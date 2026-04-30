To je překvápko! Filip František Červinka učil „děti“ v tanečních kurzech

Nebránil by se ani nekonečnému seriálu. „Záleželo by na konkrétním projektu,“ říká představitel Tondy ze seriálu Most! „Teď mi ale přišly nabídky z divadel, tak jsem zase začal zkoušet.“
V Divadle ABC ho čeká v září práce na divadelní hře Baal do Bertolta Brechta. S Antoniem Šoposkim, se kterým přišel do IMAXu na premiéru filmu Michael, nazkoušel v Divadle Palace Irskou kletbu a v Národním divadle hraje ve Farářově konci. „Je to jenom technika,“ vysvětluje, proč se nebojí velkého divadla, jakým je naše první scéna. Zkušenosti tam už získal na Hordubalovi.
Nedávno byl vyfocený na Českých lvech s kolegyní Simonou Lewandowskou. Ale na předávání ve skutečnosti přišel se svou maminkou, protože přítelkyni v současné době nemá.
Jeho poslední postava – Slávek z děsivého seriálového dramatu Studna se s ním táhne, stejně jako předtím Tonda ze seriálu Most! Lidé ho poznávají na ulici a roli mu připomínají. „Pro mě je to už dávná minulost, je to za mnou. Přijde mi hloupé žít jedním projektem celý život. Přicházejí další věci,“ vysvětluje svůj postoj.
Vedle divadla se hodně věnuje sportu. „Běhám, lezu na stěně a boxuju,“ vypočítává. Kdysi miloval tanec. Proto ho taky zajímal životopisný příběh o králi popu Michaelu Jacksonovi. „Byl to jeden z prvních zahraničních interpretů, ještě se skupinou Queen, které jsem poslouchal. Dodnes si vzpomínám, jak jsme si s kamarádem doma pouštěli jeho hudbu. Mám k němu silný vztah,“ přiznává. Jako dítě se učil i jeho proslulou měsíční chůzi. „Ale to není nic složitého, to dneska umí každý.“
Tancem léta doslova žil. Pět let navštěvoval taneční kurzy. „Ten první rok byl jako u každého jiného, pak jsem chodil s taneční partnerkou do ‚pokračovaček‘ a nakonec jsem tam dělal asistenta a dalších pár let učil děti společenským tancům,“ prozrazuje. Ale na taneční konzervatoř jít nechtěl. „Já nepřemýšlel ani o tom herectví, dostal jsem se k němu náhodou.“
Původně se totiž hlásil na Ježkovu konzervatoř, kde toužil studovat hru na kytaru. Jenomže nebyl přijat. Teď si to vynahrazuje v kapele Saving George.
Kdyby dostal nabídku do StarDance, neváhal by prý ani minutu. „Byla by to super výzva a zkušenost,“ říká. Závodně ale tancovat nikdy nechtěl. „Vím, jak ty soutěže probíhají, jak jsou z toho všichni ve stresu... Musí každý den trénovat, jezdit na soustředění a to není úplně pro mě.“
Tanec používá na jevišti. „V hudební komedii Zítra swing bude zníti všude v Divadle ABC mám malou roli, ale tančím tam a v muzikálu Lazarus taky,“ vyjmenovává. „Na škole jsme měli i step a moc mě bavil, ale člověk se nemůže specializovat jenom na jednu disciplínu, tím by se v divadle neuživil. Muzikál navíc ani není až tak moje parketa, činohra je mi bližší,“ dodává. Ale občas si některý nenechá ujít jako divák.
4. února 2025