůbec poprvé odehrála v nové vile na Tenerife, což přineslo i nové možnosti pro romantická rande. „Páry měly randíčka, která bych sama chtěla osobně zažít. Na jachtě, v multivanu při západu slunce nebo večerní romantika u vody,“ přiznává divačka reality show Loučková.
Finále bez loňských vítězů
Součástí závěrečného večera bývá i účast vítězů předchozí řady, kteří předávají pomyslnou štafetu novému páru. Letos však bude tato tradice porušena.
Kristína Víglaská a Michal Trabalík, vítězové Love Islandu 2024, před pár dny oznámili, že přišli o očekávané miminko. Původně si chtěli zprávu ponechat v soukromí, ale rozhodli se ji sdílet veřejně, aby předešli spekulacím o jejich vztahu. Kristína se zároveň kvůli lékařskému zákroku, který podstoupila v tomto týdnu, finálového večera nezúčastní.
Zato se na ostrov lásky vrátí vítězové první řady show, Laura a Martin. A dokonce i se svým ročním synem.
Finálové šaty Zorky Hejdové
Celou sezónou provázela moderátorka Zorka Hejdová, která vystřídala řadu stylových outfitů.
„Třešničkou na dortu budou šaty finálové. Nechali jsme je letos ušít od jednoho z nejtalentovanějších návrhářů současnosti, Tomáše Němce, který patří k mladým megatalentům české módní scény. Šaty v sobě nesou jeho rukopis, ale zároveň je to stále Love Island. Takže budou v růžové barvě, kterou jsme na finále zvolili poprvé. Celý look bude doplněn o šperky Roberto Coin, které byly letos opět součástí našich stylingů, a já si nesmírně vážím důvěry tak luxusního brandu,“ uzavírá Hejdová.