Aféra mé manželky a Arichtevy? To jde mimo mě, říká Filip Blažek před StarDance

Máme před sebou další řadu taneční show StarDance. Jaká jsou vaše osobní očekávání?

Adriana Mašková: Já jsem si jen přála, abych tančila s Filipem. Žádná očekávání nemám. Moji taneční partneři ve StarDance byli dosud navzájem hodně odlišní. Jsem zvědavá na to, jak se nám bude pracovat s Filipem a co spolu vytvoříme.

Filip Blažek: Já doufám, že ti to nezkazím. A očekávání? Doufám, že mě to začne bavit. Vůbec nevím, co od toho mám čekat. Nikdy jsem netančil. Ani do tanečních jsem nechodil. Ale mám rád pohyb, tak snad to bude skvělé.

Filipe, je potěšující slyšet, že si vás Adriana „přála“?

Je to krásný! Já dělám, že mě to vůbec nezajímá, ale jo, je to hodně dobrý. (smích)

Přemýšlel jste Filipe nad tím, aby vám nedali tanečnici, která vám bude výškou po prsa?

Já jsem nad tím bohužel moc nestačil přemýšlet, protože mám hodně různých představení a hodně práce. Vlastně jsem se tady najednou vyloupl a zjišťuji, že mám nějak ještě k tomu všemu ještě teď StarDance. Ale já jsem v šoku furt a neustále. Já ani nikoho neznal a nevěděl jsem, koho mi přidělí. Jsem velmi mile potěšen.

Soutěžící StarDance XIII na britské ambasádě v Praze (6. června 2024)

Máte už v hlavě někoho, o kom si myslíte, že bude vaší konkurencí a hnacím motorem na trénincích?

Adriana Mašková: Myslím, že třeba Oskar Hes bude tanečně výborný. Nejen po tatínkovi. Viděla jsem nějaké video na Instagramu a z toho bylo jasné, že ho tanec moc baví, vypadalo to hezky.

Filip Blažek: Má být po kom dobrý!

Adriana Mašková: To ano. Myslím, že nás bude hnát hlavně to, že my dva to hodně chceme. Chceme to dělat hezky a dobře a zlepšovat se stále.

Filip Blažek: Určitě. Řekla jsi to krásně. Já radši mlčím, protože já budu mít problémy dost sám se sebou. Nejdřív se musím sám se sebou poprat a fakt to nezkazit.

Adriana Mašková: On říká pořád, že to nechce zkazit.

Filip Blažek: Fakt se hecnu. Budu makat, nechci to zkazit.

Filipe, vás milují televizní divačky už roky, od dob pohádky Nesmrtelná teta. Jak moc vám to asi pomůže během diváckého hlasování formou SMS?

To vůbec netuším, na to se nedá odpovědět. Já se nějak extra nežeru. Doufám, že se jim bude líbit to, co tam předvedeme a že z toho budeme mít všichni radost.

Musíme se zeptat i na toto. Myslíte si, že vám ohledně hlasování může uškodit nedávná velká bulvární aféra mezi vaší manželkou a herečkou Veronikou Arichtevou?

To vůbec neřeším, to jde mimo mě.

Jaký je teď váš společný úkol číslo jedna? Musíte zapracovat na svižnosti a na hbitosti nohou?

Adriana Mašková: Na tréninku zjistíme, jak na čem jsme a potom se uvidí. Ale určitě je potřeba umět pracovat s chodidly, skoky a podobně.

Filip Blažek: Adriana zjistí, že to je úplně marný, rozpláče se a bude týden nezvěstná. No, a pak něco zkusíme uklohnit. (smích)

Co pro vás bude největší peklo? Nějaké konkrétní kroky? Třeba latinskoamerický tanec Cha-Cha?

Filip Blažek: Já nevím, asi všechno. Ale těším se, fakt. Všechno nové mě těší.

Adriana Mašková: Jo, těšíme se spolu. Myslím, že opravdová náročnost vyplývá z toho, že každý ten soutěžní tanec je úplně jiný. Jednou po něm budu chtít, aby skákal, podruhé už to chtít nebudu... A pak budu chtít, aby moc propínal kolena. Ale jinak je to fakt krásné, takže se máš, Filipe, na co těšit!