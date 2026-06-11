Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ficova dvojnice je už na Slovensku. Předtím se zastavila i v Praze

Autor:
  9:39
Americká transgender influencerka Gwyneth McMullenová dorazila k našim východním sousedům. Samozvaná královna Slovenska, která se proslavila podobou se slovenským premiérem Robertem Ficem, se předtím zastavila v Praze. Navštívila některé památky, nechala si udělat vlasy, dělala rozhovor a fotila pro módní magazín.

Američanka si musí připadat jako opravdová královna. Všichni o ni pečují a starají se, aby byla spokojená. V Praze se vyfotila u orloje, vyzkoušela kofolu a před cestou na Slovensko i horalky. Užívala si také focení a rozhovor pro česko-slovenskou verzi módního časopisu.

Také na Slovensku bude mít nabitý program. Podle deníku Nový čas její přechodné útočiště je na zámeckém hotelu Šimák v Pezinku. Byla už v ranním vysílání televiz Joj i TA3 a v pátek 12. června ji čeká party v bratislavském tanečním klubu.

Robert Fico a Gwyneth McMullenová
Gwyneth McMullenová před cestou na Slovensko (10. června 2026)
Gwyneth McMullenová při rozhovoru pro módní magazín (10. června 2026)
Gwyneth McMullenová v Česku (10. června 2026)
11 fotografií

Jestli se jí podaří potkat se slovenským ministerským předsedou, neví. „Nejsem si ještě jistá. Mám pocit, že čekám, kdy mi zavolá. Ale uvidíme, jestli se ozve. Pokud ne, i tak si to užiju,“ řekla pro portál Startitup.sk.

startitup_sk

Gwen McMullen po mesiacoch virálneho úspechu dorazila na Slovensko a fanúšikom poskytla prvý rozhovor priamo po príchode.

Prezradila svoje prvé dojmy zo Slovenska a odpovedala aj na otázku, či by sa stretla s premiérom Robertom Ficom.

#Slovakia #Bratislava #GwenMcMullen #QueenOfSlovakia #startitup

10. června 2026 v 23:22, příspěvek archivován: 11. června 2026 v 9:05
oblíbit odpovědět uložit

Gwyneth McMullenová se o přirovnání ke slovenskému premiérovi dozvěděla poté, co začaly na internetu kolovat její fotografie spojované s Robertem Ficem. Na Instagramu ji lidi začali označovat v některých příspěvcích.

Američanka, která to nejdřív vůbec nechápala, vše nakonec vzala s humorem. Prohlásila ale, že ona nevypadá jako slovenský premiér, spíš je tomu naopak. „Hm, ale jelikož mám více sledovatelů než váš premiér a za týden více zhlédnutí, než je celá vaše populace, tak to váš premiér je podobný mně,“ řekla Američanka, kterou na Instagramu sleduje už 228 tisíc lidí a další přibývají. Robert Fico má necelých 62 tisíc sledujících.

Gwyneth McMullenová v Praze (10. června 2026)

V jednom z dalších příspěvků Američanka Slovákům vzkázala, že je na cestě na Slovensko a bude jejich nová královna. „Děkuji mým štědrým novým daňovým poplatníkům za let! Přála bych si, abyste tu mohli být se mnou, ale kdybyste byli, klidně bych mohla být v ekonomické třídě. Brzy na shledanou!“ prohlásila tenkrát ve videu.

Pak začala s humorem sobě vlastním před kamerou zkoušet první slovenská slovíčka, reagovala na typická slovenská jídla i na hokejové zápasy. Navrhovala také opětovné spojení Slovenska a Česka, aby mohla být královnou i tady. Prohlásila, že chce slovenskou kulturu chce poznat blíže a nyní se její přání splnilo.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Gabriela Soukalová ukázala svůj domov bez příkras. Dokonalost není vše, vzkázala

Gabriela Soukalová ukázala domácí nepořádek a realitu všedních dní. „Tohle je...

Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová (36) se na sociálních sítích rozhodla odložit filtry i snahu o perfektní image. Ve videu fanouškům ukázala svou domácnost takovou, jaká skutečně je. S...

Žhavé lesbické scény na plátně i bikiny na pláži. Natalie Portmanová slaví 45

Natalie Portmanová v reklamě pro Dior (2012)

Herečka Natalie Portmanová, která 9. června oslavila 45. narozeniny, si své soukromí úzkostlivě střeží. Když už se rozhodne ukázat ze svého půvabu víc, stojí to za to. Stránky médií plní nejen její...

Vítězka Zrádců a vdaná paní Nicole Šáchová zapózovala v bikinách v Thajsku

Nicole Šáchová vyrazila do Thajska na pracovní výlet s Primou, aby podpořila...

Playmate Nicole Šáchová (28), kterou diváci znají jako vítězku reality show Zrádci a finalistku Asia Expressu, potěšila své fanoušky novými snímky z pracovního výletu do Thajska. Na Instagramu...

Sexy nevěsta a obřad i s dětmi. Michaela a Roman Tomešovi si zopakovali svatbu

Michaela Tomešová a Roman Tomeš měli po deseti letech druhou „svatbu“ 1. června...

Po 15 letech vztahu a 10 letech od své svatby si herci Roman Tomeš a Michaela Tomešová znovu řekli své „ano“. Na den přesně, na stejném místě, dokonce i ve stejných svatebních šatech, obnovili...

Štíhlá a svůdná i v 75 letech. Bondgirl Jane Seymourová jí jedno jídlo denně

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Anglická herečka Jane Seymourová, známá například rolí bondgirl jménem Solitaire, na aktuálních fotkách vypadá prakticky stejně jako před 25 lety. Tajemství své vitality i v pokročilém věku přitom...

Ficova dvojnice je už na Slovensku. Předtím se zastavila i v Praze

Robert Fico a Gwyneth McMullenová

Americká transgender influencerka Gwyneth McMullenová dorazila k našim východním sousedům. Samozvaná královna Slovenska, která se proslavila podobou se slovenským premiérem Robertem Ficem, se předtím...

11. června 2026  9:39

Sydney Sweeney promluvila o explicitních scénách v Euforii. Nahotu sama chtěla

Sydney Sweeney při natáčení seriálu Euforie (2026)

Herečka Sydney Sweeney (28) se vyjádřila k explicitním scénám v seriálu Euforie, které vzbudily rozruch mezi fanoušky a prozradila, jestli by se chovala stejně jako její postava Cassie, která se...

11. června 2026  8:31

Rozvod? Nejturbulentnější část života. Zpětně jsem rád, říká Roman Šebrle

Roman Šebrle na finále soutěže Hledáme Playmate 2026

Před pěti lety se rozešel se svou manželkou, se kterou byli 21 let. Bývalý olympionik a primácký moderátor Roman Šebrle považuje toto období za nejturbulentnější ve svém životě. Přesto je ale nakonec...

11. června 2026

Plnější by byla lepší, hodnotí misska Iveta Lutovská svá prsa

Iveta Lutovská

Kalhoty mívá krátké, partnery převyšuje. „To je tou mojí výškou, že vypadám hubeně, mám běžnou velikost 36 nebo 38. Ale všechno je mi krátké. To je můj celoživotní problém. S kalhotami a s partnery,“...

11. června 2026

Survivor Česko & Slovensko zná vítěze. Odnáší si dva a půl milionu a auto

Finále Survivor Česko & Slovensko (2026)

Pátá řada reality show Survivor Česko & Slovensko došla do svého finále. Vůbec poprvé v historii tohoto televizního fenoménu byl celkový vítěz vyhlášen v přímém přenosu. Před zraky zaplněného...

10. června 2026  22:43

Babčáková se ozvala z „oázy“ u maringotky. Končí s herectvím i Facebookem

Slavnostní premiéra komedie Přání k narozeninám: Křtiny, Simona Babčáková

Herečka Simona Babčáková (53) známá především ze seriálu Comeback se letos ještě objevila ve filmu Přání k narozeninám: Křtiny. Nyní ale oznámila, že hereckou kariéru hodlá ukončit. Prošla několika...

10. června 2026  15:26

Sexy dívky i tři Muži roku. Dvacítka hledající lásku v Thajsku je kompletní

Soutěžící reality show Are You The One? Česko (2026)

Do seznamky Are You The One? Česko vstupují poslední dva účastníci. Jirka a Dominik, kteří uzavírají dvacítku účinkujících. Podívejte se, kdo se pokusí najít svůj dokonalý protějšek a vyhrát 2,5...

10. června 2026  12:49

Margot Robbie měla v Bouřlivých výšinách chlupaté podpaždí, diváci ho ale neuvidí

Margot Robbie v Londýně na premiéře filmu Velká odvážná nádherná cesta (11....

Snímek Bouřlivé výšiny je nejnovější adaptací stejnojmenné novely od Emily Bronteové. Režisérka Emerald Fennellová zpětně vyjádřila lítost nad tím, že některé záběry, v nichž figuruje herečka Margot...

10. června 2026  11:37

Marta Jandová před StarDance: Když to zvládli Záruba a Maršálek, zvládnu to také

Premium
Premium 2025 Magazín + TV Marta Jandová iDNES Premium

Na pódiu je jako doma a na podzim obuje navíc ještě taneční boty a na parketu ukáže, jak to umí roztočit. Na taneční dril se připravuje už nyní a v posilovně nezahálí. Ačkoli roky nenosila podpatky,...

10. června 2026  10:40

Štíhlá a svůdná i v 75 letech. Bondgirl Jane Seymourová jí jedno jídlo denně

Bývalá bond girl Jane Seymourová vypadá v 73 letech skvěle. (2024)

Anglická herečka Jane Seymourová, známá například rolí bondgirl jménem Solitaire, na aktuálních fotkách vypadá prakticky stejně jako před 25 lety. Tajemství své vitality i v pokročilém věku přitom...

10. června 2026  10:33

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Survivor Česko & Slovensko 2026: Ve hře jsou poslední čtyři hráči. Kdo vyhraje?

Porota z vypadlých hráčů brzy rozhodne o celkovém vítězi Survivora 2026.

Boj o nejodolnějšího trosečníka je ve finále. Odehraje se právě dnes, ve středu 10. června 2026. Porota složená ze sedmi vypadlých hráčů vybere vítěze z finálové čtveřice. Ten kromě titulu Survivor...

10. června 2026  9:30

Manžel mi chirurgické zákroky zakazuje, přiznala modelka Cindy Crawfordová

Kaia Gerberová a její matka Cindy Crawfordová v Los Angeles (3. listopadu 2025)

Supermodelka Cindy Crawfordová otevřeně promluvila o plastických operacích i o stárnutí. V podcastu Gloss Angeles prozradila, že její manžel Rande Gerber je zásadně proti tomu, aby podstoupila...

10. června 2026  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.