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Za chyby se nejlépe potrestáme sami. Filip Březina o sebekritice i rivalitě mezi herci

Marina Pilařová
  16:00

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Filip Březina | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Není plánovací typ a věci nechává spíš přirozeně plynout. „Jsem dítě štěstěny,“ říká Filip Březina a není důvod mu to nevěřit, vždyť patří k nejvýraznějším hereckým tvářím své generace. Kromě práce jsme si povídali také o krajině fantazie a mracích...

Seriál Boží plán, který právě vstupuje na obrazovky, je váš poslední televizní projekt. Co od něj můžeme očekávat?
Něco jiného než od ostatních seriálů. Je dost odlišný od těch na „dlouhou trať“.

Můžete být konkrétnější?
Nevím, co všechno můžu prozradit. Děj se točí kolem tří kluků, které svedou cesty osudu do jednoho bytu a kteří spolu začnou bydlet. Od toho se pak odvíjejí všechny další strasti, útrapy lásky, převraty, přátelství, nepřátelství, ale také štěstí a tak dále.

U Smyslu pro tumor jsem měl pocit, že jsem to nejvíc já. Nemyslím toho sukničkáře na začátku, takový samozřejmě nejsem.

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Za chyby se nejlépe potrestáme sami. Filip Březina o sebekritice i rivalitě mezi herci

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Není plánovací typ a věci nechává spíš přirozeně plynout. „Jsem dítě štěstěny,“ říká Filip Březina a není důvod mu to nevěřit, vždyť patří k nejvýraznějším hereckým tvářím své generace. Kromě práce...

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