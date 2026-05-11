Survivor Česko & Slovensko 2026: Kdo vypadl ze hry a kdy bude poslední díl

Tereza Hrabinová
Pavla Žáková
  11:38
Boj o nejodolnějšího trosečníka směřuje do finále. To se odehraje poprvé naživo před diváky, konkrétně ve středu 10. června 2026. Na exotický ostrov v Karibiku se v únoru vydalo 24 soutěžících toužících po hlavní výhře 2,5 milionu korun a automobil. Kdo ze soutěže vypadl?
44. den se účastníci Survivor Česko & Slovensko 2026 z kmene Hrdinů sešli na kmenové radě, při níž vyloučili jednoho člověka ze svého středu. | foto: TV Nova

Pokud sledujete reality show Survivor v televizi, měli byste vědět, že následující řádky obsahují spoiler. Fanoušci, kteří se dívají na OnePlay, už nejnovější zápletku znají.

Kdo vypadl ze Survivora 2026

Vyřazení účastníci se s ostrovem hned neloučí, ale stanou se členy poroty, která se účastní všech dalších hlasování. Na závěrečné radě pak volí vítěze celé soutěže.

Vyloučení účastníci soutěže Survivor 2026
Jméno a věkPovoláníKmen
Simona Kirchnerová (28)modelkaPadouši
Ondřej Kubina (28)herecHrdinové
Bára Hošková (26)módní návrhářkaHrdinové
Tereza Svobodová (29)porodní asistentkaHrdinové
Leoš Svoboda (23) – diskvalifikacestudent Hrdinové
Jan Doki Dokládal (26)moderátor pův. Padouši, poté Hrdinové
Adam Chlpík (39)rapperPadouši
Nela Slivková (30)novinářka a modelkaHrdinové
Michal „Trabo“ Trabalík (31)vítěz Love IslanduHrdinové, poté Padouši
Iki Ngatse (25)podcasterPadouši, poté Hrdinové
Žofie Dařbujánová (31)zpěvačkaPadouši, později Hrdinové
Eva Tesařová (20)studentkaPadouši, později Hrdinové

Jako první ze soutěže vypadla modelka Simona Kirchnerová. Její tým Padouchů ztratil imunitu a ostatní soutěžící ji vybrali hlasováním. Další v soutěži skončil herec Ondřej Kubina, jehož cestu ukončil vyčerpávající duel proti Leošovi Svobodovi. Z kmene Hrdinů odešla po hlasování návrhářka Bára Hošková.

Po ní soutěž opustila porodní asistentka Tereza Svobodová, vyřazená na kmenové radě Hrdinů po vyostřeném hlasování. Ke konci března byl pak diskvalifikován Leoš Svoboda, který si do soutěže propašoval jídlo, a den nato vypadl po kmenové radě moderátor Jan Doki Dokládal.

Skandál v Survivoru a první diskvalifikace v historii soutěže. Co provedl Leoš?

O možnost dalšího pokračování přišel Adam Chlpík. Nela Slivková pak prohrála boj s Johy, na jejímž vyhlasování se tým domluvil, ale která následně u váz osudu dostala druhou šanci. Vybrala si pro souboj Nelu a zvítězila nad ní.

Nečekaným zlomem v soutěži byl konec Traba (Michala Trabíka), který dlouhou dobu platil za kapitána Hrdinů a jehož pozice se zdála neotřesitelná. Ostatní členové kmene se ale domluvili na jeho vyhlasování, což pro něj bylo šokem. Následoval podcaster Iki Ngatse, který se stal devátým vyřazeným letošního ročníku soutěže. Po 44 dnech na ostrově byla další vyloučenou účastnicí Žofie Dařbujánová, které se vymstilo spoléhání na falešný symbol imunity. Nejmladší účastnice letošního ročníku Survivora, dvacetiletá studentka Eva, prohrála v duelu soutěž o to, kdo dřív pomocí křesadla rozdělá oheň.

Kdy bude poslední díl Survivora a finále?

Letošní řada Survivora bude mít speciální konec. Vítěz bude totiž poprvé korunován v přímém přenosu před zraky diváků. Stane se tak ve středu 10. června 2026 v pražském Foru Karlín. Vstupenky na tento mimořádný večer jsou již v prodeji na stránkách televize OnePlay a v sítích Ticketportal a Ticketmaster.

„Finálový díl bude několikrát přerušený a nakonec naživo zjistíme, jak se hlasovalo a kdo získá titul Survivora pro letošní rok. Já se na finále extrémně těším, protože jsem o to už dlouho stál,“ nastiňuje moderátor Ondřej Novotný atmosféru plánovaného večera.

Nejdůležitějším bodem bude otevření zapečetěné truhly s hlasy poroty, která pod přísným dohledem dorazí přímo z Dominikánské republiky. Teprve v záři reflektorů pražského sálu se ukáže, kdo v letošní řadě dokázal nejlépe přelstít, přežít a přehrát své soupeře.

Dramatické zvraty v Survivoru 2026

Ke konci března přineslo velkou bouři přerozdělení kmenů poté, co ve výzvě Padouši prohráli. Následně si kapitán vítězných Hrdinů Trabo mohl neomezeně vybírat nové členy.

Velké emoce vyvolal příjezd dvou účastnic, které už jednou v Survivoru soutěžily. Bylo to poprvé v historii soutěže, kdy do rozehrané hry vstoupily dvě staronové tváře. Tanečnice Johana Fabišíková soutěžila ve druhé sérii a policistka Kristina Alexandra Hrbková ve třetí. Obě hned stanuly v čele kmenů.

Survivor: Genderová nevyváženost a tlak na vítězku, zuří diváci. Návrat dvou žen víří emoce

Kde sledovat Survivor 2026

Na rozdíl od předchozích sérií se do vysílání dostávají tři hodinové epizody za týden. Konkrétně v pondělí, úterý a ve středu večer na platformě Oneplay, na obrazovkách TV Nova pak s jednodenním zpožděním.

Každá epizoda uvádí alespoň jeden souboj i zcela nové hry. Ty jsou často doslova tělo na tělo.

RECENZE: Survivor Česko a Slovensko se vrací už počtvrté. Byl to jeden z nejhorších úvodů historie?

„Hra se samozřejmě automaticky přiostřuje. Udělat podraz není tak těžké jako v první sérii a žádná dohoda není neporušitelná. Ale pořád jsme na začátku. S každým dalším rokem to bude náročnější, protože hráči budou lepší a pružnější ohledně svých strategií,“ nechal se při startu páté řady slyšet moderátor Ondřej Novotný.

Pátá řada populární reality show uvede celkem 48 dílů, odehrává se na ostrově v Dominikánské republice.

Kdo jsou účastníci Survivoru

Reality show hraje 24 soutěžících. Všichni z nich se hned v prvním díle objevili rozdělení do dvou kmenů – Hrdinů a Padouchů.

Ještě před začátkem natáčení je takto rozdělila produkce podle herních motivací i osobnostních rysů. Později v průběhu soutěže se složení kmenů změnilo, tady je přehled toho původního:

Účastníci soutěže Survivor 2026
Jméno a věkPovoláníKmen
Michal „Trabo“ Trabalík (31)vítěz Love IslanduHrdinové
Nela Slivková (30)novinářka a modelkaHrdinové
Tereza Svobodová (29)porodní asistentkaHrdinové
Ondřej Kubina (28)herecHrdinové
Matěj Libecajt (37)key account manažerHrdinové
Bára Hošková (26)módní návrhářkaHrdinové
Jiří „Jura“ Drtil (30)stavební inženýrHrdinové
Vendula Wronka Fialová (38)moderátorka a herečkaHrdinové
Jan „Doki“ Dokládal (26)moderátorHrdinové
Lukáš Švec (28)policista a kuchařHrdinové
Sára Trnková (24)IT konzultantkaHrdinové
Alžběta „Bety“ Levínská (25)basketbalistkaHrdinové
Johana Fabišíková (33)tanečniceHrdinové
Adam Chlpík (39)rapperPadouši
Ján Palko (36)kuchařPadouši
Simona Kirchnerová (28)modelkaPadouši
Eva Tesařová (20)studentkaPadouši
Iki Ngatse (25)podcasterPadouši
Viviane Kerstin (25)fitness instruktorka a modelkaPadouši
Leoš Svoboda (23)studentPadouši
Žofie Dařbujánová (31)zpěvačkaPadouši
Otakar Šenkýř (32)webdesignerPadouši
Johana Nováčková (18)herečkaPadouši
Stanislav Štěpánek (28)AI architektPadouši
Denisa Ryndová (25)parkourová jezdkyněPadouši
Kristina Alexandra Hrbková (31)policistkaPadouši

Pro současnou pátou řadu přestalo platit dřívější pravidlo, že alespoň polovinu soutěžících musí tvořit známé osobnosti. Castingu se zúčastnilo přes deset tisíc lidí.

Olympionička, herečky i stážista v jaderné elektrárně. Kdo míří do Survivora

Pravidla reality show Survivor

Tvůrci slibují v páté řadě unikátní zvraty, které se dosud neobjevily v žádné zahraniční verzi slavné reality show, ani v předchozích sériích. Hraje se podle těchto pravidel:

  • Soutěžící jsou rozděleni do dvou soupeřících kmenů.
  • Na ostrově si sami zajišťují jídlo, oheň nebo přístřeší. Dostávají jen vodu a omezené množství jídla.
  • V soutěžích bojují o imunitu i další výhody.
  • Na kmenových radách probíhá tajné hlasování o vyřazení.
  • Po sloučení kmenů rozhoduje o vítězi porota složená z vyřazených hráčů.
  • Vítěz je vždy pouze jeden.

Co jedí trosečníci v Survivor? Kultovní kokosový popcorn, červy a rýži stokrát jinak

Ve hře není jen titul nového šampiona, ale také výhra 2,5 milionu korun a osobní automobil Suzuki e-Vitara.

Missku zastřelila tchyně v jejím domě. Ukradla mi tě, řekla vražedkyně synovi

