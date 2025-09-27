Milované povolání mi najednou přišlo nesmyslné, říká herec Filip Čapka

Autor:
Herec Filip Čapka (50) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka zavzpomínal na období, kdy prožíval syndrom vyhoření a skončil kvůli tomu s herectvím. Uvědomuje si, že tehdy komplikoval situaci mnoha lidem.

Náznaky syndromu vyhoření Filip Čapka dlouho přehlížel, až to jednoho večera bouchlo. „Začal jsem s herectvím brzy a velmi brzy jsem dojel,“ říká herec.

„Já byl nakrknutý ještě před Prahou, pak jsem přišel do divadla a nesl jsem negativní energii. Povolání, které jsem miloval až za hrob, mi přišlo absolutně nesmyslný, absurdní. Bylo mi zle na jevišti,“ vzpomíná Čapka na události před deseti lety.

Filip Čapka v show 7 pádů Honzy Dědka (23. září 2025)
Záběr ze hry Misantrop
Záběr ze hry Misantrop
Filip Čapka
18 fotografií

„Finále toho vyhoření bylo na jevišti. Hráli jsme Misantropa a tam je jeden velký dialog mezi Misantropem a jeho kamarádem, kterého hrál David Punčochář. Mně křáplo a v půlce toho dialogu jsem odešel pryč. Seděl jsem ve foyer a čuměl jsem do zdi. Nakonec mě nějak nahodili a představení jsme dohráli. Druhý den jsem šel k řediteli,“ popsal na zlomový okamžik své kariéry.

Tehdy mu bylo čtyřicet let a ze dne na den se rozhodl, že naprosto změní profesi. „Dal jsem všude po celé Praze výpověď, zkomplikoval jsem hodně životů. Jel jsem za svým kamarádem, že už nemůžu, aby mi dal lopatu. On mi tenkrát řekl, že se naučím s bagrem, nakladačem, s kamionem, náklaďáčkem, se všemi stroji – a do roka a do dne jsem stavěl zahrady a byl jsem ten nejšťastnější bagrista na světě,“ vypráví.

Sprostá slova jsou z nejkrásnějších, pomohou vyplivnout emoci, říká Filip Čapka

K herectví se paradoxně vrátil až v covidu, kdy byla divadla zavřená. Kromě toho se začal věnovat výtvarnému umění. „Já jsem vyhořel z toho důvodu, že jsem k sobě nebyl pozorný a nehýčkal jsem si tu radost z práce. Začal jsem malovat obrazy. Je o ně zájem a mám k tomu tak obrovitánskou pokoru, vděk a úctu. Hýčkám si to jako diamant. Teď probíhá výstava v Tančícím domě a druhá paralelně v Poděbradech. A v říjnu bude výstava v Galerii U Zlatého kohouta v Michalské,“ pozval diváky Filip Čapka.

27. září 2025

26. září 2025

