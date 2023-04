Obvinili mě, že jsem Mikiho Volka de facto zabil, říká „Mrkáček Čiko“ Filip Menzel

Kde máte ty blonďaté kudrny z časů, kdy jste byl dětská filmová hvězda? Co se s nimi stalo?

(zanotuje) To všechno vodnééés čas... Kudrny mi zůstaly, jen zešedivěly a teď jsou zrovna ostříhané nakrátko. Andílek z Mrkáčka Čiko je nevratná minulost, dokonce už ho uvádějí jako film pro pamětníky. Kolik let už uteklo od premiéry... Dvaačtyřicet?

Počítáte správně. Jako dětská filmová hvězda, navíc s těmi kudrnami jste byl nepřehlédnutelný. Jak na vás reagovaly ostatní děti?

Rozdělovalo to. Část mě až zbožňovala, viděli ve mě šéfa party. A ti druzí na mě pokřikovali: „Blbečku, zamrkej, nebo dostaneš přes hubu!“