Ochranná ruka nad Dádou se nedá držet donekonečna, říká Felix Slováček

Pražský komorní orchestr vyjíždí do zahraničí. Kolik času vy sám osobně věnujete české kultuře?
Žiji v Česku a zajímám se jen o českou kulturu. Samozřejmě, že poslouchám i světovou muziku, ale vytvářím, nahrávám a stýkám se s ostatními skladateli, kteří komponují tady. A mám z toho vždycky velkou radost, když se podaří úžasná melodie, jaké píše třeba Zdeněk Barták nebo Michal David. Prostě ty hity, ty velké melodie.
Pražský komorní orchestr je váš favorit?
Když jsem skončil Janáčkovu akademii, tak jsem hrál hlavně komorní muziku. Nejenom s komorními orchestry, ale i se smyčcovými a dechovými kvartety a kvintety. Potom, když jsem utekl ke Karlovi Gottovi, to už bylo něco jiného. (smích)
Je hudba a společnost nejlepší antistresovou pomůckou?
Pro mě ano. Měl jsem teď takový smutný období, tak jsem proto hodně hrál a hraji skoro každý den. Člověk, když hraje, tak nemusí myslet na ty smutné věci.
Těšíte se, až rok 2025 skončí a vy budete moct tady tu pomyslnou knihu hlasitě zavřít?
To bych samozřejmě rád, ale to se nepovede. To se nedá nikdy zavřít. To už mi zůstane otevřené snad do konce mého života. Samozřejmě někdy se v té knize čte více, někdy méně. To tak je.
Zaregistroval jste, že se smutek propsal do vašeho zdraví?
Zatím o tom nevím. Možná jo.
Myslíte si, že kouzlo toho „jít dál“ tkví v tom, nepřipouštět si až tak a stále dokola nepřemýšlet nad špatnými, zlými a smutnými věcmi, které se člověku dějí?
Není to jednoduché, ale musí se žít dál. Já to řeším prací a spoustou muziky. Skoro denně mám nějaké vystoupení.
V pozvánce na dnešní akci bylo avizované, že přijdete i s manželkou Dagmar Patrasovou. Bdíte nad ní a držíte nad ní ochrannou ruku?
Do určité míry ano. Ale ta ochranná ruka se nedá držet donekonečna, že jo. Dokud to jde, tak se snažím.
Mohu se zeptat, proč jste tady nedorazili společně?
Já si myslím, že Dáda měla přijet, slíbila to. Myslel jsem si, že tady bude. Já jsem přijel rovnou z Nového Jičína, kde jsem včera točil v cirkuse U Berousků můj nový klip Cirkus Renz Sopránsaxofon. To je taková strašně technická skladba. Je to divný, že tady Dáda není...