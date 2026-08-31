Seriál Boží plán, který právě vstupuje na obrazovky, je váš poslední televizní projekt. Co od něj můžeme očekávat?
Něco jiného než od ostatních seriálů. Je dost odlišný od těch na „dlouhou trať“.
Můžete být konkrétnější?
Nevím, co všechno můžu prozradit. Děj se točí kolem tří kluků, které svedou cesty osudu do jednoho bytu a kteří spolu začnou bydlet. Od toho se pak odvíjejí všechny další strasti, útrapy lásky, převraty, přátelství, nepřátelství, ale také štěstí a tak dále.
U Smyslu pro tumor jsem měl pocit, že jsem to nejvíc já. Nemyslím toho sukničkáře na začátku, takový samozřejmě nejsem.