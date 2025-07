Filmový Duchoň Vladislav Plevčík: Na natáčení jsem potkal opravdovou lásku

Filmové vary 2025 Sledovat další díly na iDNES.tv

Film Duchoň režiséra Petera Bebjaka přichází zanedlouho do kin. Vy v něm máte hlavní roli. Jak se cítíte v roli člověka, který je absolutním fenoménem, alespoň na Slovensku?

Je to obrovská čest a zodpovědnost, protože ztvárnit něco tak vnitřně bohaté, živé a slavné je i výzva vůbec pro herce, zda dokáže obsáhnout život druhého člověka. A čest je to proto, že je to unikátní film, myslím si. Požadavky, náročností a tím, co chtěl ukázat ten film, je to tak komplexní dílo, že je mi velkou ctí, že jsem mohl na něm spolupracovat.

Karol Duchoň zemřel v roce 1985. Je to 40 let od jeho úmrtí. Vy jste v roli procházel šesti jeho životními etapami, samozřejmě jste měl i různé protetiky na obličeji. Jak tohle ovlivňovalo natáčení?

Ovlivnilo to velmi natáčení tím, že vlastně všechno záviselo od toho, jak mi maska drží, zda poslouchá počasí. Všechno záleželo na tom, zda je správně do objektivu. Jednoduše ta maska sehrála v samotné tvorbě obrovskou úlohu.

Co bylo, jak vy Slováci říkáte, při natáčení „najväčšia haluz“?

Noční natáčení. V noci bylo okolo sedmatřiceti stupňů, absolutní dusno a já jsem měl tu největší masku. To znamená, že jsem měl na sobě asi kilogram jiné hmoty, pak asi sedm kilogramů oblečení. Všichni byli v pohodě a pak někdo přijde za vámi a zeptá se: Je ti teplo? Bylo to velmi náročné a upřímné natáčení ze srdce. Ale zároveň si myslím, že jsme si tam udržovali velmi laskavou, přátelskou, nechci říkat až rodinnou, ale takovou náladu, že celé natáčení tak jak bylo náročné, soustředěné a zodpovědné, tak bylo celé „haluz“.

Je pravdou, že jste na natáčení skutečně potkal opravdovou lásku?

Je to pravda. Neplánoval jsem to. Nečekal jsem to. Spatřil jsem ji a všechno se změnilo.

Prý máte na Slovensku, možná už teď stejně jako Karol Duchoň, takový malinký kult osobnosti. Co je na tom pravdy, že vás zbožňují?

Já o tom nevím. A pokud ano, tak pozdravuju, mám z toho radost a vážím si toho.

Co je důležité pro to, aby člověk stál nohama na zemi? Když přijede sem do Varů jako filmová delegace na červený koberec, jsou tady tisíce fanoušků. Co to dělá s mužským egem?

Já si hlavně uvědomuji, jak jsem vděčný, že jsem toto v životě zažil. A to mě drží úplně při zemi. A ve spojitosti s vesmírem si uvědomuji, jaký jsem pominutelný, jak je život otázka okamžiku. Toto mě drží při zemi.

Takže je pro vás důležité žít přítomností a naplno?

Určitě ano. Uvědomovat si každý okamžik a být empatický vůči druhým. Protože jsme tu spolu na této planetě. Takže ano a i naplno. Ale i příběh tohoto muže mně samotnému zdvihl ukazovák, upozornil mě na to, abych žil naplno, ale dával si pozor na to, co je nevyčíslitelné. To je život.

Nebudeme dávat dopředu nějaké indicie z děje, ale pozor na ty „poháriky“? To jste asi myslel?

Ano, na to jsem myslel. Je to neodmyslitelná součást jeho příběhu a myslím si, že je na to velmi inteligentně ve filmu poukázáno, jaké nebezpečí to může přinést nejen jednotlivcům, ale i rodinám, co to může způsobit. Všechno, ale s mírou.