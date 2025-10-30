Ochranná ruka nad Dádou se nedá držet donekonečna, říká Felix Slováček

Renato Salerno
  8:25
Felix Slováček (82) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil o manželce Dagmar Patrasové (69) i o hudbě. Skladatel a dirigent, známý především jako vynikající klarinetista a saxofonista, podpořil svou účastí na tiskové konferenci Pražský komorní orchestr. Ten jede nyní velké světové turné, které odstartovaly koncem října koncerty v Dubaji.

Pražský komorní orchestr vyjíždí do zahraničí. Kolik času vy sám osobně věnujete české kultuře?
Žiji v Česku a zajímám se jen o českou kulturu. Samozřejmě, že poslouchám i světovou muziku, ale vytvářím, nahrávám a stýkám se s ostatními skladateli, kteří komponují tady. A mám z toho vždycky velkou radost, když se podaří úžasná melodie, jaké píše třeba Zdeněk Barták nebo Michal David. Prostě ty hity, ty velké melodie.

Hudebník Felix Slováček podpořil na tiskové konferenci Pražský komorní...

Pražský komorní orchestr je váš favorit?
Když jsem skončil Janáčkovu akademii, tak jsem hrál hlavně komorní muziku. Nejenom s komorními orchestry, ale i se smyčcovými a dechovými kvartety a kvintety. Potom, když jsem utekl ke Karlovi Gottovi, to už bylo něco jiného. (smích)

Felix Slováček a Dagmar Patrasová (24. července 2025)
Felix Slováček na Česko-Slovenském plese (Praha, 17. února 2024)
Hudebník Felix Slováček podpořil Pražský komorní orchestr, který vyráží na světové turné. Tiskovou konferencí provázel moderátor a reportér TV Prima Karel Kašák, kterého doprovodila přítelkyně, herečka Kateřina Bláhová. (26. října 2025)
Hudebník Felix Slováček podpořil na tiskové konferenci Pražský komorní orchestr, který vyráží na světové turné. (26. října 2025)
Je hudba a společnost nejlepší antistresovou pomůckou?
Pro mě ano. Měl jsem teď takový smutný období, tak jsem proto hodně hrál a hraji skoro každý den. Člověk, když hraje, tak nemusí myslet na ty smutné věci.

Těšíte se, až rok 2025 skončí a vy budete moct tady tu pomyslnou knihu hlasitě zavřít?
To bych samozřejmě rád, ale to se nepovede. To se nedá nikdy zavřít. To už mi zůstane otevřené snad do konce mého života. Samozřejmě někdy se v té knize čte více, někdy méně. To tak je.

Zaregistroval jste, že se smutek propsal do vašeho zdraví?
Zatím o tom nevím. Možná jo.

Je to kruté, do léčebny jsme měli jít všichni tři, říká Patrasová o úmrtí dcery

Myslíte si, že kouzlo toho „jít dál“ tkví v tom, nepřipouštět si až tak a stále dokola nepřemýšlet nad špatnými, zlými a smutnými věcmi, které se člověku dějí?
Není to jednoduché, ale musí se žít dál. Já to řeším prací a spoustou muziky. Skoro denně mám nějaké vystoupení.

V pozvánce na dnešní akci bylo avizované, že přijdete i s manželkou Dagmar Patrasovou. Bdíte nad ní a držíte nad ní ochrannou ruku?
Do určité míry ano. Ale ta ochranná ruka se nedá držet donekonečna, že jo. Dokud to jde, tak se snažím.

Mohu se zeptat, proč jste tady nedorazili společně?
Já si myslím, že Dáda měla přijet, slíbila to. Myslel jsem si, že tady bude. Já jsem přijel rovnou z Nového Jičína, kde jsem včera točil v cirkuse U Berousků můj nový klip Cirkus Renz Sopránsaxofon. To je taková strašně technická skladba. Je to divný, že tady Dáda není...

