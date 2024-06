Geislerová cítí retrosentiment, Mikluš na koberci omylem. Co přiznaly hvězdy

Robert Mikluš do Varů přijel opět s maminkou. I když byli na červeném koberci mezi prvními, herec prozradil, že šlo tak trochu o omyl. „My jsme neplánovali červený koberec. Jsme tady úplnou náhodou. Řidič se spletl a místo dozadu nás dovezl dopředu. Tak říkám: Vidíš mami, ani jsme nechtěli na koberec a zase jme tady! Maminka je ale ráda, protože si koupila nové šaty kvůli tomu,“ prohlásil Mikluš, který byl nakonec rád, že maminku nezklamal.

Herečka Tereza Ramba je ráda, že její poslední film Zápisník alkoholičky rozpoutal také společenskou debatu o závažném problému. „Pokaždé, když jakýkoliv film dokáže otevřít nějaká společenská témata, je to strašně krásné,“ řekla Ramba, která o sobě říká, že miluje filmy a je dobrý divák v tom, že nesoudí a umí si filmy užít.

Hereččin manžel Matyáš Ramba ovšem na svou choť prozradil tajemství, že má jisté mezery ohledně velkofilmů. Nedokoukala například Pána prstenů, jehož hvězda Viggo Mortensen je letos ve Varech. „Mám základní mezery ve velkých blockbusterových filmech. Mám ráda dokumenty a malinké filmy. Manžel říká: Jak můžeš být herečka ve své kategorii, když jsi neviděla Spider-mana? No tak pár filmů jsem neviděla,“ řekla se smíchem Ramba.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová zavzpomínala na časy, kdy coby studentka jezdila na festival a spávala ve spacáku v tělocvičně.

Hezké vzpomínky Vary vyvolávají i u herečky Ester Geislerové. „Vzhledem k tomu, že sem jezdím od 15 let, je to takový retrosentiment. Krásné vzpomínky, když jsem sem jezdila se spolužáky ze střední. Je to taková filmová kratochvíle, že oslavujeme film a práci všech těch lidí kolem,“ dodala mladší sestra Anny Geislerové.

Anna Geislerová a Ester Geislerová na zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (28. června 2024)

Pro téměř pravidelnou návštěvníci festivalu Janu Švandovou jsou Vary poctou filmu, lidem, kteří festival dělají a všem filmům, které budou uvedeny. Stejně to má i její kolegyně Elizaveta Maximova. Herečka také prozradila, jaké zažívá pocity, když na festivalu potká světové hvězdy. „Jste ohromen, že někdo, koho sledujete desítky let na filmovém plátně, tak ho potkáváte naživo. Zároveň si uvědomíte, že je to velmi citlivá bytost, inspirativní,“ řekla.

Herečka a režisérka Petra Nesvačilová na sebe prozradila, že mezi její oblíbené filmové kousky rozhodně nepatří například seriály Kobra 11 nebo Doktor z hor. Do Varů opět dorazila po boku Hany Vagnerové. „Hanka určitě je jistota v mém životě. Je to naše přátelství a tradice. Máme společnou řeč, i pokud jde o filmy. A toto tady je to takový náš rituál,“ dodala Nesvačilová.