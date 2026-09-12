Kdybych si mohl vybrat, budu radši neznámý, říká syn Lucie Bílé

„A zpívání s ostatními je pro mě taky složité. Rozhazuje mě, když slyším ostatní. Zatím mi nejde poslouchat jenom sám sebe, nikdy jsem tuhle profesi nedělal, tak se to teprve učím,“ odhaluje syn Lucie Bílé, jak se sžívá s pěveckými party.
Libreto k muzikálu Obyčejná holka, který je příběhem švadlenky Dáši, jež nečekaně zaskočí za pěveckou legendu Rebeku Gray, napsal Antonín Procházka. Chopil se také režie, zatímco obě hlavní ženské postavy ztvární Lucie Bílá. Na jevišti zazní šestadvacet písní z jejího repertoáru, včetně slavných duetů s Karlem Gottem.
„Filip tam zpívá se svojí divadelní partnerkou jednu z mých nejoblíbenějších písniček Jen jednou smím se ti lásko vzdát. Je dojemné, slyšet svoje dítě, které nikdy nezpívalo, nemá pěveckou průpravu… Ale pustil se do toho s vervou a baví ho to, takže je to vlastně strašně roztomilé. Mám z toho radost,“ říká Lucie Bílá.
„Dokud mi pan režisér dává poznámky, tak to znamená, že se ještě můžu zlepšovat,“ popisuje Filip Kratochvíl atmosféru na zkouškách. „Kdyby mi nic neříkal, tak si budu myslet, že to se mnou vzdal. Takže jsem za ně rád.“
Tanci se snaží věnovat i individuálně. „Ale já jsem fakt dřevo, nevím co s nohama v dané situaci. Teď už to není jako dřív na diskotékách, na tanečních party se skáče nahoru dolů, tak nebylo kde se to naučit,“ směje se.
Jeho postava se jmenuje Ondřej a je synem slavné zpěvačky Rebeky, která je velmi zaneprázdněná svojí prací. „Je dobré mít někoho za vzor, postavit si ho na piedestal, ale není třeba hledat idola pro život. Za prvé žádný ideál neexistuje a za druhé, když si někoho takového ve své hlavě vytvořím, tak ho nikdy nenajdu, protože neuvidím ty super lidi kolem sebe,“ říká Kratochvíl.
„Pro mamku to určitě bylo složité, ale našla partnera, se kterým funguje takhle týmově, což je skvělé,“ říká na adresu Radka Filipiho, kterého si Lucie Bílá vzala za muže. „Já jsem se do toho narodil, takže jsem to měl trošičku jinak. A pro mě není idol, ale máma.“
„Lidi touží po tom, co nemají. Já kdybych mohl, tak bych chtěl být neznámý. Popularita zasahuje do soukromí. Kdybych měl běžné dětství a mohl dospívat normálně, tak by pro mě možná bylo přitažlivé, být slavným, vydobýt si ten obdiv. Ale ke mně to přišlo samo, na zlatém podnosu,“ vypráví zpěvaččin syn.
Ale právě proto, že coby syn Lucie Bílé není anonymní, mohly by se k němu dostat další zajímavé nabídky. Filip by se jim nebránil. „Klidně bych to zkusil i v jiných divadlech, byla by to zajímavá zkušenost, mámě by to určitě nevadilo. Ale tady jsem doma a tady to pro mě bude vždycky nejlepší,“ říká o Divadle Lucie Bílé.
Do budoucna by ho zajímaly spíš činoherní role, ale nebrání se ničemu. Vyhraněný vztah má akorát k reality show. „Díval jsem se na VyVolené, když šli v televizi poprvé. Ale nesledoval jsem ani tak soutěžící, jako ten systém, jak to tam fungovalo. Já jsem prostě zaměřený takhle. A pak už mi ty další reality show přišly dost podobné a nebaví mě. Je to žrout času. Ale nic proti nim nemám. Sám bych ale do žádné nešel. Já si chci zažít věci sám, nemusím si je ani fotit a dávat na Facebook. Nepotřebuji svoje zážitky ukazovat, jsou jenom pro mě,“ vypráví.
V Divadle Lucie Bílé si vyzkoušel nejrůznější profese, včetně moderátorské a technika. Jednou divadlo po zpěvačce převezme a bude jeho principálem. Takže i herecká zkušenost se mu bude hodit.
Léto strávil na zkouškách, ale po premiéře odjede na týden pryč do zahraničí. „K moři ale ne, není důvod. Teplo letos přijelo k nám, tak ho nepotřebuji,“ říká. Užil si ho zejména v raném dětství, kdy jeho otec Petr Kratochvíl, Luciin tehdejší partner, vlastnil vilu na Floridě. „Byl jsem hodně malý, ale vybavuji si ten dům, moře… Až tam někdy pojedu, určitě zazvoním u lidí, co tam teď bydlí, a poprosím je, jestli bych se nemohl podívat dovnitř,“ slibuje si.
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Lucie Bílá poprvé ukázala interiér svého ráje. Chalupa je jako z pohádky
I když už dávno žije odděleně, zůstávají Otvovice dál jeho domovem. A dalším je chalupa v Českém ráji, jejíž interiérem se jeho máma nedávno pochlubila na sociálních sítích. „Já ani nevím, proč jsem ji ukázala. Ale lidi se mě kolikrát ptají, jak trávím svoje volné dny, tak jsem chtěla, aby viděli, že nežiju v žádném přepychu, ale obklopená krásnými věcmi, které mají duši a příběh,“ vypráví Lucie Bílá.
„Mám sbírky všeho možného, co jsem našla po vetešnictvích i jinde. Jakmile mám od něčeho tři kousky, hned to začnu sbírat. Ať jsou to smaltované podtácy, formy na pečení, žehličky, hodiny... Zajímá mě cokoliv, co nás vrací do doby, kdy všechno bylo klidné a ne tak rychlé. Já jsem prostě ta stará generace. Ale pokud se někde cítím opravdu šťastná, tak v Otvovicích a na své chalupě,“ uzavírá zpěvačka.
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27. září 2012