Finále Love Islandu 2025: Diváci rozhodují, který pár si odnese dva miliony

Tereza Hrabinová
  18:45
Vila plná lásky, slunce a občas i dramat míří do svého letošního závěru. Už dnes poznáme vítězný pár páté řady reality show Love Island Česko & Slovensko.
Love Island 2025

Love Island 2025 | foto: TV Nova

Patricie a Honzi jako finalisté seznamovací show Love Island 2025
Dušan a Kika jako finalisté seznamovací show Love Island 2025
Adri a Honza jako finalisté seznamovací show Love Island 2025
Patricie a Honza jako finalisté seznamovací show Love Island 2025
15 fotografií

Ve hře je nejen titul nejoblíbenější dvojice, ale i výhra dva miliony korun. A rozhodnutí je v rukou diváků, kteří mohou hlasovat prostřednictvím aplikace až do posledních minut.

Tři finálové páry

Ve finále zůstávají tři páry. Každý z nich během soutěže procházel nástrahami, které prověřily jejich vztahy a odhodlání.

Dušan se do soutěže vrátil po účasti v předchozí řadě a tentokrát našel silnější spojení. Jeho partnerkou se stala Kika, která má za sebou účast v televizní show Růže pro nevěstu. Přestože se ve vile objevili až v pozdější fázi soutěže, svým přirozeným vystupováním a upřímným projevem si rychle získali přízeň diváků. „Poslala jsem hlasy Kice a Dušanovi. Jsou autentičtí a na nic si nehrají,“ říká divačka Nikola Loučková.

Na posledním společném rande stráveném na jachtě se symbolicky ohlédli za dosavadní cestou a do lahve vložili společná přání – svatbu, dítě a psa – s výhledem na jejich naplnění v následujících pěti letech.

loveislandcs

Komu fandí naše bývalá srdíčka? ⁣

Kdo nakonec vyhraje zjistíš už dnes večer ve velkolepém finále! Tak ho sleduj na Oneplay a Voyo! ⁣

#loveislandcs #loveisland #oneplaycz #voyo

3. listopadu 2025 v 16:32, příspěvek archivován: 3. listopadu 2025 v 18:24
oblíbit odpovědět uložit

Honza dostal během soutěže druhou šanci, když do vily dorazila Adriana. Jejich vztah se posunul nečekaně rychle. Přesto se kolem nich objevují pochybnosti. „Honza s Adri se na sebe jen pořád culí, ti nejsou nijak zajímaví, hlavně jim to nikdo nevěří,“ komentuje jedna z fanynek pořadu na sociálních sítích.

Patricie a Honzi se drželi stranou větších konfliktů a jejich vztah od začátku působil vyrovnaně. Vedle upřímnosti a vzájemného respektu si diváky získali i svérázným humorem. Patricie se mimo jiné postarala o jeden z nejvtipnějších momentů série, když přesvědčeně prohlásila, že „neexistuje mořský koník“ nebo že „svíčkovou vaří jen staré babičky, mladí lidé vaří rýži s avokádem.“

loveislandcs

Chalani vyzerajú byť už celkom ready na dnešné finále ❤️‍ Komu to podľa teba najviac sekne v obleku?

#loveislandcs #loveisland #oneplaycz #voyo

3. listopadu 2025 v 18:02, příspěvek archivován: 3. listopadu 2025 v 18:25
oblíbit odpovědět uložit

Rekordní množství hlasů

„Letos se do finálového hlasování zapojilo historicky rekordní množství fanoušků. Rozdíly v hlasech mezi páry jsou velmi těsné, takže rozhodování o vítězích páté série bude napínavé až do posledního momentu,“ říká kreativní producentka Love Islandu Tereza Krčméry.

Pátá řada soutěže se vůbec poprvé odehrála v nové vile na Tenerife, což přineslo i nové možnosti pro romantická rande. „Páry měly randíčka, která bych sama chtěla osobně zažít. Na jachtě, v multivanu při západu slunce nebo večerní romantika u vody,“ přiznává divačka reality show Loučková.

Finále bez loňských vítězů

Součástí závěrečného večera bývá i účast vítězů předchozí řady, kteří předávají pomyslnou štafetu novému páru. Letos však bude tato tradice porušena.

Kristína Víglaská a Michal Trabalík, vítězové Love Islandu 2024, před pár dny oznámili, že přišli o očekávané miminko. Původně si chtěli zprávu ponechat v soukromí, ale rozhodli se ji sdílet veřejně, aby předešli spekulacím o jejich vztahu. Kristína se zároveň kvůli lékařskému zákroku, který podstoupila v tomto týdnu, finálového večera nezúčastní.

Zato se na ostrov lásky vrátí vítězové první řady show, Laura a Martin. A dokonce i se svým ročním synem.

Finálové šaty Zorky Hejdové

Celou sezónou provázela moderátorka Zorka Hejdová, která vystřídala řadu stylových outfitů.

„Třešničkou na dortu budou šaty finálové. Nechali jsme je letos ušít od jednoho z nejtalentovanějších návrhářů současnosti, Tomáše Němce, který patří k mladým megatalentům české módní scény. Šaty v sobě nesou jeho rukopis, ale zároveň je to stále Love Island. Takže budou v růžové barvě, kterou jsme na finále zvolili poprvé. Celý look bude doplněn o šperky Roberto Coin, které byly letos opět součástí našich stylingů, a já si nesmírně vážím důvěry tak luxusního brandu,“ uzavírá Hejdová.

loveislandcs

Velkolepé finále je za dveřmi Už dnes večer se dozvíme, kdo vyhrál 5. sérii Love Island Česko & Slovnesko! Dušan a Kika, Honzi a Paťa nebo Honza a Adri? ⁣

Finále sleduj dnes večer na Oneplay a Voyo! ️⁣

#loveislandcs #loveisland #oneplaycz #voyo

3. listopadu 2025 v 15:31, příspěvek archivován: 3. listopadu 2025 v 18:25
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Odmítla jsem Muchu a dodnes mě to mrzí, vyčítá si Jitka Zelenková

Není z těch, kteří by litovali svých rozhodnutí. Přece se ale najde situace, u které si zpěvačka Jitka Zelenková (75) dodnes vyčítá, že neřekla ano. A sice když dostala nabídku od Jiřího Muchy...

Finále Love Islandu 2025: Diváci rozhodují, který pár si odnese dva miliony

Vila plná lásky, slunce a občas i dramat míří do svého letošního závěru. Už dnes poznáme vítězný pár páté řady reality show Love Island Česko & Slovensko.

3. listopadu 2025  18:45

Andrej a Monika opět spolu? Nechte se překvapit, řekl budoucí premiér v televizi

Strávili společnou dovolenou v Dubaji, ruku v ruce se objevili na Pražském hradě při předávání státních vyznamenání 28. října a během celého večera se od sebe téměř nehnuli.

3. listopadu 2025  17:42

Po syrské svatbě s Ramadanem dvojčata. Edoušek si dal záležet, chlubí se Nývltová

Zpěvačka Kamila Nývltová (36) se na sociálních sítích pochlubila radostnou novinkou. S podnikatelem Eddie Ramadanem, který pochází ze Sýrie, ale od malička žije s rodinou v Česku, čekají přírůstek do...

3. listopadu 2025  15:54

Je to pokrytectví, kritizují Sydney Sweeney za bradavky v průsvitných šatech

Fanoušci Sydney Sweeney (28) si na sociálních sítích postěžovali na to, jak se americká herečka prezentuje na společenských akcích. Nedávno se předvedla ve třpytivých šatech bez podprsenky a mnozí ji...

3. listopadu 2025  14:39

Závodník F1 Charles Leclerc se zasnoubil. Bude si brát sexy influencerku

Monacký závodník F1 Charles Leclerc (28) se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Bude si brát svou dlouholetou přítelkyni, francouzskou influencerku a modelku Alexandru Saint Mleuxovou (24). U...

3. listopadu 2025  12:33

Princ Andrew si v Thajsku objednal čtyřicet prostitutek za pouhé čtyři dny

Bratr britského krále Karla III. Andrew, který přišel mimo jiné kvůli aféře s finančníkem Jeffreym Epsteinem o tituly, před lety dováděl v Thajsku. Podle královského historika Andrewa Lownieho si...

3. listopadu 2025  11:29

Vše nejlepší, má lásko. Anistonová poprvé přiznala vztah s hypnoterapeutem

Herečka Jennifer Anistonová (56) se na sociálních sítích pochlubila fotkou s novým přítelem. Až doposud veřejně nepotvrdila, že s hypnoterapeutem Jimem Curtisem (50) tvoří pár. Dvojice randí od...

3. listopadu 2025  10:10

Vyděsila fanoušky a teď Britney Spears smazala svůj instagramový účet

Zpěvačka Britney Spears (43) deaktivovala svůj instagramový účet. Udělala tak po sérii znepokojivých příspěvků, kde mimo jiné tvrdila, že má poškozený mozek. Předtím kritizovala také memoáry bývalého...

3. listopadu 2025  9:27

Sofie Anna Švehlíková chce hrát s otcem. Ten ale preferuje rodinný život

Začalo to divadlem a pokračuje filmem. Sofie Anna Švehlíková si v něm zahrála princeznu. Jejím hereckým partnerem je „hrdina“ tanečního parketu Oskar Hes. V pohádce Záhada strašidelného zámku ale...

3. listopadu 2025

Občas si připadáme jako Rolling Stones, říká Oskar Hes o StarDance Tour

Má tolik práce, že další nabídky už musí odmítat. Oskar Hes, který „jede“ StarDance Tour, si už nutně potřebuje odpočinout. Až do příštího listopadu proto žádný film točit nebude. Ve Švandově divadle...

3. listopadu 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

2. listopadu 2025  21:18

Vybrala bych stejně. Timková o natáčení Naked Attraction i o tom, jak se seznamuje

Premium

Monika Timková je v divadle i ve filmu jako ryba ve vodě. Nyní se ukázala v roli moderátorky seznamky Naked Attraction, kde se seznamují lidé, kteří jsou nazí. Jak ona sama vnímá takový způsob...

2. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.