Nejsem ten, kdo jsem byl před pádem, říkal před sebevraždou žokej Minařík

„Žiju pro rodinu, pro dceru a pro sebe. Koně jsou tam ale furt. Koukám na dostihy, píšu pro bookmakery, to bude doufám v budoucnosti můj džob,“ říkal v pořadu 13. komnata s nadějí v hlase slavný žokej. Vzápětí ovšem dodal, že pohled na ostatní žokeje ho trápí a stále si představuje sám sebe v sedle před burácejícími tribunami. „To bolí, mé srdce krvácí,“ svěřil.

„Já se narodil do tohoto sportu, dělal jsem to 30 let a miloval jsem to. A nic jiného jsem neviděl. A 3. 7. 2020 v Mannheimu se to ukončilo. Tam se otevřela propast, do které jsem spadnul a v té se hledám dodnes,“ říkal Minařík, který tehdy na vrcholu sil v nedůležitém dostihu osedlal outsidera, jenž ho v jedné zatáčce shodil. Následoval měsíc v kómatu a po něm měsíční „probouzecí fáze,“ kdy dle svých slov nevěděl, kdo je a byl agresivní a nepříjemný.

Tehdy to nevzdal. „Myšlenky, že to nemá cenu, naštěstí tehdy nepřišly. Byl jsem furt na cestě domů, že se vrátím k ženě, k dceři, že budu chodit. Měl jsem strach. Byl jsem na vozíku měsíc a nevěděl jsem, jestli vstanu. Vážil jsem 45 kilo, neměl jsem svaly a nic nefungovalo. Potřeboval jsem pomoct na záchod a všude. Pak mě postavili na nohy a to byl neuvěřitelný pocit. Srovnatelný s tím, když jsem vyhrál dostih,“ popsal Minařík.

Po zotavení mu zůstaly problémy s krátkodobou pamětí a nevěřil, že by se ještě jeho zdravotní stav mohl někdy zlepšit. „Jsem soběstačný, ale nejsem ten, kdo jsem byl před tím pádem. Jdu vyzvednout malou do školky, vrátím se s novinami bez dítěte,“ popsal žokej, který měl na kontě 1 800 vyhraných dostihů v jedenácti zemích světa, byl čtyřikrát vyhlášen nejlepším žokejem v Německu, vedl tým Evropy na královském mítinku v britském Ascotu a také mnohokrát závodil v Japonsku.

Přes své úspěchy ovšem celý život bojoval s nízkým sebevědomím a v minulosti to řešil alkoholem. Tehdy ho napadly sebevražedné myšlenky poprvé. „Z toho jsem dostal strašný strach a šel jsem na léčení. Týden jsem byl na detoxu, a pak jsem šel na 90 dní na kliniku a tam mě dali dohromady,“ vzpomínal na rok 2013. O deset let později však tento vynikající sportovec chmurným myšlenkám podlehl. Podle informací Blesku sedl do auta, benzinem polil interier vozu a škrtl zápalkou.

Česká televize uvede ve středu 13. komnatu, kterou natočil krátce před svou smrtí, jako vzpomínku a k uctění jeho památky.