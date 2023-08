Nastal čas přibrzdit. MMA zápas se Štáfkem jsem chtěl vzít, říká Filip Blažek

Proč jste chtěl být zamlada truhlář nebo kuchař?

Protože bych okamžitě za sebou viděl výsledky své práce.

Byla ve hře ještě další povolání?

Jasně, ještě na konzervatoři jsem silně pochyboval, jestli u herectví vydržím. Připadal jsem si jako outsider, strašně nepatřičně. Cítil jsem, že já, ten obyčejný kluk z Jižáku v obnošeném svetru po bráchovi, se mezi ty pražské zbohatlíky a intelektuály vůbec nehodím. Chtěl jsem zdrhnout, do přírody, s kamarádem jsme si malovali, jak utečeme do Kanady dělat dřevorubce. Taky jsem mohl odejít do cizinecké legie...