V rakvi jsem si představil své rodiče. Červenka o natáčení Studny i drsném hubnutí

Z vašich fotek na Instagramu mě na první pohled zaujalo, jak vymakanou figuru máte. Kde jste k těm svalům přišel?

Vztah ke cvičení mám zčásti po tátovi, který cvičil odjakživa a v mládí měl vztah i ke kulturistice. A druhou motivací ke cvičení bylo, že jsem na základce patřil k nejmenším a nejhubenějším klukům, takže abych trochu nabral na sebevědomí, s kamarádem jsme začali chodit nejdřív na karate a pak asi deset let na judo.

Ale ze seriálu Most! si vás jako borce s bicáky nepamatuju.

Protože Most jsem točil v prváku na konzervatoři, kdy po nástupu do školy na cvičení nebyl čas. A až právě někdy po natáčení Mostu jsem se do posilovny začínal vracet. Nedávno mě kamarád a bubeník z naší kapely Jirka Nekovář přemluvil k dálkovým překážkovým závodům – a i díky tomu je na mně fyzička zase trochu víc vidět.