Ficova dvojnice je už na Slovensku. Předtím se zastavila i v Praze

Američanka si musí připadat jako opravdová královna. Všichni o ni pečují a starají se, aby byla spokojená. V Praze se vyfotila u orloje, vyzkoušela kofolu a před cestou na Slovensko i horalky. Užívala si také focení a rozhovor pro česko-slovenskou verzi módního časopisu.
Také na Slovensku bude mít nabitý program. Podle deníku Nový čas její přechodné útočiště je na zámeckém hotelu Šimák v Pezinku. Byla už v ranním vysílání televiz Joj i TA3 a v pátek 12. června ji čeká party v bratislavském tanečním klubu.
Jestli se jí podaří potkat se slovenským ministerským předsedou, neví. „Nejsem si ještě jistá. Mám pocit, že čekám, kdy mi zavolá. Ale uvidíme, jestli se ozve. Pokud ne, i tak si to užiju,“ řekla pro portál Startitup.sk.
Gwyneth McMullenová se o přirovnání ke slovenskému premiérovi dozvěděla poté, co začaly na internetu kolovat její fotografie spojované s Robertem Ficem. Na Instagramu ji lidi začali označovat v některých příspěvcích.
Američanka, která to nejdřív vůbec nechápala, vše nakonec vzala s humorem. Prohlásila ale, že ona nevypadá jako slovenský premiér, spíš je tomu naopak. „Hm, ale jelikož mám více sledovatelů než váš premiér a za týden více zhlédnutí, než je celá vaše populace, tak to váš premiér je podobný mně,“ řekla Američanka, kterou na Instagramu sleduje už 228 tisíc lidí a další přibývají. Robert Fico má necelých 62 tisíc sledujících.
V jednom z dalších příspěvků Američanka Slovákům vzkázala, že je na cestě na Slovensko a bude jejich nová královna. „Děkuji mým štědrým novým daňovým poplatníkům za let! Přála bych si, abyste tu mohli být se mnou, ale kdybyste byli, klidně bych mohla být v ekonomické třídě. Brzy na shledanou!“ prohlásila tenkrát ve videu.
Pak začala s humorem sobě vlastním před kamerou zkoušet první slovenská slovíčka, reagovala na typická slovenská jídla i na hokejové zápasy. Navrhovala také opětovné spojení Slovenska a Česka, aby mohla být královnou i tady. Prohlásila, že chce slovenskou kulturu chce poznat blíže a nyní se její přání splnilo.